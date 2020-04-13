«Нижнекамскнефтехим» передал ЦРНМБ около 6 тысяч медицинских масок

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На фоне распространения коронавирусной инфекции ПАО «Нижнекамскнефтехим» вносит свой вклад в пополнение запасов дефицитных в настоящее время медицинских масок.

Сегодня средства защиты получил персонал Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. Медикам передали около 6 тысяч масок, сшитых руками нефтехимиков.

Сотрудники компании, находящиеся на удаленке и имеющие навыки шитья, поддержав призыв о помощи, приступили к изготовлению масок на дому. Предприятие обеспечило необходимым сырьем — нетканым материалом, нитками и резинками.

Ежедневно волонтеры из числа молодых работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» формируют наборы, развозят по адресам и забирают готовую продукцию. Всего в период с 6 по 10 апреля было изготовлено 32 670 индивидуальных средств защиты. Маски раздаются работникам компании, ветеранам, волонтерам и сотрудникам, выполняющим социальную миссию и контактирующим с большим количеством людей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на «Нижнекамскнефтехиме» завершается пусконаладка линии по производству медицинских масок.