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«Нижнекамскнефтехим» начнет производство нового вида каучука

10:32, 01.07.2019 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Нижнекамскнефтехим» начнет производство нового вида каучука
Фото: Артем Рябов

В 2020 году «Нижнекамскнефтехим» начнет выпуск дивинил-стирольного синтетического каучука. Для этого компания приступила к строительству нового производства мощностью 60 тысяч тонн в год. Площадка находится на территории I промышленной зоны. Сейчас возводятся наружные установки, монтируются металлоконструкции и технологическое оборудование.

Дивинил-стирольный синтетический каучук применяют в резинотехнической и обувной промышленности, при изготовлении транспортерных лент. Также он используется в производстве экологически чистых «зеленых шин», которые обладают хорошей износостойкостью, морозостойкостью и динамической выносливостью.

Кроме этого, на новом производстве планируется выпуск термоэластопластов — это добавки к асфальтовому покрытию. Термоэластопласты отличаются высокой механической прочностью и возможностью многократной переработки без вреда для окружающей среды, сообщается на сайте предприятия.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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