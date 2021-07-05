Завод этилена «Нижнекамскнефтехима» отметил 45-летний юбилей

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялось вручение наград и праздничный концерт по случаю 45-летия завода этилена. Обращаясь к присутствующим, генеральный директор компании Айрат Сафин отметил, что у истоков строительства завода по выпуску этилена стояли такие знаменитые личности, как бывший министр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Виктор Федоров и Николай Лемаев, в то время возглавлявший «Нижнекамскнефтехим».



Несмотря на все сложности в становлении завода, строители и монтажники уложились в намеченный срок. Долгожданное событие — получение первого продуктового этилена — произошло 21 июня 1976 и стало отправной точкой в истории завода.



На протяжении последующих лет завод продолжил свое планомерное развитие. С годами возросли требования к оборудованию. Так, в 2018 году на заводе ввели в эксплуатацию две новые печи пиролиза типа SRT-VI. Их строительство было проведено в рамках программы модернизации и наращивания мощности производств.



Основное преимущество нового оборудования — его энергоэффективность и экологическая безопасность. Также их внедрение позволит сократить потребление топливного газа и уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу.



Директор завода Ильгиз Яруллин, поздравляя коллег с праздником, подчеркнул, что, благодаря профессиональной подготовке и слаженной работе коллектива, в 2020 году удалось достичь таких показателей, как выпуск 19 млн тонн этилена и 9 млн тонн пропилена.



В этот день десятки работников завода получили благодарственные письма, почетные грамоты и подарки от руководства и профсоюзного комитета ПАО за многолетний добросовестный труд. Также сотрудники производства были отмечены правительственными и муниципальными наградами.

Партнерский материал