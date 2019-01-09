В Рождество «Нижнекамскнефтехим» устроил праздник для воспитанников приюта

Фото: предоставлено НКНХ

В Рождество представители «Нижнекамскнефтехима» устроили праздник для воспитанников приюта «Балкыш». Гостями стали около 30 детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Сначала им провели экскурсию по Ледовому дворцу, где ребята увидели кубки, завоеванные нижнекамскими хоккейными командами, и посмотрели, как тренируются спортсмены. После дети отправились в кафе Old Time, где была организована развлекательная программа: ребята участвовали в конкурсах, пели, рассказывали стихи и танцевали. Сюрпризом стало шоу мыльных пузырей. На праздник пришли Дед Мороз со Снегурочкой, которые вручили детям призы и новогодние подарки.

«Нижнекамскнефтехим» регулярно проводит работу с детьми, которые находятся в сложной жизненной ситуации. К примеру, на мероприятия, которые проходили в Ледовом дворце в канун Нового года, также были приглашены воспитанники социальных учреждений.