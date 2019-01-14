«Нижнекамскнефтехим» подписал договор с ОАО «НИИК»

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в головном офисе компании АО «ТАИФ» «Нижнекамскнефтехим» подписал договор с Научно-исследовательским и проектным институтом карбамида и продуктов органического синтеза на разработку проектной и рабочей документации для проекта строительства производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год. Подписи в документе поставили генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и генеральный директор ОАО «НИИК» Олег Костин. В церемонии приняли участие председатель совета директоров ОАО «НИИК» Игорь Есин, генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и делегация ГК ТАИФ.

— Очень приятно, что мы продолжаем деятельность в Татарстане, потому что мы несколько лет назад завершили участие в строительстве проекта «Аммоний». Очень отрадно, что «Нижнекамскнефтехим» сейчас воспользуется нашими услугами для проектирования такого завода. С другой стороны, заводов газохимии, в частности метанола, аммиака, карбамида, в России не так много, и мы рады, что НКНХ взялся за осуществление такого серьезного проекта, который для них экономически важен. Для нас это в первую очередь получение дополнительного опыта, потому что сейчас подобный завод мы проектируем в Тульской области. Кроме этого, для нас это еще одна возможность поработать с иностранными лицензиарами, датской компанией, — сказал корреспонденту «Реального времени» генеральный директор ОАО «НИИК» Олег Костин.

Это второй документ, который «Нижнекамскнефтехим» подписал за этот день. Ранее «Нижнекамскнефтехим» подписал контракт с датской компанией Haldor Topsoe на предоставление лицензии и инжиниринговых услуг на технологию производства метанола.