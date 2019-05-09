«Нижнекамскнефтехим» принял участие в праздновании Дня Победы

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» во главе с генеральным директором Азатом Бикмурзиным приняли участие в праздновании 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Нефтехимики прошли в праздничном шествии, после которого у монумента Победа начался митинг. На нем с праздником горожан поздравил депутат Государственной Думы Айрат Хайруллин. Здесь же состоялся концерт — перед фронтовиками и тружениками тыла с тематическими номерами выступили юные нижнекамцы.

После митинга представители «Нижнекамскнефтехима», сотрудники других организаций и предприятий города возложили цветы к Вечному огню. Возложение цветов также прошло у памятника Мусе Джалилю и первому генеральному директору химкомбината Николаю Лемаеву. Кроме этого, молодые активисты НКНХ возложили цветы у памятника Советским воинам в поселке Красный Ключ. После обеда нефтехимики приняли участие и в акции «Бессмертный полк».