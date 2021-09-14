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«Нижнекамскнефтехим» выплатит дивиденды за I полугодие в 9,5 руб. на акцию

17:15, 14.09.2021 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Нижнекамскнефтехим» выплатит дивиденды за I полугодие в 9,5 руб. на акцию
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в форме заочного голосования. В повестке дня был рассмотрен вопрос о выплате дивидендов по акциям НКНХ по результатам I полугодия 2021 года.

В результате заочного голосования акционеры приняли решение о выплате дивидендов за первое полугодие этого года в размере 9,538 рубля на все виды акций, сообщается на сайте компании.

Ранее «Реальное время» сообщало, что совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» назначил на 8 сентября внеочередное собрание акционеров в заочной форме по дивидендам за первое полугодие 2021 года.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан Нижнекамскнефтехим

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