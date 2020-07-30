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Ирек Зиннуров посетил «Нижнекамскнефтехим» с рабочим визитом

13:40, 30.07.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Ирек Зиннуров посетил «Нижнекамскнефтехим» с рабочим визитом
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сегодня депутат Госдумы ФС РФ Ирек Зиннуров прибыл с рабочим визитом в ПАО «Нижнекамскнефтехим», чтобы выразить благодарность руководству предприятия за проведение совместных социальных акций по передаче защитных масок Олимпийскому комитету России (ОКР) в период пандемии.

Депутата встретили генеральный директор НКНХ Айрат Сафин и заместитель генерального директора — коммерческий директор Тимур Шигабутдинов. В знак благодарности от имени ОКР Ирек Зиннуров передал «Нижнекамскнефтехиму» памятные подарки.

В ходе встречи они также обсудили вопросы реализации социально-спортивных мероприятий под эгидой ПАО «Нижнекамскнефтехим». В частности, речь зашла о проведении в Нижнекамске проекта «Олимпийский патруль», направленного на развитие массового спорта.

Далее встреча продолжилась на учебно-тренировочной базе «Алмаш». Здесь руководители приняли участие в забеге «Тропа здоровья» на дистанцию 1 километр. К ним присоединились молодежный актив компании и физинструкторы. Также в рамках встречи прошла совместная дискуссия в формате «Диалог на равных».

Общество Татарстан
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