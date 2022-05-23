Нефтехимики провели военно-техническую эстафету

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Более 100 участников, шесть этапов состязаний, а самое главное — командный дух и жажда победы. В ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) состоялось одно из самых ожидаемых спортивных событий — военно-техническая эстафета. В этот раз ее посвятили 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной и предстоящему Дню химика.

— «Нижнекамскнефтехим» много лет подряд проводит эту эстафету. Обычно организовывали ее в феврале — в канун Дня защитника Отечества. Из-за ковидных ограничений в этом году соревнования перенесли на другой срок. Тем не менее интерес к эстафете высокий — сотрудники предприятия с большим энтузиазмом откликнулись на призыв. Мы очень рады, что возвращается привычная нам активная жизнь, — рассказывает председатель ОО «ОПО НКНХ РХП» Олег Шумков.

К традиционному месту проведения эстафеты — оздоровительному лагерю «Юность» — съехалось 19 команд. В их состав вошли сотрудники основных подразделений и дочерних организаций предприятия. Перед началом старта участников приветствовали почетные гости. Особые слова напутствия прозвучали от ветерана Великой Отечественной войны, ветерана ПАО «Нижнекамскнефтехим» Анаса Шафигулловича Хайруллина.

«Заряженные» словами поддержки и желанием одержать победу, команды согласно жеребьевке приступили к выполнению этапов эстафеты. В этом году ее организаторы включили и новые задания. Одним их первых команды проходили так называемый интеллектуальный тур. Здесь участники в течение 2 минут отвечали на микс из 10 вопросов о войне и исторических фактах «Нижнекамскнефтехима».

Далее соревнующиеся проходили испытания по приему и передаче радиограммы, демонстрировали навыки фигурного вождения автомобиля.

— На этом этапе участник показывает все свое мастерство. Действовать нужно быстро и постараться не сбить ни одну фишку. Ответственность большая — ведь каждая ошибка и промедление может отразиться на общекомандном результате, — говорит судья эстафеты Марсель Сибгатуллин.

Также среди заданий эстафеты были соревнования по биатлону, где традиционные для зимы лыжи заменили на велосипед. На двухколесном транспорте участники эстафеты должны были максимально быстро проехать 500 метров. Кроме этого, команды состязались в стрельбе из пневматической винтовки по 5 мишеням, сборке и разборке автомата. Преодоление полосы препятствий — метание гранаты на точность и прохождение навесной переправы — стало завершающим этапом.

— Любое спортивное мероприятие — это буря эмоций! И неважно, победишь ли, потому что получаешь невероятное удовольствие от самого выхода на старт и участия, — поделился комплектовщик цеха №1318 завода БК Дмитрий Бурнин.

Победители эстафеты определялись в двух группах по количеству набранных баллов. В первой группе бронзовым призером соревнований признана команда завода ДБ и УВС, вторыми стали представители завода пластиков, первое место — у коллектива завода СПС.

Во второй группе места распределились следующим образом: бронза — у представителей Управления энергостанции, которые уступили команде управления этиленопроводов — они стали вторыми. Высшая награда досталась представителям научно-технологического центра.