«Нижнекамскнефтехим» вручил поисковому отряду «Нефтехимик» металлодетекторы

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Сегодня представители «Нижнекамскнефтехима» вручили поисковому отряду «Нефтехимик» два металлодетектора. Дорогостоящее оборудование поисковики получили перед отъездом на экспедицию — сразу после этого отряд из 23-х человек отправился на раскопки в Городищенский район Волгоградской области, где во время обороны Сталинграда, шли ожесточенные бои.

— Эти глубинные металлодетекторы смогут нам намного облегчить работу, потому что в августе земля уже жесткая и щупами работать невозможно. Металлоискатели реагируют на железные вещи, по которым мы обычно находим бойцов. Это могут быть каска, противогаз, саперная лопатка. Когда металлодетектор «обнаружит» эти предметы, то мы в этом месте сможем начать раскопки, — объяснила командир поискового отряда «Нефтехимик» Ольга Ланцова.

Новое оборудование закуплено в рамках поддержки руководством ГК ТАИФ и ПАО «Нижнекамскнефтехим» патриотического воспитания молодежи. «Нефтехимик» создан при ПАО «Нижнекамскнефтехим», поэтому предприятие регулярно оказывает поисковикам помощь. На каждую экспедицию отряду предоставляют автобус, к которому в этот раз был выделен дополнительный микроавтобус. Также компания выделила средства на продукты питания.