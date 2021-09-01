«Нижнекамскнефтехим» открыл профильные «Нефтехим-классы» в подшефных школах города

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сразу в двух подшефных учебных заведениях города ПАО «Нижнекамскнефтехим» открыло профильные «Нефтехим-классы». В качестве своеобразной экспериментальной площадки выступили 36-я школа и лицей №37. «Будущих химиков» и всех учеников этих школ с началом нового учебного года поздравили представители «Нижнекамскнефтехима» — заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов и начальник управления по персоналу Лилия Ярёма.

«Нефтехим-классы» рассчитаны на учеников 9-х классов. Начиная с сегодняшнего дня они смогут получать более углубленные знания по предметам физико-химического цикла. Кроме этого, обучение в профильных классах дает возможность прохождения практики и стажировки на «Нижнекамскнефтехиме» с последующим трудоустройством.



Профильные классы являются частью системы эффективной профориентации, которая разработана специалистами ПАО «Нижнекамскнефтехим» и входит в систему непрерывного образования: подшефные школы — колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева — Нижнекамский химико-технологический институт — ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Ученик нефтехимического класса 37-й школы Никита Галимов подходит серьезно к выбору будущей профессии. И поэтому пришел учиться именно в этот профильный класс.

— Ведь это мое будущее. На благо города работать на нефтехимическом предприятии. И приносить пользу родному городу, — поделился Никита Галимов.

Партнерский материал