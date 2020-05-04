Кому нужен тест на COVID-19, шанс удержаться на плаву для бизнеса и прогноз заболеваемости в Татарстане
Обзор главных событий минувшей недели от программы «7 дней» на телеканале «Новый век»
Коронавирус наступает — диагноз «заражение COVID-19» подтвержден уже у членов российского правительства. В Татарстане пик эпидемии, по прогнозам аналитиков, будет достигнут в конце мая, а число заболевших приблизится к отметке 7 тысяч человек. И это при условии, что люди не будут нарушать режим самоизоляции. Пессимистичный прогноз: почти 25 тысяч инфицированных уже в этом месяце. О том, как и где сдать тест на вирус, насколько дисциплинированы татарстанцы, каким образом республика планирует выходить из режима самоизоляции и других событиях недели — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.
Индекс самоизоляции
Плюс 10 633 инфицированных по состоянию на полдень воскресения. Почти 135 тысяч заболевших новой коронавирусной инфекцией в России с начала пандемии и более 3,5 миллиона — по всему миру. Почти четверть миллиона летальных исходов. COVID-19 продолжает собирать жертвы по планете, не делая разницы между богатыми и бедными странами, между рабочими и чиновниками.
Компания «Инностейдж», проанализировав темпы распространения болезни, всплески и затухание эпидемии в различных государствах, сделала прогноз по динамике развития ситуации в Татарстане. По ее мнению, пика заболеваемости в республике следует ждать 28 мая, и даже если люди проявят ответственность и чувство самосохранения, при самом оптимистичном сценарии число заболевших в РТ вплотную приблизится к отметке в 7 тысяч человек. Пессимистичный вариант, когда уставшие от самоизоляции люди будут активно гулять и общаться, сулит Татарстану уже почти 24 275 инфицированных.
И вероятность того, что ближе к реальности второй вариант, высока. Индекс самоизоляции от «Яндекса» показывает, что в Казани люди готовы рискнуть своим здоровьем и жизнью своих родных, близких и друзей ради глотка свежего воздуха. В апреле в столице республики этот индекс ни разу не поднялся хотя бы до четверки (для информации: от ноля до 3 баллов — все плохо: на улицах очень людно, от 3 до 4 — гуляющих много, выше четырех — отлично: все сидят по домам). Результат налицо: каждый день вирус обнаруживается у нескольких десятков татарстанцев.
Казанцам следовало бы поучиться самодисциплине у сельчан, уверены в редакции «7 дней». На прошлой неделе съемочная группа программы побывала в Дрожжановском районе, где с начала пандемии обнаружены уже 25 заболевших. Там стараются остановить заразу. Посты на выездах из села, заслоны на дорогах почти по всему району. На улицах — почти никого, а те, кто выходит, используют маски. Кто покупные, а кто самодельные. А главное — сведено к минимуму сообщение с соседними районами, а также граничащими с муниципалитетом Ульяновской областью и Республикой Чувашия. Еще немного можно потерпеть и без привычного общения, уверены сельчане. Сейчас главное — остановить распространение болезни.
COVID-19 или ОРВИ: кому и когда нужен тест?
Кашель, насморк, температура. Еще совсем недавно с такими мелочами люди даже в поликлинику бы не пошли: выпили бы на ночь чаю с малиной, с утра проглотили бы таблетку антибиотика — и все. Сегодня все иначе, и если самочувствие в целом удовлетворительное, то все равно нужно вызвать врача на дом. Если же вам плохо — звоните в скорую. Идти в поликлинику самостоятельно нельзя ни в коем случае, заявляют в Минздраве.
В случае госпитализации анализы возьмут в стационарных условиях. Но даже если принято решение, что лечиться пациент будет на дому, бригада врачей, которая возьмет анализы на коронавирус, обязательно приедет в течение 1—2 дней. На дом. Члены семьи госпитализированного на время лабораторного исследования считаются условно контактными и останутся под наблюдением. Если диагноз окажется положительным, тестирование пройдут все. Особых требований к подготовке к тестированию нет: просто прополоскать рот за 2 часа до сдачи анализа. Классическое тестирование занимает примерно сутки от момента взятия образца до вынесения результата. Если два теста одного пациента, сделанные с интервалом в 10 дней, отрицательны, он через 14 дней выписывается.
Расширения списка тестируемых в обязательном порядке пока не планируется. Корректировка возможна при резком ухудшении эпидемиологической ситуации. Пока же на бюджетной основе тестируются случаи внебольничной пневмонии и лица старше 65 лет с признаками ОРВИ. Но если у человека есть желание убедиться в том, что он точно не болен, он может обратиться в частную клинику. Обойдется процедура почти в 2 тыс. рублей. Пока ее проводят всего две клиники в Казани, но скоро новый вид тестирования начнется еще в пяти частных сетевых клиниках страны. Исследовать будут на вероятность того, что человек переболел бессимптомно. Пока эта тест-система используется только врачами, но, по распоряжению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, будет проведено масштабное популяционное обследование. Но оно, скорее всего, тоже будет платным.
Промышленность в период пандемии
Даже в условиях эпидемии, охватившей весь мир, есть производства, которые просто невозможно остановить. Слишком многое зависит от наличия выпускаемой ими продукции. Компании Группы ТАИФ относятся к системообразующим производствам страны в целом, а потому, повысив требования безопасности и уровень контроля за состоянием здоровья сотрудников, они продолжили работу. На двух предприятиях — ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «ТГК-16» — побывала съемочная группа телеканала «Новый век». О том, как здесь выстроена антивирусная оборона, она рассказала в своем материале.
Начинается все с доставки работников. Централизовано, вахтовым транспортом, который перед каждым выездом и сразу после него тщательно обрабатывается дезинфицирующим средством. Владельцам собственных авто предоставлена возможность бесплатной парковки. Далее — проходная. На КОСе новый КПП ввели в эксплуатацию год назад. Сейчас понятно, насколько верным и своевременным был этот шаг: много свободного пространства, позволяющего выдерживать необходимую дистанцию, четко выстроенная схема прохода через турникеты, автоматизированная работа тепловизоров, способных из множества людей (а в день проходную минуют тысячи) выявить человека с повышенной температурой и подать сигнал диспетчеру, отработанные действия дежурной бригады медиков, контролирующей эпидемиологическую ситуацию в течение всей рабочей смены, постоянная обработка помещений антисептиками. Благодаря всему этому в ТАИФе в целом и на «Казаньоргсинтезе» в частности за время пандемии не зафиксировано ни одного случая заболевания.
Схожая картина и в других компаниях Группы, в том числе в АО «ТГК-16», которое обеспечивает теплом и электроэнергией не только производства, но и значительную часть жилого фонда Казани и Нижнекамска.
Не оставить в беде
Эпидемия коронавируса и вызванный ею кризис поставили на грань выживания многие малые и средние предприятия по всей стране. Закрываются или откладываются до лучших времен перспективные, способные принести много пользы проекты, планы развития рискуют так и остаться лишь планами. Поддержка государства, республики для бизнеса — шанс удержаться на плаву, сохранить дело и, что особенно важно, коллективы.
В Татарстане уже компенсируют затраты предприятиям общепита — субсидии на весь период режима повышенной готовности выдаются на комиссию агрегатора по доставке еды.
С июня, а не с июля, как планировалось раньше, начнутся выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Потерявшим работу родителям несовершеннолетних детей полагается повышенная ставка пособия по безработице. Выплаты составляют 12 130 рублей, плюс по 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. К стандартному пособию детям до 3 лет добавился еще один вид выплат «5 тыс. до 3 лет». Их можно будет получать с апреля по июнь, пояснили съемочной группе «7 дней» в отделении Пенсионного фонда по РТ.
Узнать больше об этих событиях, вместе со съемочной группой телеканала «Новый век» постараться разобраться в том, чем отличается северо-западный диалект башкирского языка от языка татарского, что такое День Победы онлайн и как страна и республика отметят 75-летие Великой Победы, а также увидеть сюжет о первом полете авиалайнера «Муса Джалиль» можно 4 мая ровно в 13.00 в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.
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