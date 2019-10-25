Азат Бикмурзин о производстве метанола: «Мы все живем в Нижнекамске, здесь наши дети»

Доработанный «Нижнекамскнефтехимом» проект поддержан почти единогласно

Фото: Александр Ильин

Повторные общественные слушания по строительству нового производства метанола «Нижнекамскнефтехима» вызвали не меньший интерес у нижнекамцев, чем предыдущие. Горожане буквально бомбили нефтехимиков вопросами по экологической обстановке в городе. Ответ держал лично генеральный директор предприятия Азат Бикмурзин, доходчиво объяснявший принципиальную необходимость нового завода, и его влияние на окружающую среду. Все детали — в материале «Реального времени».

С 2001 года снижены выбросы в два раза

Зал колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева заполнился еще до начала публичных слушаний. Всего зарегистрировались 308 участников. Послушать докладчиков пришли горожане, узнавшие о проведении публичных слушаний в социальных сетях, депутаты нижнекамского городского совета, представители администрации города, ветераны и работники «Нижнекамскнефтехима», участие в слушаниях принял заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Айрат Шигапов.

Традиционный модератор публичных слушаний, как он сам себя назвал, заместитель руководителя исполнительного комитета НМР Ленар Ахметов напомнил собравшимся, для чего проводятся слушания, где можно было ознакомиться с материалами по проекту и оставить свои пожелания и замечания. По его словам, от нижнекамцев поступило три предложения, которые он пообещал озвучить чуть позже в рубрике «вопрос — ответ».

Традиционно модератором публичных слушаний стал заместитель руководителя исполнительного комитета НМР Ленар Ахметов

Ленар Ахметов представил заказчика публичных слушаний — генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Азата Бикмурзина и передал ему микрофон.

В своем выступлении Азат Бикмурзин отметил, что он такой же житель Нижнекамска и ему не безразлична судьба города.

— Я работаю на предприятии уже 29 лет. Знаю те проблемы и задачи, которые являются насущными для жителей Нижнекамска. Шестой год я генеральный директор, и все это время мы очень планомерно работаем над вопросами экологической безопасности. Сейчас действует уже четвертая экологическая программа. С 2001 года мы снизили выбросы от «Нижнекамскнефтехима» в два раза. Мы многое сделали по реконструкции биологических очистных сооружений, применив там самые современные технологии, на очереди — завершение строительства нового коллектора. Мы уверены, это даст хороший эффект — сообщил он, также акцентировав внимание на том, что предприятие будет и дальше работать над разработкой новых экологических программ.

— Мы постараемся вам очень подробно рассказать о новом проекте. Я и мои коллеги ответим на все ваши вопросы. «Нижнекамскнефтехим» — открытое, социально-ориентированное предприятие. Мы все живем в Нижнекамске, здесь наши дети, наши семьи, мы все дышим одним и тем же воздухом. Нам очень важно, чтобы те наши проекты, которые мы делаем, были в первую очередь направлены на улучшение экологической обстановки, — подчеркнул Азат Бикмурзин.

Состав выбросов идентичен тем веществам, что образуются на кухне

Об обновленном проекте по производству метанола, а также о результатах исследования оценки на воздействие окружающей среды рассказала заместитель директора по проектированию Научно-исследовательского и проектного института карбамида и продуктов органического синтеза (ОАО «НИИК») Елена Афанасьева.

Заместитель директора по проектированию Научно-исследовательского и проектного института карбамида и продуктов органического синтеза (ОАО «НИИК») Елена Афанасьева рассказала об обновленном проекте по производству метанола, а также о результатах исследования оценки воздействия на окружающую среду

— Наш институт провел оценку риска здоровью населения. Получено согласование проекта от Министерства экологии и природных ресурсов и Центра гигиены и эпидемиологии. С этими документами, — сказала Елена Афанасьева, — можно ознакомиться здесь и сейчас. Нами также предусмотрены дополнительные мероприятия, минимизирующие негативное воздействие на окружающую среду.

По словам заместителя директора «НИИК», обновленный проект по производству метанола, по сравнению с предыдущим, позволит снизить выбросы в атмосферу на 43,8% и уменьшить водопотребление на 34,4%.

— Состав выбросов в атмосферу от проектируемого объекта идентичен веществам, которые образуются у вас на кухне, когда вы зажигаете конфорку газовой плиты, то есть при сгорании природного газа. В качестве вредных компонентов в отходящих газах присутствуют окислы азота, углерода и серы, а также микроостатки несгоревшего метана. Выбросы проектируемого производства метанола составят менее 1% от общего количества всех существующих выбросов на ПАО «Нижнекамскнефтехим», — подсчитала Елена Афанасьева.

По ее словам, при выполнении расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере учитывались действующие источники предприятия и существующий фон в городе. Все анализы говорят о соблюдении ПДК для населенных мест во всех контрольных точках. По всем веществам выбросы соответствуют норме. Установлено, что вносимое загрязнение атмосферного воздуха проектируемым производством с учетом выбросов ПАО «Нижнекамскнефтехим» не создаст риска здоровью населения, что подтверждается заключением Центра гигиены и эпидемиологии РТ, выданным 27 сентября 2019 года.

В конце своего выступления она призвала нижнекамцев поддержать намерение «Нижнекамскнефтехима» по строительству нового завода. Зал провожал со сцены московскую гостью громкими аплодисментами.

Елена Афанасьева призвала нижнекамцев поддержать намерение «Нижнекамскнефтехима» по строительству нового завода

40 лет предприятие закупает метанол у сторонних производителей

Непосредственный руководитель проекта по метанолу Антон Токинов объяснил необходимость метанола в нефтехимической промышленности.

«Метанол — одно из важнейших звеньев в технологической цепочке производства синтетических каучуков «Нижнекамскнефтехима», основного сырья при получении автомобильных шин, медицинских приборов, продукции военно-промышленного комплекса. Для производственных нужд нижнекамского нефтехимического гиганта метанол используется с 1980 года», — рассказал Антон Токинов.

40 лет предприятие закупает метанол, а доставка осуществляется железнодорожным транспортом. Приняв решение о строительстве собственного производства метанола, «Нижнекамскнефтехим» заключил контракт с ведущим мировым производителем в данной области — датской компанией Haldor Topsоe.

Новая установка, по словам Антона Токинова, будет располагаться рядом с основным потребителем — производством формальдегида. Это позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в три раза по сравнению со старыми установками изопентана и изопрена, показали расчеты.

Снижение выбросов будет достигнуто за счет предусмотренных лицензионной технологией компании Haldor Topsoe. Это установка узла нейтрализации диоксидов азота до безопасных водорода, кислорода и водяного пара; использование в качестве дополнительного источника сырья углекислого газа, который является побочным продуктом ПАО «Нижнекамскнефтехим» и в настоящее время вырабатывается в объеме 70 тыс. тонн в год.

И что немаловажно, заметил руководитель проекта, предусмотрено отсутствие загрязненных стоков, что будет достигаться многократным очищением и возвращением в технологический цикл всех потоков. Кроме того, на 100 тонн в год снизятся выбросы от тепловозов, задействованных в транспортировке метанола — это порядка 7 000 цистерн в год. Будущее производство займет компактную площадь. Установка метанола не потребует изменения размеров и границ санитарно-защитной зоны.

Непосредственный руководитель проекта по метанолу Антон Токинов объяснил необходимость метанола в нефтехимической промышленности

«Нижнекамскнефтехим» планирует построить центр высокотехнологичной медицины

Не менее убедительным было выступление заместителя генерального директора по персоналу и социальным вопросам НКНХ Родиона Булашова, который подробно рассказал о социальной роли «Нижнекамскнефтехима». Только за последние 5 лет компания направила на благоустройство города и района 522 млн рублей. На эти деньги отремонтированы муниципальные, внутриквартальные и промышленные дороги, нефтехимики приняли финансовое участие в реконструкции набережной реки Камы и благоустройстве площади имени Николая Лемаева. За счет средств компании обустроена пешеходная зона ледового дворца «Нефтехим Арена», отремонтирован и безвозмездно передан городу Дом народного творчества. Более 110 млн рублей было выделено на создание ожогового отделения на базе ГАУЗ «НЦРМБ», реконструирована поликлиника в промышленной зоне. В планах на будущее — реконструкция детских оздоровительных лагерей, развитие спортивной инфраструктуры города.

— Один из самых серьезных проектов, которые мы собираемся реализовать, — не без гордости заявил Родион Булашов, — это открытие в городе центра высокотехнологичной медицины, рассчитанного на 360 посещений в смену и стационарное отделение на 120 койко-мест. В нем все нижнекамцы смогут получить квалифицированную медицинскую помощь.



Родион Булашов также напомнил присутствующим, что «Нижнекамскнефтехим» — крупнейший налогоплательщик. В 2018 году в бюджет города и района было уплачено более 800 млн рублей. За первое полугодие этого года — более 483 млн рублей.

Только за последние 5 лет компания направила на благоустройство города и района 522 млн рублей, напомнил Родион Булашов

Далее слово взял руководитель общественного совета НМР Хамза Багманов, который, в свою очередь отметил, что за три месяца «Нижнекамскнефтехим» доработал и улучшил проект по производству метанола. Однако в своем выступлении он сделал акцент не на строительстве нового завода, а на мерах, которые будут приняты для улучшения экологической обстановки в Нижнекамске.

— Роспотребнадзор РФ утвердил Единую санитарную защитную зону Нижнекамского промышленного узла. Я полагаю, теперь, с получением данного документа, все дискуссии и споры о том, нужна нам санитарно-защитная зона или нет, закончатся. Будем руководствоваться теми законными актами, документами, которые были приняты, — заявил он.

Сразу после выступления Хамзы Багманова модератор предложил участникам слушаний задать интересующие вопросы.

Одной из первых к Азату Бикмурзину обратилась пенсионерка Римма Загидуллина. По ее словам, на прошлых слушаниях она высказала свое категоричное мнение по поводу строительства нового производства.

— Наш генеральный директор все разложил по полочкам. Из чего что получается. Мы узнали о метаноле и насколько он нужен заводу СК. Я сама там работала перед пенсией. Голосую за завод! Свое «нет» я забираю обратно, — сказала Римма Загидуллина.

Эти слова зал вновь встретил громкими аплодисментами. Еще ряд вопросов касался социальной и медицинской сфер. Некоторые нижнекамцы, воспользовавшись моментом, поинтересовались у генерального директора «Нижнекамскнефтехима», как трудоустроиться на новый завод. На что Азат Бикмурзин ответил, что для этого необходимо получить профессиональное образование. К слову, благодаря новому производству будет создано более 200 рабочих мест, также появится возможность трудоустройства выпускников местных вузов и колледжей, а с увеличением выпуска каучуков возрастут налоговые отчисления в бюджеты республики и города. Вырастет и заработная плата работников НКНХ — об этом в ходе слушаний поинтересовались у генерального директора. Он заверил, что в декабре на заседании Совета директоров компании эта тема будет рассматриваться.

В общей сложности нижнекамцы руководству «Нижнекамскнефтехима» задали более десятка вопросов

В общей сложности нижнекамцы руководству «Нижнекамскнефтехима» задали более десятка вопросов, которые касались проблем здравоохранения, помощи инвалидам, но большинство из них были связаны с экологической ситуацией в городе. Под конец стали звучать призывы прекратить строительство новых производств до тех пор, пока в городе не будут решены проблемы с экологией. Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» объяснил собравшимся, что со своей стороны предприятие прилагает все усилия для минимизации воздействия на окружающую среду. До 2022 года в компании предусмотрена реализация снижения выбросов по 26 загрязняющим веществам на 1 755 тонн.

— Это будет достигнуто за счет обновления и модернизации технологического оборудования, применения современных технологий и консервации устаревших производств, оптимизации ведения технологических режимов, совершенствования системы автоматизированного мониторинга. Не думайте, что мы кого-то хотим обмануть, представляя здесь новый проект по производству метанола! Мы сами живем в этом городе и заинтересованы в решении наболевших проблем, — заверил Азат Бикмурзин.

По итогам слушаний 218 человек проголосовали за строительство нового завода по производству метанола, 21 против, трое воздержались. Остальные зарегистрированные участники покинули зал колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева, не дождавшись окончания публичных слушаний.

По итогам слушаний 218 человек проголосовали за строительство нового завода по производству метанола, 21 против, трое воздержались

Завод по производству метанола не опасней, чем вся газопереработка

К слову, многие независимые эксперты считают, если проект по производству метанола разработан по всем европейским и российским нормам, то негативное влияние на окружающую среду будет минимальным. В частности, Дмитрий Спиридонов, координатор Всемирной уборки в РТ «Сделаем», подчеркнул в беседе с корреспондентом «Реального времени», что не нужно нагнетать обстановку вокруг будущего завода.

— Здесь важно, чтобы общественность не просто говорила о том, что это неправильно. Нужно понять этот проект, разобраться в деталях. НКНХ нужно максимально открыто подойти к диалогу и раскрыть все технологические решения проекта. Это залог благополучного состояния и предприятия, и населения. Нужно создать общественный совет, наблюдательный, который будет включаться в процесс на всех этапах строительства, — предложил Дмитрий Спиридонов.

Стоит отметить, что в Нижнекамске такой общественный совет уже существует. Его руководителям является первый генеральный директор «ТАНЕКО» Хамза Багманов. Руководство «Нижнекамскнефтехима» не раз подчеркивало, что ничего не скрывает от общественности. Так, в начале октября сотрудники предприятия организовали экскурсию на проектную площадку по производству метанола. Администрация города, руководители общественного совета, ветераны НКНХ, депутатский корпус ознакомились с разработанным проектом.

В одном из своих интервью доцент кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений химического института КФУ Аркадий Курамшин рассказал, что перевозка метанола опасней, чем его производство.

«Если они [«Нижнекамскнефтехим»] завозят метанол, то его получение сразу на территории завода избавит от физиологических рисков», — уверен Аркадий Курамшин.

А известный в Татарстане «зеленый» ученый, общественный деятель, кандидат технических наук, заведующий лабораторией «Инженерные проблемы биотехнологии», доцент кафедры «Химической кибернетики» КНИТУ Сергей Мухачев отметил, что производство метанола не относится к категории особо опасных.

— Завод по производству метанола не опасней, чем вся газопереработка. Не сказал бы, что метанол летучий такой. Пить его нельзя, однозначно. В качестве дополнительного сырья будет использован также углекислый газ. Значит, установку проектировали в рамках существующей в России программы по сокращению парниковых выбросов. Судя по технологическому процессу, я не вижу проблем. Никаких бензолов, толуолов и кровяных ядов там быть не должно, — сделал вывод ученый Сергей Мухачев.

К этой встрече работники предприятия готовились основательно, были учтены все замечания и предложения, поступившие от нижнекамцев

Когда участники публичных слушаний разошлись, Азат Бикмурзин рассказал «Реальному времени», что к этой встрече работники предприятия готовились основательно, были учтены все замечания, поступившие от нижнекамцев.

— Все вопросы и предложения, воплотились в новый усовершенствованный проект. Мы постарались, применив самые современные направления, сделать этот проект еще лучше. Что качается самих слушаний, то мы на всем учимся. Учимся общаться с людьми и, что очень важно, слышать их и уметь довести до них те предложения, которые подготовили. Мы только на начальном пути, с коллективом и проектными организациями нам еще придется поработать в этом направлении, — заключил Азат Бикмурзин.

