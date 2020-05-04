Кому нужен тест на COVID-19, шанс удержаться на плаву для бизнеса и прогноз заболеваемости в Татарстане

Обзор главных событий минувшей недели от программы «7 дней» на телеканале «Новый век»

Коронавирус наступает — диагноз «заражение COVID-19» подтвержден уже у членов российского правительства. В Татарстане пик эпидемии, по прогнозам аналитиков, будет достигнут в конце мая, а число заболевших приблизится к отметке 7 тысяч человек. И это при условии, что люди не будут нарушать режим самоизоляции. Пессимистичный прогноз: почти 25 тысяч инфицированных уже в этом месяце. О том, как и где сдать тест на вирус, насколько дисциплинированы татарстанцы, каким образом республика планирует выходить из режима самоизоляции и других событиях недели — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

Индекс самоизоляции

Плюс 10 633 инфицированных по состоянию на полдень воскресения. Почти 135 тысяч заболевших новой коронавирусной инфекцией в России с начала пандемии и более 3,5 миллиона — по всему миру. Почти четверть миллиона летальных исходов. COVID-19 продолжает собирать жертвы по планете, не делая разницы между богатыми и бедными странами, между рабочими и чиновниками.

Компания «Инностейдж», проанализировав темпы распространения болезни, всплески и затухание эпидемии в различных государствах, сделала прогноз по динамике развития ситуации в Татарстане. По ее мнению, пика заболеваемости в республике следует ждать 28 мая, и даже если люди проявят ответственность и чувство самосохранения, при самом оптимистичном сценарии число заболевших в РТ вплотную приблизится к отметке в 7 тысяч человек. Пессимистичный вариант, когда уставшие от самоизоляции люди будут активно гулять и общаться, сулит Татарстану уже почти 24 275 инфицированных.

И вероятность того, что ближе к реальности второй вариант, высока. Индекс самоизоляции от «Яндекса» показывает, что в Казани люди готовы рискнуть своим здоровьем и жизнью своих родных, близких и друзей ради глотка свежего воздуха. В апреле в столице республики этот индекс ни разу не поднялся хотя бы до четверки (для информации: от ноля до 3 баллов — все плохо: на улицах очень людно, от 3 до 4 — гуляющих много, выше четырех — отлично: все сидят по домам). Результат налицо: каждый день вирус обнаруживается у нескольких десятков татарстанцев.

Индекс самоизоляции от «Яндекса» показывает, что в Казани люди готовы рискнуть своим здоровьем и жизнью своих родных, близких и друзей ради глотка свежего воздуха. Фото Рината Назметдинова

Казанцам следовало бы поучиться самодисциплине у сельчан, уверены в редакции «7 дней». На прошлой неделе съемочная группа программы побывала в Дрожжановском районе, где с начала пандемии обнаружены уже 25 заболевших. Там стараются остановить заразу. Посты на выездах из села, заслоны на дорогах почти по всему району. На улицах — почти никого, а те, кто выходит, используют маски. Кто покупные, а кто самодельные. А главное — сведено к минимуму сообщение с соседними районами, а также граничащими с муниципалитетом Ульяновской областью и Республикой Чувашия. Еще немного можно потерпеть и без привычного общения, уверены сельчане. Сейчас главное — остановить распространение болезни.

COVID-19 или ОРВИ: кому и когда нужен тест?

Кашель, насморк, температура. Еще совсем недавно с такими мелочами люди даже в поликлинику бы не пошли: выпили бы на ночь чаю с малиной, с утра проглотили бы таблетку антибиотика — и все. Сегодня все иначе, и если самочувствие в целом удовлетворительное, то все равно нужно вызвать врача на дом. Если же вам плохо — звоните в скорую. Идти в поликлинику самостоятельно нельзя ни в коем случае, заявляют в Минздраве.

«Вопрос о необходимости анализов решает врач. С учетом симптоматики и анамнеза. Если контактировал, если приехал из-за рубежа. В первую очередь — клиническая картина, на основании этого решение о назначении анализа. Если принимается решение, то из поликлиники приезжает специальная бригада», — подчеркнул главный внештатный эпидемиолог РТ Дмитрий Лопушов в интервью программе «7 дней».

В случае госпитализации анализы возьмут в стационарных условиях. Но даже если принято решение, что лечиться пациент будет на дому, бригада врачей, которая возьмет анализы на коронавирус, обязательно приедет в течение 1—2 дней. На дом. Члены семьи госпитализированного на время лабораторного исследования считаются условно контактными и останутся под наблюдением. Если диагноз окажется положительным, тестирование пройдут все. Особых требований к подготовке к тестированию нет: просто прополоскать рот за 2 часа до сдачи анализа. Классическое тестирование занимает примерно сутки от момента взятия образца до вынесения результата. Если два теста одного пациента, сделанные с интервалом в 10 дней, отрицательны, он через 14 дней выписывается.

Расширения списка тестируемых в обязательном порядке пока не планируется. Корректировка возможна при резком ухудшении эпидемиологической ситуации. Пока же на бюджетной основе тестируются случаи внебольничной пневмонии и лица старше 65 лет с признаками ОРВИ. Но если у человека есть желание убедиться в том, что он точно не болен, он может обратиться в частную клинику. Обойдется процедура почти в 2 тыс. рублей. Пока ее проводят всего две клиники в Казани, но скоро новый вид тестирования начнется еще в пяти частных сетевых клиниках страны. Исследовать будут на вероятность того, что человек переболел бессимптомно. Пока эта тест-система используется только врачами, но, по распоряжению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, будет проведено масштабное популяционное обследование. Но оно, скорее всего, тоже будет платным.

Промышленность в период пандемии

Даже в условиях эпидемии, охватившей весь мир, есть производства, которые просто невозможно остановить. Слишком многое зависит от наличия выпускаемой ими продукции. Компании Группы ТАИФ относятся к системообразующим производствам страны в целом, а потому, повысив требования безопасности и уровень контроля за состоянием здоровья сотрудников, они продолжили работу. На двух предприятиях — ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «ТГК-16» — побывала съемочная группа телеканала «Новый век». О том, как здесь выстроена антивирусная оборона, она рассказала в своем материале.

Компании Группы ТАИФ относятся к системообразующим производствам страны в целом, а потому, повысив требования безопасности и уровень контроля за состоянием здоровья сотрудников, они продолжили работу. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Начинается все с доставки работников. Централизовано, вахтовым транспортом, который перед каждым выездом и сразу после него тщательно обрабатывается дезинфицирующим средством. Владельцам собственных авто предоставлена возможность бесплатной парковки. Далее — проходная. На КОСе новый КПП ввели в эксплуатацию год назад. Сейчас понятно, насколько верным и своевременным был этот шаг: много свободного пространства, позволяющего выдерживать необходимую дистанцию, четко выстроенная схема прохода через турникеты, автоматизированная работа тепловизоров, способных из множества людей (а в день проходную минуют тысячи) выявить человека с повышенной температурой и подать сигнал диспетчеру, отработанные действия дежурной бригады медиков, контролирующей эпидемиологическую ситуацию в течение всей рабочей смены, постоянная обработка помещений антисептиками. Благодаря всему этому в ТАИФе в целом и на «Казаньоргсинтезе» в частности за время пандемии не зафиксировано ни одного случая заболевания.

Схожая картина и в других компаниях Группы, в том числе в АО «ТГК-16», которое обеспечивает теплом и электроэнергией не только производства, но и значительную часть жилого фонда Казани и Нижнекамска.

Не оставить в беде

Эпидемия коронавируса и вызванный ею кризис поставили на грань выживания многие малые и средние предприятия по всей стране. Закрываются или откладываются до лучших времен перспективные, способные принести много пользы проекты, планы развития рискуют так и остаться лишь планами. Поддержка государства, республики для бизнеса — шанс удержаться на плаву, сохранить дело и, что особенно важно, коллективы.

В Татарстане уже компенсируют затраты предприятиям общепита — субсидии на весь период режима повышенной готовности выдаются на комиссию агрегатора по доставке еды.

Субсидии на весь период режима повышенной готовности выдаются на комиссию агрегатора по доставке еды. Фото Максима Платонова

С июня, а не с июля, как планировалось раньше, начнутся выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Потерявшим работу родителям несовершеннолетних детей полагается повышенная ставка пособия по безработице. Выплаты составляют 12 130 рублей, плюс по 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. К стандартному пособию детям до 3 лет добавился еще один вид выплат «5 тыс. до 3 лет». Их можно будет получать с апреля по июнь, пояснили съемочной группе «7 дней» в отделении Пенсионного фонда по РТ.

Узнать больше об этих событиях, вместе со съемочной группой телеканала «Новый век» постараться разобраться в том, чем отличается северо-западный диалект башкирского языка от языка татарского, что такое День Победы онлайн и как страна и республика отметят 75-летие Великой Победы, а также увидеть сюжет о первом полете авиалайнера «Муса Джалиль» можно 4 мая ровно в 13.00 в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

