Драйверу экономики Татарстана — 53: «Нижнекамскнефтехим» удерживает позиции вопреки мировому спаду

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Акционерное общество «Нижнекамскнефтехим», входящее в Группу компаний ТАИФ, имеет стратегическое значение для республики и страны в целом. Сегодня нефтехимическая компания — одна из основных составляющих экономического развития региона, от которого во многом зависит уровень благосостояния и социальной защищенности жителей Татарстана. 25 декабря 1960 года на место будущей стройки прибыл первый санно-тракторный поезд, а в 1967 году на нефтехимкомбинате была получена первая партия продукции. С тех пор, вот уже на протяжении более полувека, НКНХ не сдает лидирующие позиции, выпуская продукцию, конкурентную на внутреннем и внешнем рынках. Об истории успеха и не менее масштабных планах на будущее — в материале «Реального времени».

«Хорошая работа начинается с устроенной жизни»

31 июля 1967 года. Дата, навсегда вошедшая в историю Татарстана. В этот день на центральной газофракционирующей установке «Нижнекамскнефтехима» была получена первая продукция. Так началось динамичное развитие комбината. Вот как описывается этот день в исторических сводках:

«Вечером того же дня на площади возле городского кинотеатра «Восход» был устроен торжественный митинг. С его трибуны прозвучало: «На камских берегах одержана замечательная победа. Государственная комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию первой очереди ЦГФУ и утвердила график освоения проектной мощности установки».

Период строительства и запуска производственных мощностей первого комплекса комбината осуществлялся в течение четырех лет, начиная с мая 1963 года. За это время были смонтированы шесть крупных ректификационных колонн высотой около 40 метров, построены эстакады, уложены километры труб, выполнена обвязка оборудования, построены охлаждающие воду градирни и другие объекты общезаводского хозяйства.

Период строительства и запуска производственных мощностей первого комплекса комбината осуществлялся в течение четырех лет Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Для ускорения ввода и освоения мощностей использовался совмещенный график. На установках еще вовсю хозяйничали строители, одновременно монтажники уже собирали тарелки в колоннах, эксплуатационники проводили ревизию оборудования.

При этом вместе с заводом в городе начали строиться дома, магазины, библиотеки, детские сады, школы, больницы, спортивные объекты, объекты тепло- и водоснабжения, очистные сооружения. «Хорошая работа начинается с устроенной жизни», — говорил при жизни Николай Лемаев, основатель «Нижнекамскнефтехима».

Динамичное развитие комбината

В конце мая 1967 года заработал продуктопровод протяженностью 245 км, по которому из Миннибаева на ЦГФУ подавалось сырье. Тогда же был зажжен первый факел. Право торжественно зажечь его было предоставлено первому генеральному директору химкомбината Николаю Лемаеву. Выстрелом из ракетницы он зажег газ над трубой.

Уже через 3 года после получения первой партии продукции, в 1970 году, на химкомбинате запустили в работу новые комплексы по производству изопрен-мономера, изопренового каучука, триметилкарбинола, плитки, мастики и других продуктов нефтехимии.

В 1972 году был введен в эксплуатацию второй блок газофракционирующей установки, что позволило сделать завод крупнейшим в Европе. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В 1972 году был введен в эксплуатацию второй блок газофракционирующей установки, что позволило сделать завод крупнейшим в Европе. С годами был расширен ассортимент выпускаемой продукции.

В 1980-е годы комбинат продолжил поступательное развитие, появились новые производства, даже несмотря на общий застой экономики Советского Союза. До момента распада СССР «Нижнекамскнефтехим» успел запустить производство полиэфиров, алкилфенолов, ПАВов и других продуктов нефтехимии.

В 90-е годы, когда многие компании мечтали просто выжить, НКНХ развивался, введя в строй производства альфа-олефинов и триэтилалюминия. В 2000-х на предприятии запущены производства полистирола, полипропилена, полиэтилена и АБС-пластиков.

Не прекращая движения

За последние 6 лет «Нижнекамскнефтехим» ввел в строй еще ряд производственных мощностей: четвертую линию выпуска полистиролов, производство линейных альфа-олефинов на заводе олигомеров и гликолей, производства формальдегида, изобутилена, изопрена на заводе изопрена-мономера, две новые печи пиролиза на заводе этилена.

В 2019 году на заводе олигомеров и гликолей приступили к выпуску новой продукции — высокомолекулярного полиэтиленгликоля. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В 2019 году на заводе олигомеров и гликолей приступили к выпуску новой продукции — высокомолекулярного полиэтиленгликоля. Продукция широко используется в фармацевтической и косметологической промышленности. Чтобы приступить к производству, «Нижнекамскнефтехим» ввел новое уникальное оборудование — узел кристаллизации, а также роботизированную линию упаковки продукции.

На модернизированной линии производства СКДН завода синтетических каучуков началось производство новой марки каучука СКД-Н 44М1. На пилотной установке компании была разработана технология получения трех новых марок синтетических каучуков: ДССК-621, ДССК-628 и ДССК-610. Все они по рабочим характеристикам и экологичности соответствуют 4-му и 5-му поколениям каучуков.

С запуском нового производства ДССК, который необходим для так называемых зеленых шин, «Нижнекамскнефтехим» станет одной из немногих в мире компаний, выпускающей все основные виды синтетических каучуков для шинной промышленности. Мощность производства по выпуску ДССК — 60 тыс. тонн в год.



В 2019 году НКНХ запустил новое производство катализатора КДИ-М, который обеспечивает потребности действующих производств ПАО «Нижнекамскнефтехим» в катализаторах дегидрирования в полном объеме. На заводе этилена выведена на проектную мощность новая установка экстракции бензола. Она оптимизировала процесс переработки бензолсодержащей фракции внутри производства, разгрузила существующие энергоемкие узлы, увеличила объемы производства бензола до 265 тыс. тонн в год.

Прорыв в области экологии

Говоря о развитии нефтехимического гиганта, невозможно пройти мимо темы экологии. Прошлый год для «Нижнекамскнефтехима» стал прорывным в решении вопросов экологии. Компания завершила второй этап масштабной реконструкции биологических очистных сооружений и строительство нового промливневого коллектора промышленных стоков, протяженностью 15 км. Коллектор увеличил пропускную способность системы транспортировки стоков до очистных сооружений, повысил ее безопасность и снизил экологическую нагрузку.

Компания завершила второй этап реконструкции биологических очистных сооружений и строительство нового промливневого коллектора. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Во время второго этапа реконструкции биологических очистных сооружений заменили устаревшие сооружения механической очистки химзагрязненных стоков — песколовки, построили камеру переключения коллекторов, включили в технологическую схему дополнительные ступени очистки в виде бассейна для сбора ловушечного продукта и узла преаэрации стоков. На узле механической очистки нефтехимики внедрили одну из лучших в Европе технологий очистки парогазовой смеси — метод биофильтрации. Специалистам удалось подобрать систему биофильтров с эффективностью очистки до 95%.

Всего на реконструкцию БОС и строительство внеплощадочного промливневого коллектора было направлено более 3 млрд рублей. В целом в рамках четвертой экологической программы с 2014 по 2019 годы реализовано 423 мероприятия. Всего затраты на охрану окружающей среды за этот период составили порядка 29 млрд рублей.

«Нижнекамскнефтехим» приобрел и запустил специальный передвижной пост экомониторинга, позволяющий оперативно в любой географической точке Нижнекамского района снять полный экологический срез атмосферного воздуха. Внедряемые в рамках четвертой экологической программы мероприятия позволили с 2014 по 2019 год улучшить показатели экологической эффективности и снизить удельные расходы сырья на 9,7%, воды на технические нужды — на 10,2%, выбросы в атмосферу — на 18,6%, расходы тепловой энергии — на 6,2%.

Рекордные объемы выработки

Согласно отчетности прошлого года НКНХ демонстрирует устойчивую положительную динамику, несмотря на мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции. Так, в 2019 году компания выпустила 2,5 млн тонн продукции. Основной вклад в объемы производства традиционно внесли каучуки — 679 тыс. тонн и пластики — 717 тыс. тонн.

В 2019 году компания выпустила 2,5 млн тонн продукции. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В прошлом году выручка «Нижнекамскнефтехима» составила более 174 млрд рублей, прибыль от продаж почти 28 млрд рублей, чистая прибыль — 23 млрд 708 млн рублей. На финансирование модернизации, технического перевооружения, реконструкции, создания новых производств компания направила 45 млрд рублей. Благодаря чему в прошлом году достигнуты рекордные объемы выработки этилена, бензола, стирола; увеличен выпуск изопрена из изобутана до 217 тыс. тонн.

Социальная ответственность

Все эти годы «Нижнекамскнефтехим» развивается в тесной взаимосвязи с городом. Крупнейшие социальные объекты города, миллионы квадратных метров жилья — все это было построено по титулу химкомбината.

Компания продолжает выполнять свою градообразующую миссию. С особой заботой и вниманием компания относится к вопросам улучшения качества жизни работников предприятия и жителей города. В 2019 году модернизирована поликлиника №1, в городской многопрофильной больнице открылся ожоговый блок, приобретены современные машины скорой медицинской помощи. Начаты крупные проекты по реконструкции спортивных объектов, детских оздоровительных лагерей.

При поддержке руководства ТАИФ был реконструирован футбольный стадион «Нефтехимик» по стандартам РФС, открылся один из лучших в Поволжье стрелковый тир, а также музей истории Великой Отечественной войны поискового отряда «Нефтехимик», новый отремонтированный офис получил Совет ветеранов компании.

День рождения в особых условиях

И все же свой 53-й день рождения и 100-летие ТАССР коллектив ПАО «Нижнекамскнефтехим» встречает в непростых условиях... С марта по май, с введением противоэпидемических ограничений всеми странами, в мире вынуждены были остановиться около 130 шинных заводов, оставшиеся производства работали со сниженной нагрузкой. В результате, НКНХ сократил отгрузку каучуков. Нарушившаяся логистика привела к затовариванию складов предприятия. В этой связи ПАО «Нижнекамскнефтехим» принял все необходимые меры, чтобы загрузить имеющиеся мощности, сохранить персонал и избежать сокращений, обеспечить выплату зарплаты коллективу.

В этот период, во время пандемии, нефтехимики как никогда проявили сплоченность и корпоративный дух. Своими силами шили медицинские маски, раздавали их волонтерам, социальным работникам, пенсионерам и медикам. В апреле компания закупила и оперативно запустила автоматическую линию по производству масок. Средства индивидуальной защиты выпускает дочерняя компания «Полиматиз».

В апреле компания закупила и оперативно запустила автоматическую линию по производству масок. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Масками в первую очередь обеспечивают работников Группы ТАИФ, а также медработников и волонтеров — тех, кто продолжает работать в период самоизоляции, вызванной пандемией COVID-19. Всего с апреля нефтехимики передали медицинским, социальным, общественным учреждениям города десятки тысяч медицинских масок.

Кроме того, компания приступила к промышленному выпуску собственного антимикробного дезинфицирующего средства «Антисептик ДС-1». Дезинфицирующее средство прошло государственную регистрацию в Роспотребнадзоре РФ. Исследования подтвердили его безопасность и 100-процентную эффективность в борьбе с возбудителями инфекций. Наличие госрегистрации дает подтверждение, что продукт допущен к производству, транспортировке, закупке, хранению, реализации и использованию.

Разработкой антисептика занимались специалисты производственного, технического управлений, инженеры научно-технологического и проектно-конструкторского центров «Нижнекамскнефтехима». Вся работа была проведена в максимально сжатые сроки, после чего на базе опытно-промышленного цеха НТЦ нефтехимики произвели пробную партию антисептика.

«Антисептик ДС-1», произведенный на «Нижнекамскнефтехиме», будет использоваться для нужд ГК ТАИФ — для дезинфекции поверхностей помещений и транспортных средств, а также для обработки рук. Выпуск его налажен на базе опытно-промышленного цеха НТЦ в объеме более 16 тысяч литров в месяц с возможностью увеличения производства.

Высокий интеллектуальный потенциал и системный подход

Сегодня компания продолжает реализацию инвестиционной программы. Главное направление развития предприятия на текущий момент — это наращение производственных мощностей, в том числе за счет строительства нового этиленового комплекса.



По проекту ЭП-600 уже завершено базовое проектирование, продолжаются работы по разработке рабочей документации, получено разрешение на строительство объекта, начались поставки и монтаж крупнотоннажного оборудования.

По проекту ЭП-600 начались поставки и монтаж крупнотоннажного оборудования. Фото Рината Назметдинова

Новый завод позволит выпускать: этилен в объеме 600 тыс. тонн в год, пропилен — 272 тыс., бензол — 246 тыс., бутадиен — 88 тыс. тонн. Реализация проекта стартовала в июне 2017 года, когда на площадке Петербургского международного экономического форума между ГК ТАИФ и немецкой компанией Linde AG был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве. Генеральным подрядчиком проекта выступает турецкая компания «Гемонт».

Еще один не менее грандиозный проект — строительство паро-генерационной установки ПГУ-ТЭС. На площадку доставлено основное и более 60% вспомогательного оборудования. Выполнено почти 70% запланированных строительно-монтажных работ, начались отделочные работы в производственных и офисных помещениях. Уже вырисовываются очертания будущей градирни высотой 89 метров.

Необходимость строительства ПГУ вызвана не только потребностью в дополнительных электрических мощностях, но и возможностью использовать в качестве топлива отдувки с действующих производств. Электростанция позволит снизить нагрузку на атмосферу за счет сжигания газа в специальных горелочных устройствах газотурбинных установок.

За свою полувековую историю компания пережила многое, были и взлеты, и падения, но она никогда не сдавала лидирующие позиции. Высокий интеллектуальный потенциал и системный подход по всем направлениям позволяет выпускать продукцию высокой степени передела, пользующуюся спросом по всему миру. А выполнение новых перспективных планов развития еще более укрепляет позиции «Нижнекамскнефтехима» как флагмана отечественной нефтехимии.

Партнерский материал