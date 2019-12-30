Певица Елка дала концерт в Нижнекамске в канун Нового года

Грандиозным концертом с участием популярной российской певицы Елки завершается этот год для сотрудников «Нижнекамскнефтехима». Выступление московской артистки состоялось сегодня вечером на сцене Ледового дворца «Нефтехим Арена».

Праздничное мероприятие посетили более 5 тысяч человек. Бесплатные билеты на сольный концерт Елки стали подарком для нефтехимиков и их семей на Новый год. Таким образом руководство компании поблагодарило своих сотрудников за упорную и эффективную работу в течение всего года.

Прежде чем Елка появилась на сцене, зрителей разогревала кавер группа «Федор Шукшин», а также Дед Мороз и Снегурочка. Ведущий мероприятия Эм Си поднимал настроение публике веселыми шутками и забавными конкурсами.

С приветственным словом на сцене Ледового дворца выступили генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин, глава НМР, мэр Нижнекамска Айдар Метшин и первостроитель, общественный деятель, почетный гражданин города Рафаил Глянц.



— Дорогие нижнекамцы, работники «Нижнекамскнефтехима», я бы хотел поблагодарить наш многотысячный коллектив за ту работу, которую вы делаете ежедневно, спасибо вам огромное от администрации нашего предприятия, от наших акционеров, совета директоров за ваш благородный труд, — обратился к нефтехимикам Азат Бикмурзин, отметив вклад каждого сотрудника в развитие компании. — Самое главное, чтобы была работа и уверенность в завтрашнем дне, чтобы в семьях царили покой, дети были здоровы. Я желаю этого всем нам, всем жителям республики.

Далее слово взял легендарный сотрудник «Нижнекамскнефтехима» Рафаил Глянц, который уже на протяжении 59 лет трудится на предприятии.

— Я хочу пожелать молодым людям работать усердно, отлично, на пятерку выполнять каждое задание и работать всю жизнь на нашем родном предприятии. Если будете также хорошо работать, комбинат будет процветать и развиваться, предела развитию не будет никогда, и в этом ваша заслуга! — сказал Рафаил Глянц.

— Мы очень рады, что в преддверии наступающего Нового года есть такая возможность собраться всем вместе. Мы замечательно вместе отработали, прожили этот год. Всем большое спасибо за любовь к городу, за то, что мы совместно реализовали. Желаю всем благополучия, чтобы наш Нижнекамск процветал и дальше, — выступил глава НМР, мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Нижнекамцы с нетерпением ждали появление Елки, встретив ее громкими овациями. В этот вечер популярная российская певица не только исполняла известные композиции, но и общалась со зрителями, вспоминая забавные истории из своей жизни.

