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«Нижнекамскнефтехим» передал ЦРНМБ около 6 тысяч медицинских масок

17:04, 13.04.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 1
«Нижнекамскнефтехим» передал ЦРНМБ около 6 тысяч медицинских масок
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На фоне распространения коронавирусной инфекции ПАО «Нижнекамскнефтехим» вносит свой вклад в пополнение запасов дефицитных в настоящее время медицинских масок.

Сегодня средства защиты получил персонал Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. Медикам передали около 6 тысяч масок, сшитых руками нефтехимиков.

Сотрудники компании, находящиеся на удаленке и имеющие навыки шитья, поддержав призыв о помощи, приступили к изготовлению масок на дому. Предприятие обеспечило необходимым сырьем — нетканым материалом, нитками и резинками.

Ежедневно волонтеры из числа молодых работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» формируют наборы, развозят по адресам и забирают готовую продукцию. Всего в период с 6 по 10 апреля было изготовлено 32 670 индивидуальных средств защиты. Маски раздаются работникам компании, ветеранам, волонтерам и сотрудникам, выполняющим социальную миссию и контактирующим с большим количеством людей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на «Нижнекамскнефтехиме» завершается пусконаладка линии по производству медицинских масок.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    1. жоржик. спасибо ребятам с 6 по 10 (пять дней) 32670. Спасибо и за больницу около 6000;
    2. а где главврачи и их замы отвечающие за материальное обеспечение лечебного процесса были и где эти главврачи сейчас?
    3. и где их министр э здравоохранения?
    4. почему ни правительство РФ ни Кабмин РТ С ИХ ПОДАЧИ не рассмотрели вопрос об этих масках?
    5. а если рассмотрели, то где информация? Нам как мусор выносить? И как за молоком в магазины ходить?
    6. вообще то движение это жизнь для старперов. Собак и тех выводят погулять. А как с нами без э масок?
    7. молодец Нижнекамск, что значит коллектив
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