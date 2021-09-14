«Нижнекамскнефтехим» выплатит дивиденды за I полугодие в 9,5 руб. на акцию

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в форме заочного голосования. В повестке дня был рассмотрен вопрос о выплате дивидендов по акциям НКНХ по результатам I полугодия 2021 года.



В результате заочного голосования акционеры приняли решение о выплате дивидендов за первое полугодие этого года в размере 9,538 рубля на все виды акций, сообщается на сайте компании.



Ранее «Реальное время» сообщало, что совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» назначил на 8 сентября внеочередное собрание акционеров в заочной форме по дивидендам за первое полугодие 2021 года.

