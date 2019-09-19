Азат Бикмурзин: «Все предприятия должны быть максимально открыты»

Озвучены предварительные итоги расследования причин залповых выбросов в Нижнекамске

В мэрии Нижнекамска накануне озвучили первые итоги проверки, связанной с залповыми выбросами в городе. На совещании под председательством главы города Айдара Метшина присутствовали руководители крупных промышленных предприятий, представители всех природоохранных ведомств и прокуратуры. Свидетелем «беспрецедентной», как ее охарактеризовал Метшин, открытости нефтехимиков стала корреспондент «Реального времени».

Более 400 жалоб на неприятные запахи

Проверка в отношении вредных производств крупнейших предприятий нижнекамского узла — «Нижнекамскнефтехима», «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК» — началась 10 дней назад, когда в ночь с 8 на 9 сентября нижнекамцы почувствовали острые неприятные запахи в атмосфере.

Жалобы стали поступать со всех концов города. Звонки принимали экологи, специалисты Роспотребнадзора и Единой диспетчерской службы 112. Десятки сообщений о неблагоприятной экологической обстановке появились и в социальных сетях.

В этот же вечер 8 сентября в экстренном порядке была сформирована рабочая комиссия для расследования инцидента с участием прокуратуры и всех природоохранных структур. На всех предприятиях нефтехимической столицы специалисты взяли пробы атмосферного воздуха, химически загрязненных стоков и запросили у предприятий всю документацию по ведению технологических процессов.

Результаты анализов, взятых в черте города, показали превышение ПДК по этилбензолу в 11 раз и сероводороду в 2,9 раза, формальдегида в 1,5. И тем не менее, пока специальная комиссия занималась поиском источника зловонного запаха, спустя ровно неделю, в следующее воскресенье в это же время — после 19.00, Нижнекамск накрыла вторая волна выбросов. На этот раз в воздухе было зафиксировано заметное превышение концентрации этилбензола.

На еженедельной планерке руководителей мэр Нижнекамска Айдар Метшин сообщил, что проверка идет по обоим случаям, заявив, что для города «это перебор».

Айдар Метшин считает, что только при взаимодействии всех структур можно объективно выявить нарушителя

Готовится доказательная база

Накануне днем на очередном совещании в мэрии, где собрались представители экологических ведомств, прокуратуры и руководители «Нижнекамскнефтехима», «ТАИФ-НК» и «ТАНЕКО», были подведены первые итоги расследования. По словам заместителя прокурора города Руслана Минибаева, чтобы выявить источник выбросов, были привлечены опытные эксперты природоохранных структур республики, задействованы оснащенные лаборатории Росприроднадзора из Ульяновской и Самарской областей.

«Природоохранными ведомствами продолжаются отборы проб промышленных выбросов. Ведется детальный анализ запрошенных документов. Готовится доказательная база по выявленным нарушениям», — сообщил Руслан Минибаев.

Виновника выбросов прокурор не назвал.

Айдар Метшин снова заговорил о том, что только при взаимодействии всех структур можно объективно выявить нарушителя. Вопрос экологии для нижнекамцев явно стал одним из приоритетных в последнее время — негодование жителей по отношению к властям города не скрывается, народный контроль переполнен жалобами разного рода.

Далее слово взял генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов. Он рассказал об итогах внутренней проверки на предприятии. Согласно проверке, нарушений не выявлено, а значит и причастности к выбросам нет.

В мэрии, где собрались представители экологических ведомств, прокуратуры и руководители «Нижнекамскнефтехима», «ТАИФ-НК» и «ТАНЕКО», были подведены первые итоги расследования

Неожиданное заявление

Куда многословнее оказался генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин. Он отметил, что проблемы экологической безопасности на предприятии стоят на первом месте. Компания стремится быть максимально открытой и прямой в этом вопросе, идти на контакт со всеми природоохранными структурами.

«Мы оперативно отреагировали 8 сентября. Наши специалисты вошли в состав рабочей комиссии. Мы считаем, что есть две причины выбросов. Первая — вредные вещества попали в воздух во время подготовки оборудования к капитальному ремонту на смежных предприятиях, вторая — по загрязненному коллектору, который связывает промышленный узел с БОС. Но хочу заметить, что на очистных превышений зафиксировано не было. Мы к этому инциденту отношения не имеем», — добавил Бикмурзин.

Что касается 15 сентября, здесь нефтехимики частично вину признали. В этот вечер, по словам Бикмурзина, была тоже срочно сформирована специальная комиссия, куда вошли руководители заводов, экологи. По итогам собственного расследования химики выяснили, что у них на предприятии произошел слив подтоварной воды в химзагрязненную канализацию.

«Я сделал серьезный вывод. Будет проведен комплекс мероприятий по итогам расследования. Приказ о наказании виновных подписан. Я призываю всех руководителей смежных предприятий быть открытыми, иначе мы ничего не добьемся. Нужно сделать так, чтобы люди на местах не скрывали информацию о нарушениях, а исключали их и предупреждали о возможных последствиях», — подчеркнул руководитель «Нижнекамскнефтехима».

«Нужно сделать так, чтобы люди на местах не скрывали информацию о нарушениях, а исключали их и предупреждали о возможных последствиях», — подчеркнул руководитель «Нижнекамскнефтехима»

«Мы высокотехнологичное предприятие, и вопросы промышленной безопасности, охраны труда, сохранения экологии должны быть для нас на первом месте. Мы должны сегодня повернуться по-другому к этим вопросам, и я призываю это сделать всех своих коллег по цеху. Мы с вами должны менять мышление наших работников, чтобы люди на местах работали, чтобы не скрывали ничего! Такой тщательный подход у нас будет и дальше. Мы для себя приняли решение быть во всех вопросах открытыми, прямыми и контактировать с любыми органами, чтобы минимизировать негативные воздействия на наш город. Ведь мы все здесь живем, здесь живут наши семьи, дети. И в этом направлении мы должны работать сообща, тогда у нас будет нормальный результат» — дополнительно подчеркнул Азат Бикмурзин. Он отметил, что эту позицию он будет отстаивать и как депутат Госсовета РТ, который входит в комитет по экологии.

Наряду с этим промышленниками было отмечено, что в условиях постоянного развития Нижнекамска, его промышленного потенциала, появления новых предприятий, необходимо уделить внимание со стороны природоохранных структур и их деятельности. Есть сегодня вопросы по ряду предприятий, расположенных на станции «Алань», ряд объектов на БСИ. Все предприятия должны нести солидарную ответственность за экологическое благополучие территории Нижнекамска.

Слова Бикмурзина вызвали у всех присутствующих удивление и уважение. Айдар Метшин не смог сдержать эмоции и назвал выступление руководителя «Нижнекамскнефтехима» беспрецедентным.



Мэр Нижнекамска поблагодарил руководителя градообразующего предприятия Нижнекамска за его личную принципиальную позицию и открытость в данном вопросе. «До этих подобных заявлений у нас не было, это позиция государственного человека, и это не громкие слова. Сейчас, действительно, важно выяснить все детали случившегося и предпринять все исчерпывающие меры, чтобы больше подобных случаев не происходило, они должны быть исключены. А позиция Азата Шаукатовича Бикмурзина, его отношения к данному вопросу, его открытость должны быть примером и другим всем руководителям к вопросам экологии и в отношении города, его жителей. Только при таком личном отношении от каждого из нас зависит, насколько мы продвинемся дальше в этом вопросе», — отметил Айдар Метшин.

Последним выступил председатель общественного совета Нижнекамска Хамза Багманов:

«Заявление Азата Бикмурзина вселяет надежду, что вопросы, связанные с экологической обстановкой, будут не такими острыми, как сейчас. Действительно, каждому предприятию необходимо быть максимально открытым».



Генеральный директор «ТАНЕКО» Илшат Салахов на совещании по вопросам экологии промолчал. Его мнение, как и итоги их внутреннего расследования, так и не были озвучены, несмотря на то что прокурорская проверка ведется в отношении трех предприятий: «Нижнекамскнефтехим», «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК».



Тем не менее поиски виновных в выбросах 8 сентября продолжаются. Айдар Метшин обещал озвучить их в ближайшее время, после полного завершения проверки. А вчерашнее совещание и те шаги, которые были предприняты за последнее время, мэр оценивает как новый этап в повестке вопросов по экологии Нижнекамска.

