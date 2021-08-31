Moody's изменило прогноз рейтингов ПАО «Нижнекамскнефтехим» со стабильного на позитивный

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз рейтингов ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) со «стабильного» на «позитивный». Корпоративный рейтинг подтвержден на уровне «B1», рейтинг вероятности дефолта — «B1-PD».

Это обусловлено тем, что Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство ПАО «СИБУР Холдинг» о приобретении 100% голосующих акций АО «ТАИФ», в которое на момент сделки входил «Нижнекамскнефтехим».

Изменение прогноза со «стабильного» на «позитивный» основано на ожиданиях аналитиков Moody's, что приобретение «СИБУРом» контрольного пакета акций «Нижнекамскнефтехима» через некоторое время улучшит кредитный профиль НКНХ за счет интеграции двух бизнесов и кредитной поддержки со стороны более сильной материнской компании.

Объем кредитных связей и рейтинговой поддержки в конечном итоге будет зависеть от будущей организационной структуры более крупной группы, финансовой политики и уровня миноритарных интересов в компании, отмечается в пресс-релизе Moody's.