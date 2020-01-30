Широкий ассортимент и высокое качество: на выставке «Интерпластика» «Нижнекамскнефтехим» удостоен диплома

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Нижнекамскнефтехим» в 14-й раз принимает участие в одном из самых заметных мероприятий в области полимерной индустрии — в международной специализированной выставке пластмасс и каучуков «Интерпластика-2020», организатором которой традиционно выступил «Мессе Дюссельдорф Москва». О мировом уровне мероприятия говорит состав участников: из 30 стран мира приехали более 700 игроков, а также предусмотрена деловая программа, отражающая все актуальные направления развития отрасли. В Москве нефтехимики представили все составляющие полимерного бизнеса: от идеи до решения, от сырья и оборудования до конечных продуктов. Об всем подробнее — в материале «Реального времени».

Весь полимерный бизнес на одной площадке

Международная специализированная выставка «Интерпластика-2020», собравшая на территории ЦВК «Экспоцентр» ведущих мировых производителей пластика и каучука, открылась 28 января. На протяжении четырех дней посетители могут ознакомиться здесь с широким спектром инновационных продуктов, предложениями и услугами, узнать о новых тенденциях и возможностях в индустрии пластмасс, каучуков, упаковки и упаковочных технологий.

На протяжении четырех дней посетители могут ознакомиться с широким спектром инновационных продуктов, предложениями и услугами, узнать о новых тенденциях и возможностях в индустрии пластмасс, каучуков, упаковки и упаковочных технологий.

Максимально глубоко и развернуто на площадках идет обсуждение ключевых вопросов отрасли. Это, в частности, перспективные сферы применения пластмасс, новейшие решения для производства изделий из пластиков, инновационные специальные марки полимеров.

По мнению организаторов мероприятия, за последнее десятилетие сегмент производства и переработки полимеров в России претерпел значительные изменения. Расширяется марочный ассортимент полимерного сырья, осваиваются современные технологии, растет качество продукта, который с каждым годом становится все более конкурентоспособным на внешних рынках.

Стенд «Нижнекамскнефтехима» стал эпицентром деловых переговоров

Особый интерес у посетителей выставки вызвал павильон №8, где свою продукцию и новые разработки в области расширения ее марочного ассортимента продемонстрировал «Нижнекамскнефтехим». Стенд компании стал местом встреч и деловых переговоров с партнерами. На вопросы отвечали руководители и менеджеры служб коммерческого директора, специалисты технических служб и научно-технологического центра.

— Избыточное производство пластиков в России привело к тому, что настала эпоха переработчиков, и самое время сейчас развивать переработку. Те переработчики, которые хотят иметь лучшие условия для сотрудничества, кто хочет иметь долгосрочные отношения, кто хочет независимости от внешних поставок, приходит к нам на «Нижнекамскнефтехим», — отметила Ирина Мартышева, руководитель группы отдела продаж пластиков ПАО «Нижнекамскнефтехим».

— В этом году мы сфокусированы на мелких и средних переработчиках, сегодня государственные банки предлагают хорошие условия для их создания и развития, и нам необходимо поддержать их в выборе марочного ассортимента, выгодных ценах и стабильными поставками сырья, — рассказал Евгений Михайлов, руководитель группы отдела продаж пластиков ПАО «Нижнекамскнефтехим».

— Наш стенд пользуется популярностью, в основном его посещают две группы переработчиков. Те, кто только что купил оборудование и ищет поставщика сырья, и те, кто мониторит рынок, ищет новых поставщиков. В зависимости от этого будут приниматься какие-то решения либо о покупке оборудования, либо о поставке сырья того или иного поставщика. У нас есть хорошие деловые предложения для обеих групп, — отметил Андрей Королев, начальник отдела продаж пластиков ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Особый интерес у посетителей выставки вызвал павильон №8, где свою продукцию и новые разработки в области расширения ее марочного ассортимента продемонстрировал «Нижнекамскнефтехим».



Нефтехимики из Нижнекамска приняли участие в насыщенных программах, охватывающих все ключевые моменты полимерной и упаковочной отраслей с участием российских и зарубежных экспертов. Посетили дискуссионную площадку специального проекта Recycling Solutions, узнали о тенденциях рынка аддитивных технологий на конференции 3D fab + print, познакомились с последними разработками отрасли, относящимися к проблеме сырьевых материалов на «Полимер Плаза», а также получили ответы на самые актуальные вопросы индустрии упаковки на innovationparc.

Организаторы международной специализированной выставки пластмасс и каучуков «Интерпластика-2020» отметили «Нижнекамскнефтехим» дипломом за широкий ассортимент и высокое качество представленной продукции.

В топ-10 мировых производителей синтетических каучуков

Сегодня «Нижнекамскнефтехим» входит в топ-10 мировых производителей синтетических каучуков, является крупнейшим в мире производителем синтетического полиизопрена и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков, выпускает свыше 700 тысяч тонн каучуков и более 700 тысяч тонн пластиков в год. Включает в себя восемь заводов основного производства, базовые управления и центры, расположенные на двух производственных площадках и обладающие централизованной транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктурой.

Продукция предприятия экспортируется в более чем 50 стран Европы, Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Доля экспорта в общем объеме продаж составляет 50%. В структуре экспортных продаж ведущую позицию занимают синтетические каучуки. В объеме реализации продукции на внутреннем рынке преимущество за пластиками.

«Нижнекамскнефтехим» входит в топ-10 мировых производителей синтетических каучуков, является крупнейшим в мире производителем синтетического полиизопрена и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков, выпускает свыше 700 тысяч тонн каучуков и более 700 тысяч тонн пластиков в год

В настоящее время в ассортименте имеется семь видов каучуков (изопреновый, бутиловый, бром- и хлорбутиловые, полибутадиеновые — на неодимовом и литиевом катализаторах, бутадиен-стирольный), а также четыре вида пластиков (полистирол, АБС-пластик, полипропилен и полиэтилен).

Кроме того, компания поставляет линейный полиэтилен низкой плотности. Линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП) марки РЕ5118QM в рамках Программы «100 лучших товаров России» 2019 года стал лауреатом федерального конкурса. ЛПЭНП был разработан для производства стретч-пленок повышенной прочности. Данная марка имеет улучшенную перерабатываемость, обеспечивающую высокое качество пленок, хорошую растяжимость, защиту от повреждений и загрязнений, а также высокую прозрачность. Кроме того, компания освоила производство ЛПЭНП для производства высокопрочных пленок и геомембран.

— Мы являемся покупателями сырья у «Нижнекамскнефтехима», покупаем полиэтилен в течение 2 лет. Сегодня встретились для переговоров, обсудим новые объемы на текущий год, — рассказал Александр Абутов, коммерческий директор компании-партнера НКНХ.

В настоящее время в ассортименте имеется семь видов каучуков (изопреновый, бутиловый, бром- и хлорбутиловые, полибутадиеновые — на неодимовом и литиевом катализаторах, бутадиен-стирольный), а также четыре вида пластиков (полистирол, АБС-пластик, полипропилен и полиэтилен)

— На этой выставке больше всего привлекает возможность именно прямого контакта с производителями оборудования и полимерных материалов, плотное обсуждение коммерческих моментов, перспектив дальнейшего взаимодействия. «Нижнекамскнефтехим» давно является нашим партнером, опыт работы исчисляется годами. Мы являемся одним из самых крупных их покупателей, а «Нижнекамскнефтехим» — самый крупный поставщик полимерных материалов, — сообщил Ленар Мусин, директор по логистике еще одной компании, сотрудничающей с ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В настоящее время «Нижнекамскнефтехим» продолжает свое устойчивое развитие. В прошлом году компания ввела в эксплуатацию новое производство по выпуску катализатора КДИ-М и освоила выпуск новых видов продукции — твердого полиэтиленгликоля и метилоксиэтилированного полиэтиленгликоля, которые применяются в производстве различных моющих и чистящих средств в качестве стабилизатора регулятора вязкости, антистатика, а также в производстве пластификаторов бетонных смесей.



Главным проектом текущей стратегической программы компании является строительство нового этиленового комплекса мощностью 600 тысяч этилена в год (ЭП-600), а также одновременно осуществляется проект по внедрению новой электростанции мощностью 495 МВт (ПГУ-ТЭС).

Партнерский материал.

