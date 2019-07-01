«Нижнекамскнефтехим» начнет производство нового вида каучука

Фото: Артем Рябов

В 2020 году «Нижнекамскнефтехим» начнет выпуск дивинил-стирольного синтетического каучука. Для этого компания приступила к строительству нового производства мощностью 60 тысяч тонн в год. Площадка находится на территории I промышленной зоны. Сейчас возводятся наружные установки, монтируются металлоконструкции и технологическое оборудование.

Дивинил-стирольный синтетический каучук применяют в резинотехнической и обувной промышленности, при изготовлении транспортерных лент. Также он используется в производстве экологически чистых «зеленых шин», которые обладают хорошей износостойкостью, морозостойкостью и динамической выносливостью.

Кроме этого, на новом производстве планируется выпуск термоэластопластов — это добавки к асфальтовому покрытию. Термоэластопласты отличаются высокой механической прочностью и возможностью многократной переработки без вреда для окружающей среды, сообщается на сайте предприятия.