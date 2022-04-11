«Нижнекамскнефтехим» закупил современные газоспасательные автомобили

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Объединенном газоспасательном отряде «Нижнекамскнефтехима», входящего в компанию «СИБУР», обновили специализированный транспорт. Современная техника пришла на смену машинам, которые отслужили свой срок.

Новые автомобили предназначены для оперативной доставки сотрудников газоспасательного отряда в зону чрезвычайной ситуации. Они позволяют транспортировать специальное оборудование и оснащение, средства связи и защиты.

Кроме того, автомобиль оснащен складным столом и осветительными приборами, благодаря чему его можно использовать как мобильный штаб для планирования и организации аварийно-спасательных работ. В машине также созданы необходимые условия для возможности экипироваться в средства защиты непосредственно в пути следования к месту ЧП.

Два новых автомобиля на базе шасси «Форд Транзит» были приобретены в декабре прошлого года. После прохождения необходимых процедур оформления и регистрации они приступили к работе. Новый автотранспорт даст возможность обеспечивать оперативность на прежнем, высоком уровне.



Газоспасательная служба ПАО «Нижнекамскнефтехима», которая была создана в первые дни работы предприятия, проходит непрерывное переоснащение. Для газоспасателей закупаются средства защиты: изолирующие костюмы, воздушно-дыхательные аппараты, воздушные компрессоры, а также аварийно-спасательный инструменты для устранения утечек на технологическом оборудовании и трубопроводах.

