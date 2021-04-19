В «Нижнекамскнефтехиме» состоялось годовое собрание акционеров

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» в заочной форме прошло годовое общее собрание акционеров, на котором были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности компании за 2020 год. Собранием были избраны совет директоров и ревизионная комиссия, аудитором компании акционеры утвердили АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». В совет директоров вошли Габдуллин Шамиль Равилевич, Гиззатуллин Руслан Загитович, Кантюков Рафкат Абдулхаевич, Каримов Альберт Анварович, Латыпов Альберт Наилевич, Сабиров Ринат Касимович, Сафин Айрат Фоатович, Сафина Гузелия Мухарямовна, Субраманиан Ананд Висванатан, Фардиев Ильшат Шаехович, Шигабутдинов Руслан Альбертович. В релизе компании сообщается, что Маганов Наиль Ульфатович — генеральный директор ПАО «Татнефть» — не вошел в состав совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Руководство АО «ТАИФ» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» выразили огромную благодарность Наилю Ульфатовичу за многолетнюю, активную, созидательную деятельность в составе совета директоров, высокий уровень профессионализма в решении рабочих вопросов, с пожеланиями дальнейшего профессионального сотрудничества на благо Татарстана и всей России.

Годовое общее собрание акционеров утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год, а также распределение прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам года. В отчетный период выпуск основной продукции и реализация масштабных инвестиционных проектов проходили в непростых условиях, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции.



Руководством ПАО «Нижнекамскнефтехим» и АО «ТАИФ» были приняты антикризисные меры, благодаря которым удалось снять напряженность с перепроизводством каучуковой продукции в период спада спроса на нее. В результате в отчетном году произведено 2,4 млн тонн товарной продукции, выручка от ее реализации и оказанных услуг составила порядка 148 млрд рублей.



В 2020 году не прекращалась работа по расширению ассортимента выпускаемой продукции, модернизации действующих и строительству новых производств. Был произведен выпуск высокомолекулярного оксиэтилированного продукта Н-ПЭГ-2400, который успешно испытан у потребителей в производстве суперпластификаторов бетонных смесей пятого поколения.

Качество продукции в 2020 году вновь получило высочайшую оценку потребителей. Полипропилен марки РР 7540U стал лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».



Инвестиции в совершенствование действующих производств, их модернизацию, техперевооружение и реконструкцию, а также создание производств по выпуску абсолютно новой продукции в 2020 году составили более 60 млрд рублей с НДС. Одним из итогов инвестиций Компании в развитие стали пусконаладочные работы на производстве дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) по выпуску пятого поколения синтетического каучука — бутадиен-стирольного растворной полимеризации мощностью 60 тыс. тонн в год.



В 2020 году Компания продолжила реализацию масштабной инвестиционной программы. Активно велось строительство нового олефинового комплекса мощностью 600 тыс. тонн этилена в год, продолжалась реализация проекта по строительству собственной электростанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт.

В отчетном году завершена реализация четвертой экологической программы, рассчитанной на 2014—2020 годы. За семь лет было выполнено 490 природоохранных мероприятий, на финансирование которых направлено 7,96 млрд рублей.



За 2020 год было выполнено 61 природоохранное мероприятие, объем финансирования которых составил более 828 млн рублей. Результатом экологической эффективности работы стало признание «Нижнекамскнефтехима» по итогам года победителем XVI Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2020» сразу в двух номинациях — «За экологическую ответственность» и «Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие».



Компания в 2020 году, несмотря на сложное экономическое положение, в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия Республики Татарстан открыла после масштабной реконструкции и модернизации футбольный стадион «Нефтехимик». Кроме этого, построена площадка для проведения тренировочных занятий и футбольных матчей в детско-юношеской спортивной школе Нижнекамска. Открыт музей «Боевой Славы» поискового отряда «Нефтехимик» и обновленный стрелковый комплекс. В 2020 году новый офис получил Совет ветеранов войны и труда ПАО «Нижнекамскнефтехим».



Весомый вклад Компания внесла в борьбу с коронавирусом. На базе дочернего общества АО «Полиматиз» было налажено производство защитных медицинских масок объемом более 2 млн штук в месяц. ПАО «Нижнекамскнефтехим» освоило выпуск собственного антисептика ДС-1 для специализированной обработки рабочих помещений и транспорта, а также увеличило выпуск кислорода для спасения жизни больных.



Особую поддержку Компания оказала больницам Татарстана. В минувшем году врачам было передано медицинское оборудование, защитные костюмы и средства на сумму более 33 млн рублей. Всего с 2019 по 2020 год городским и республиканским медицинским учреждениям оказана благотворительная помощь на сумму свыше 160 миллионов рублей. Из них более 140 млн рублей — для нужд Нижнекамской центральной районной больницы.



ПАО «Нижнекамскнефтехим» получило в 2020 году колоссальный опыт по преодолению экономического кризиса в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сохранены коллектив, статус и позиции ведущего предприятия нефтехимической отрасли, а также темпы строительства новых инвестиционных проектов развития, не допущено нарушений принятых кредитных обязательств. Все это позволит в будущем решать текущие производственные задачи и успешно реализовывать стратегическую программу развития ПАО «Нижнекамскнефтехим».



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