Зеленые инновации: как «Нижнекамскнефтехим» заботится об улучшении экологии

Флагман нефтехимии Татарстана в этом году завершает реализацию четвертой экологической программы — одну из самых масштабных и показательных в истории предприятия. За шесть лет, начиная с 2014 года, на защиту окружающей среды нефтехимики направили порядка 29 млрд рублей, внедрили более 420 мероприятий. Так компания заботится о природе. Существенное улучшение экологии в регионе заметили жители Нижнекамска, которые перестали жаловаться в природоохранные ведомства на неприятные запахи. О том, как градообразующему «Нижнекамскнефтехиму» удалось снизить техногенную нагрузку и рациональнее использовать природные ресурсы, — читайте в материале «Реального времени»

Круглосуточный экомониторинг

На вооружении «Нижнекамскнефтехима» есть передовые технологии для наблюдения за состоянием окружающей среды. Не последнюю роль в этом играют посты экомониторинга, позволяющие отслеживать качество атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны, газоочистных устройствах, биологических очистных сооружениях.

— С 2008 года на «Нижнекамскнефтехиме» функционирует автоматизированная система контроля атмосферного воздуха. Всего пять постов. Первый — появился на границе 1-й промплощадки. В 2013-м мы установили пятый дополнительный пост контроля на биологических очистных сооружениях, — рассказал Андрей Рубежов, заместитель главного инженера по охране окружающей среды ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Точные приборы, установленные внутри постов, отправляют информацию в центральную диспетчерскую предприятия по 20 различным показателям: состав предельных и непредельных углеводородов, азотистые, сернистые соединения, физические факторы — направление, скорость ветра, температура воздуха и прочие. В общем, на мониторах диспетчеров, специалистов-экологов отражается полная картина состояния атмосферного воздуха.

— Обе наши экологические лаборатории аккредитованы. Далеко не каждое предприятие может этим похвастаться. Требования к аккредитованным лабораториям постоянно ужесточаются, становятся строже. Лаборатории должны как минимум соответствовать 94 критериям. Особое внимание уделяется квалификации персонала, наличию аттестованных методик измерений, оснащению лаборатории необходимым оборудованием, расходными материалами и помещениям, — отметил заместитель главного инженера по охране окружающей среды.

Уникальный передвижной экопост

В прошлом году нефтехимики стали еще более мобильными в сфере мониторинга атмосферного воздуха, закупив передвижной экологический пост. Он оснащен полным набором необходимого оборудования. Это газоанализаторы, хроматографы, анализаторы пыли, метеорологический комплекс, автоматизированная система сбора и обработки информации, освещение, вентиляция и кондиционер. Система способна проверять концентрацию и наличие загрязняющих веществ в атмосфере по 20 показателям, в том числе ароматических и предельных углеводородов, взвешенных веществ, фенолов, окиси этилена и окиси пропилена и многих других

В 2019 году передвижная мини-лаборатория провела более 16,5 тыс. измерений.

Нефтехимики стали еще более мобильными в сфере мониторинга атмосферного воздуха, закупив передвижной экологический пост. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Можно сказать однозначно, что это один из самых современных и передовых комплексов, существующих на данный момент. Он позволяет оперативно реагировать на выявление источников загрязнения. Хочу отметить, что анализы мы передаем в надзорные органы Нижнекамска и Казани. В 2017 году было подписано соглашение с Министерством экологии и природных ресурсов РТ о том, что все результаты с автоматизированных постов контроля загрязненности атмосферы мы ежедневно передаем им, — акцентировал внимание Андрей Рубежов.

Под контролем сточные воды

Помимо атмосферного воздуха нефтехимики мониторят качество сточных, грунтовых и поверхностных вод в реках Кама и Тунгуча.

На промышленной площадке три точки контроля оснащены автоматическими средствами измерения качества сточных вод по показателям рН и общего органического углерода (ШКУВ). Информация с автоматических систем измерения передается в автоматизированную систему диспетчерского учета ПАО «Нижнекамскнефтехим».

— Мы установили на колодцах датчики автоматического контроля загазованности сточных вод на период капитальных ремонтов с выводом информации в общекорпоративную систему контроля. При их срабатывании по разработанной процедуре осуществляется выезд представителей заинтересованных служб, — поделился Андрей Рубежов, заместитель главного инженера по охране окружающей среды ПАО «Нижнекамскнефтехим».

С заботой о природе

«Нижнекамскнефтехим» всегда уделял внимание вопросам охраны природы. Природоохранные мероприятия дают результаты: с 2001 года выработка товарной продукции увеличилась в два раза, при этом выбросы в атмосферу вредных веществ сократились на 54 процента.

«Нижнекамскнефтехим» всегда уделял внимание вопросам охраны природы. Фото Максима Платонова

Таких результатов удается добиться за счет применения современных технологий, обновления и модернизации существующего технологического оборудования, рационального использования природных ресурсов, оптимизации режимов ведения технологических процессов и повышения технологической дисциплины.

Внедряемые в рамках четвертой экологической программы мероприятия на основе применения современных технологий, рационального использования природных ресурсов и оптимизации режимов ведения технологических процессов позволили за период с 2014 по 2019 годы улучшить показатели экологической эффективности и снизить удельные расходы: сырья на — 9,7%, воды на технические нужды — на 10,2%, выбросы в атмосферу — на 18,6%, расходы тепловой энергии — на 6,2%.

— Завершилась масштабная реконструкция биологических очистных сооружений, где внедрены самые современные технологии и новейшее оборудование. Проложен новый коллектор промливневых стоков, протяженностью 15 км, — рассказал Андрей Рубежов, заместитель главного инженера по охране окружающей среды, добавив, что весь процесс очистки стоков проходит в условиях полной герметичности, а новый коллектор обеспечивает надежность системы транспортировки стоков на БОС.

Преаэраторы закрытого типа БОС позволяют отдувать и улавливать выделяющиеся в процессе очистки стоков неприятные химические запахи, а использование новейших биофильтров предотвращает загрязнение воздуха и обезвреживает газовую фазу с преаэраторов и отстойников.

В результате реконструкции узлов механической очистки БОС улучшились такие показатели, как химическое поглощение кислорода (на 18%), биологическое поглощение кислорода (на 40%), снизилась концентрация фосфатов (на 22%), сухого остатка (на 20%), марганца (на 40%), иона аммония, цинка, хрома, алюминия (более чем на 60%).

Реконструкция Биологических очистных сооружений стала настоящим подарком для всех жителей Нижнекамска. С осени прошлого года горожане не ощущают запахов в атмосфере. БОСы доказали свою эффективность на 100%.

Реконструкция Биологических очистных сооружений стала настоящим подарком для всех жителей Нижнекамска. С осени прошлого года горожане не ощущают запахов в атмосфере. Фото realnoevremya.ru

В этом году «Нижнекамскнефтехим» введет в работу новый промышленный коллектор, соединяющий промышленную зону и БОС. Его протяженность 15 километров. Это также позволит существенно снизить негативную нагрузку на окружающую среду.

Границы установлены

Еще один важный проект, реализованный «Нижнекамскнефтехимом» в 2019 году, касается эпидемиологического законодательства по установлению зоны с особым условием использования территории. Другими словами, предприятие получило Решение об установлении санитарно-защитной зоны для групп предприятий (производств).

Это обеспечит должный уровень безопасности жителей города и района при эксплуатации объектов компании в штатном режиме, а значит, уменьшит загрязнение атмосферного воздуха. Количество выбросов снизится также благодаря модернизации сливо-наливной эстакады на заводе дивинила и углеводородного сырья, установке маслоотделителей на турбокомпрессорах на заводе бутилового каучука, ремонту факелов на заводе этилена.

Отходов стало меньше

Что касается снижения образования отходов, то и здесь сотрудники НКНХ улучшили показатели. Замена внутренних циклонов на заводе изопрена-мономера привела к сокращению объема образования катализаторного шлама. А многоразовое использование контейнеров для транспортировки каучуков предотвратило накопление деревянных и полипропиленовых поддонов на 200 т/год.

НКНХ усилил контроль за вывозимыми шламами на полигон промышленных отходов, где активно продолжается работа по усилению гидроизоляции. Обустройство двух бетонированных площадок на заводе стирола и полиэфирных смол позволило предотвратить загрязнение почвы.

НКНХ усилил контроль за вывозимыми шламами на полигон промышленных отходов, где активно продолжается работа по усилению гидроизоляции. Фото realnoevremya.ru

Экология — в числе приоритетов деятельности нефтехимического гиганта. Поэтому финансирование природоохранных мероприятий и ежегодное содержание природоохранных объектов выливается в миллиардные суммы. Обеспечение работы только очистных сооружений в год обходится в 300 млн руб.

Но тем не менее флагман нефтехимии Татарстана продолжает решать вопросы экологии. Сегодня «Нижнекамскнефтехим» разрабатывает пятую не менее масштабную экологическую программу на ближайшие годы. Она будет ориентирована на улучшение качества стоков, снижение выбросов, повышение экологической эффективности и противоаварийной устойчивости производства, развитие природоохранных объектов и совершенствование системы мониторинга.

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