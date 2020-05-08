«Медики приезжают со смены выжатые как лимон»: «Нижнекамскнефтехим» оказывает помощь врачам

Лагерь «Юность» в период пандемии стал центром для комфортного пребывания медиков

Фото: Александр Ильин

Всю смену — не снимая масок и защитных костюмов. Врачи и медицинский персонал работают в экстренном режиме и условиях колоссальных перегрузок, пытаясь противостоять опасной болезни. ПАО «Нижнекамскнефтехим» создает условия для того, чтобы сотрудники нижнекамского госпиталя могли восстановить силы перед следующей сменой. В оздоровительном лагере «Юность», который в обычное время является популярным местом отдыха детей сотрудников нефтехимической компании, а сегодня стал центром комфортной самоизоляции для работников системы здравоохранения, побывал корреспондент «Реального времени».

Готовы предоставить 200 мест

Свой оздоровительный лагерь «Нижнекамскнефтехим» переориентировал в лагерь для медиков госпиталя, где лечат больных с COVID-19. 30 апреля в пятый корпус заселились первые 15 постояльцев. Сегодня после тяжелой смены — продолжительностью в половину суток — в «Юность», свой временный дом, возвращаются уже 40 медработников. Пока все они поселились в одном блоке, по два человека в номере. Но если будет нужно, администрация лагеря готова предоставить врачам еще один корпус, увеличив число отведенных под нужды системы здравоохранения мест до 200. И не просто предоставить временный ночлег, а создать все условия для действительно комфортного проживания.

Сергей Храмов: «Если будет нужно, готовы предоставить врачам еще один корпус, увеличив количество мест для медработников до 200». Фото Александра Ильина

— Два раза в день мы проводим уборку. За чистотой и санобработкой комнат следят две горничные. Медики приезжают со смены выжатые как лимон. Вы представьте — 12 часов в этих «противочумных» костюмах! Тех, кто отсыпается, стараемся не тревожить. Как и в гостинице, наши постояльцы вывешивают на двери самодельные таблички с просьбой не шуметь и не беспокоить, — рассказал начальник оздоровительного лагеря «Юность» Сергей Храмов.

Wi-Fi и пение птиц

Отдохнув, постояльцы могут посмотреть телевизор — они есть на каждом этаже, размяться с мячом или сыграть в настольные игры. Многие предпочитают прогулки на свежем воздухе. Природа вокруг очаровывает.

Медработники заселяются, как правило, по двое в номер. Фото Александра Ильина

— Я заселилась 30-го числа. Нам нравится, можем погулять на свежем воздухе, на природе, послушать пение птиц. Силы прибавляются. Очень хорошо, что так придумали. А если бы мы находились дома, мы не смогли бы на работу выйти. Это очень тяжело в этих костюмах, это же как будто под пленкой ходить, потеешь. Смена длится по 12 часов. А после масок подолгу сохраняются следы на лице. Но потом — восстанавливаемся, — поделилась впечатлениями дезинфектор ГАУЗ «НЦРМБ» Валентина Сираева.

Возможность пообщаться с домашними тоже есть. Работает Wi-Fi, так что можно не просто поговорить с женами, мужьями, детьми и родителями, но и организовать настоящий видеомост.

Работает Wi-Fi, позволяющий врачам делать видеозвонки домой. Фото Александра Ильина

— С семьей созваниваемся каждый день. Дома все хорошо. И тут нам создали отличные условия. Тишина, природа. На работу заступаем полные сил. Спасибо всем большое, — рассказал Абдужабор Гафуров. Участковый врач Камско-Полянской районной больницы сам попросился работать в госпиталь. Говорит, что не мог оставаться в стороне в такое сложное время. Два дня просил руководство командировать в помощь нижнекамским коллегам. Разрешили.

— У меня дома осталась 5-летняя дочь. Муж принял новость, что на время работы я буду находиться в лагере, с пониманием. Мы же медики. Это наш долг. Каждый день общаемся по видеосвязи, — подключилась к разговору медсестра хирургического отделения Алина Ушакова. Она также отметила, что в таких комфортных условиях у медиков получается быстрее восстанавливать силы. Если бы оставались дома, пришлось бы не только переживать за родных, но еще и отвлекали бы хозяйственные хлопоты. Здесь все взяла на себя принимающая сторона.

Разнообразно, сытно, 4 раза в день

Персонал лагеря действительно взял на себя все хлопоты по обслуживанию постояльцев, а организацию питания вызвалось обеспечить «Управление общественного питания «Нефтехим». Как отмечают медики, если бы не тяжелые смены в госпитале, поправились бы гарантированно: меню — разнообразное и сытное. Прием пищи организован прямо в корпусах — на каждом этаже оборудовали удобную столовую зону, куда приглашают четырежды в день.

На каждом этаже оборудовали удобную столовую зону. Фото Александра Ильина

За самоотверженный труд на передовой противостояния коронавирусу

Самоизоляция — шаг верный и оправданный, уверены сами медработники. Сколько еще предстоит работать в таком напряженном режиме, как будет развиваться ситуация — пока предсказывать рано. Но это решение само по себе позволит снизить все возможные риски. Как для врачей, так и для тех, с кем им пришлось бы быть в контакте.

— Решение поместить наших работников на самоизоляцию в лагерь «Юность» было принято, потому что мы очень дорожим своими специалистами. С нашей стороны приняты все меры, чтоб никто не заболел. Госпиталь обеспечен всем необходимым. Спасибо руководству города, руководителям градообразующих предприятий, которые предоставили нам такую возможность. В хороших условиях, с шикарным питанием, сном, отдыхом для наших сотрудников, которые работают напряженно, им созданы все условия, — отметил главный врач ГАУЗ «НЦРМБ» Габибулла Ахмедов.

Он вместе с заместителями заглянул проведать своих сотрудников, привез угощение — огромные пироги и фрукты, и, пользуясь случаем, еще раз поблагодарил всех работников здравоохранения за самоотверженный труд на передовой противостояния коронавирусу и всех тех, кто, создавая комфортные условия для жизни и отдыха врачей, делает их работу еще более эффективной.

Главный врач ГАУЗ «НЦРМБ» приехал проведать своих подчиненных и привез угощение. Фото Александра Ильина

«Нижнекамскнефтехим» активно вступил в борьбу с коронавирусной инфекцией с первых дней объявления пандемии. Так, Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице нефтехимики передали около десяти тысяч медицинских масок, а также нетканый материал для их изготовления. Помимо этого, средства индивидуальной защиты, сделанные руками волонтеров компании, получили работники всех городских автотранспортных предприятий. По просьбе местной администрации «Нижнекамскнефтехим» передал городу материал для пошива 100 тысяч медицинских масок. Сырье предоставила дочерняя компания «Полиматиз». Кроме того, каждую ночь поливальная техника «Нижнекамскнефтехима» обрабатывает городские улицы, уничтожая болезнетворные вирусы и бактерии.