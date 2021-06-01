Дети сотрудников «Нижнекамскнефтехима» побывали на предприятии, где трудятся их родители

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Увидеть своими глазами, где работают родители, узнать, какую продукцию они выпускают и для чего она нужна, смогли дети работников завода синтетического каучука. Ребята побывали на экскурсии на производствах ПАО «Нижнекамскнефтехим». Акцию приурочили к Международному дню защиты детей.

Тридцать мальчишек и девчонок в возрасте от 8 до 12 лет посетили основные заводы предприятия. По традиции осмотр промышленных объектов начался с обязательного вводного инструктажа по технике безопасности. Далее школьники на автобусе проследовали на территорию I промышленной зоны — к центральной газофракционирующей установке. Здесь помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина рассказала об истории и назначении ЦГФУ.

Затем школьники отправились в цех №1532 завода СК. Во время экскурсии ребята узнали интересную информацию о выпускаемом здесь каучуке. Без этого продукта невозможно выпустить современные и экологичные шины, а также резинотехнические изделия. На память им подарили кусочек каучука.



В завершение встречи мальчишек и девчонок угостили чаем. В качестве небольшого презента каждый из них получил набор пирожных.

Партнерский материал