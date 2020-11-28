Важная помощь: как НКНХ поддерживает медучреждения в пандемию

Фото: Ринат Назметдинов

«Нижнекамскнефтехим» продолжает оказывать помощь медицинским учреждениям Татарстана. Сегодня руководители АО «ТАИФ» и НКНХ передали Научно-клиническому центру прецизионной и регенеративной медицины КФУ сертификат на 1 040 противочумных костюмов. Они предназначены для защиты врачей при работе с пациентами, больными коронавирусной инфекцией, и для научно-клинических испытаний. Это не первый случай, когда «Нижнекамскнефтехим» помогает медотрасли республики. Нефтехимическая компания выделила на это уже больше 158 млн рублей.

Вручение сертификата

— Говорят, что химия, экология и природа — это антагонисты, но сейчас химпродукция превращается в необходимый атрибут медицинской жизни, который поможет сотрудникам медцентра сохранить свое здоровье и помочь пациентам, — с такого приветствия генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова началась церемония вручения сертификата.

Больше тысячи противочумных костюмов пополнили медарсенал Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ. Снаряжение необходимо врачам для борьбы с коронавирусом — оно защитит их от инфекции при контакте с зараженными пациентами. Костюмы также нужны медикам во время научно-клинических исследований. В медцентре КФУ разрабатывают тест-системы для диагностики COVID и вакцины против него, а также помогают пациентам восстановиться после коронавируса.

— Переданные нам сегодня одноразовые противочумные костюмы — тот резерв, который необходим для обеспечения непрерывной деятельности. В клинике используются и многоразовые защитные костюмы, но иногда возникают ситуации, когда срочно нужен дополнительный резерв. Тогда он становится действительно бесценным. Так мы можем оказывать непрерывную медпомощь, зная, что и врачи, и пациенты защищены от коронавирусной инфекции. Эти костюмы хорошего качества, а значит, у нас ни голова, ни душа уже не будут болеть за сотрудников, которые находятся на передовой в борьбе с вирусом. По норме смены такие костюмы можно использовать четыре часа. Сейчас в центре задействованы около 200 человек, — сообщил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

Руководители АО «ТАИФ» и НКНХ передали Научно-клиническому центру прецизионной и регенеративной медицины КФУ сертификат на 1 040 противочумных костюмов. Фото: Ринат Назметдинов

По словам ректора КФУ Ильшата Гафурова, Казанский федеральный университет сотрудничает с ГК ТАИФ давно. Благодаря участию группы компаний был построен новый химический корпус учебного заведения.

— Даже при бюджете нашего университета нам всегда нужна поддержка реального сектора экономики. Для нас было неожиданностью, когда Руслан Альбертович несколько лет назад вышел с инициативой оказать содействие в области здравоохранения. Мне казалось, что эти люди занимаются бизнесом и работают совсем в других направлениях, но, как видите, жизнь и проблемы сближают. Хочется сказать большое спасибо за сегодня. Нижнекамск — город нефтехимиков, и все понимают, почему ему и местной районной больнице оказывается помощь от предприятия. Но КФУ — это федеральная структура, а Казань — город с многонаправленным сегментом экономики, тем не менее, ГК ТАИФ не оставила нас без помощи, — сказал Ильшат Гафуров.

Поддержка медучреждений

Несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за пандемии, помощь медучреждениям и республике в борьбе с коронавирусом уже стала для «Нижнекамскнефтехима» привычным делом. Еще в начале пандемии предприятие помогло решить проблему с дефицитом масок в Нижнекамске. Его дочерняя компания АО «Полиматиз» увеличила выпуск нетканого полипропиленового материала, который раздали городским организациям для пошива масок.

Помощь медучреждениям и республике в борьбе с коронавирусом уже стала для «Нижнекамскнефтехима» привычным делом. Фото: Ринат Назметдинов

Сами сотрудники «Нижнекамскнефтехима» поддержали призыв компании и начали шить маски в домашних условиях, чтобы потом отдать их особенно нуждающимся в этом компаниям. После того как на территорию Татарстана доставили автоматизированную линию по производству защитных масок, закупленную НКНХ, предприятие многократно увеличило их выпуск.

Всего сутки понадобились специалистам на разгрузку и монтаж оборудования, способного производить по 2,5 миллиона одноразовых медицинских масок ежемесячно. Уже 13 апреля началось их массовое производство.

Маски тут же безвозмездно отправились в медицинские, транспортные учреждения, в государственные и силовые ведомства, в спортивные, учебные, общественные организации, а также в Олимпийский комитет России. Нефтехимическая компания подарила предприятиям более 250 тысяч изделий.

Кроме того, на базе оздоровительного лагеря «Юность» до начала летнего отдыха детей для врачей, работающих в «ковидном» госпитале, было организовано проживание, питание и все условия для полноценного отдыха после тяжелых смен.

— Сотрудники для нас — основной актив, они делают большую и ответственную работу, производство без них не обходится. И чтобы специалисты и наших и других компаний оставались здоровыми, мы не могли не поддержать медицинские учреждения в борьбе с коронавирусной инфекцией. Только совместными усилиями, помогая медикам и науке, можно сохранить наш основной потенциал — людей, их здоровье и жизни, а также продолжать свою деятельность, — рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.

158 млн рублей — на борьбу с пандемией

В мае «Нижнекамскнефтехим» передал в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу материалы и оборудование на 8 миллионов рублей. В том числе и очень нужный медикам дорогостоящий утилизатор опасных медицинских отходов. Он решил вопрос с дезинфекцией и уничтожением всего, что соприкасалось с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. До появления аппарата сотрудники нижнекамской больницы были вынуждены отвозить весь инфицированный биоматериал на утилизацию в Набережные Челны.

«Нижнекамскнефтехим» оказал городским и республиканским медучреждениям благотворительную помощь на сумму свыше 158 млн рублей. Фото: Ринат Назметдинов

Совсем недавно, 17 ноября, нефтехимическая компания передала врачам Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы медицинское оборудование и материалы общей стоимостью свыше 19 млн рублей.

По просьбе руководства ГАУЗ «НЦРМБ» предприятие закупило два аппарата ИВЛ, эндоскопическое оборудование для бронхоскопии, микроконвексный полостной датчик УЗИ для сканирования легких, 32 редуктора для кислородных баллонов, 32 баллона для медицинских газов, шесть аппаратов ЭКГ, пять ультрафиолетовых бактерицидных облучателей-рециркуляторов, 150 питательных зондов для отделения реанимации и интенсивной терапии, 100 масок для неинвазивной вентиляции. А также увлажнители кислорода, флуометры, бесконтактные термометры, назальные катетеры и многое другое. Компания дополнительно обеспечила медиков 10 тысячами защитных масок.

— Мы всегда говорим, что сотрудники — самая большая ценность компании. Железки, проекты, бумаги можно купить, а вот люди — штучный и основной элемент системы. В ГК ТАИФ огромный коллектив из 40 000 специалистов, и большинство трудится на производстве. Нам важно, чтобы они были здоровы. Наш слоган — «Сила во благо», значит, нужно создать условия для того, чтобы работать на благо семьи и страны как можно дольше. Для этого нужно здоровье, ценность которого увеличивается с возрастом. Хотелось бы, чтобы это понимали и другие компании и следовали нашему примеру, — подытожил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

НКНХ откликнулся на призыв врачей о помощи и снабжает больницы Татарстана техническим кислородом. Фото: Ринат Назметдинов

С 2019 по 2020 год «Нижнекамскнефтехим», входящий в ГК ТАИФ, оказал городским и республиканским медицинским учреждениям благотворительную помощь на сумму свыше 158 млн рублей. Из них более 142 млн — для нужд Нижнекамской центральной больницы.

Кроме того, компания откликнулась на призыв врачей о помощи и снабжает больницы Татарстана техническим кислородом, который перед этим доводится до медицинского качества. Наработка жидкого технического кислорода происходит на азотно-кислородной станции завода олигомеров и гликолей ПАО «Нижнекамскнефтехим». Новый план наработки, поставленный руководством компании, — около 250—350 тонн в месяц. Если понадобится — объемы будут увеличены.