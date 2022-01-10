НКНХ оспорил в суде решение ФАС о штрафе в 1,5 млрд рублей за нарушения на рынке каучуков

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Арбитражный суд Поволжского округа, рассматривающий в кассационном порядке дело о взыскании с ПАО «Нижнекамскнефтехим» штрафа за нарушения на рынке синтетических каучуков, приостановил действие постановления ФАС России о наложении этого штрафа в размере 1,5 млрд рублей, говорится в материалах картотеки арбитражных дел. Об этом сообщает ИА «Интерфакс».



Соответствующее определение суд вынес 30 декабря 2021 года.



Согласно определению суда, действие постановления ФАС приостанавливается в качестве обеспечительной меры до дня рассмотрения кассационной жалобы НКНХ, которую компания подала в декабре 2021 года.



Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 20 января 2022 года. Процесс проходит в закрытом режиме.



Ранее сообщалось, что в мае 2018 года управление ФАС по Татарстану возбудило в отношении НКНХ дело об установлении монопольно высокой цены на поставку синтетических каучуков. Представитель антимонопольного ведомства говорил тогда, что дело возбуждено по обращению ООО «Татнефть-Нефтехимснаб». По данным заявителя, он предложил НКНХ заключить допсоглашение к договору от 2012 года на текущих условиях до конца 2019 года. В ответ НКНХ предложил подписать новый договор с привязкой цены на товар к биржевым котировкам натурального каучука. По расчетам заявителя, в сравнении с условиями на 2017 год цены по новому договору возросли бы на 10-27%.



Татарстанское УФАС тогда предварительно сделало вывод, что экономически обоснованные предпосылки для повышения цен для «Татнефть-Нефтехимснаба» отсутствовали, и НКНХ не представил причины, по которым не может поставлять продукцию на прежних условиях.



Впоследствии дело было передано в центральный аппарат антимонопольного ведомства.



В августе 2019 года ФАС России признала НКНХ нарушившим п.п. 3, 6, 8 ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции, нарушение имело место на рынке синтетических каучуков марок СКИ 3, СКДН и ХБК 139. По данным ФАС, НКНХ навязывал невыгодные условия, устанавливал различные цены на один и тот же товар и создавал дискриминационные условия при заключении договоров на поставку синтетических каучуков с ООО «ТД Кама», входящим в группу компаний «Татнефть».



В июле 2020 года ФАС наложила за данное нарушение административный штраф на НКНХ в размере 1,5 млрд рублей по ч.2 ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке).



В августе 2020 года НКНХ обратился в Арбитражный суд Татарстана с заявлением об отмене постановления ФАС России о наложении штрафа и прекращении производства по делу. Но суд первой инстанции в апреле 2021 года лишь снизил размер штрафа до 1,29 млрд рублей путем исключения из него НДС.



Затем НКНХ попробовал добиться отмены штрафа в апелляционной инстанции, но снова потерпел неудачу: в ноябре 2021 года 11-й арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции, а апелляционную жалобу оставил без удовлетворения.



НКНХ долгое время был основным поставщиком каучука для шинной группы «Татнефти». В ноябре 2019 года «Татнефть» для обеспечения потребности своего шинного бизнеса Kama Tyres в основных видах синтетического каучука приобрела за 12,8 млрд рублей у «СИБУРа» нефтехимический комплекс в Самарской области: химзавод «СИБУР Тольятти» (впоследствии переименован в «Тольяттикаучук») и расположенный на его площадке индустриальный парк «Тольяттисинтез».

