Производство синтетического каучука «Нижнекамскнефтехима» отмечает полувековой юбилей

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Ровно пятьдесят лет назад в ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящем в ГК «ТАИФ», произошло значимое историческое событие — на заводе СКИ-3 №1 был получен первый брикет синтетического каучука. Это один из удачных примеров импортозамещения советского времени — наш синтетический каучук должен был заменить натуральный каучук. Сейчас это производство считается одним из самых крупных подразделений нефтехимической компании. Более 60% действующих мировых мощностей по производству полиизопреновых каучуков сосредоточено в Российской Федерации. Сильная позиция государства в данном сегменте мирового рынка синтетических каучуков заслуга компании «Нижнекамскнефтехим». О том, как зарождалось и усовершенствовалось уникальное производство, — в репортаже «Реального времени».

«Первенец» бережно хранится в музее

8 октября 1970 года — памятная дата в истории Нижнекамского нефтехимического комбината. В 3 часа 15 минут нефтехимики взяли в руки первый брикет изопренового каучука. Как утверждали специалисты, по своему качеству он полностью соответствовал техническим требованиям ГОСТа.

Большая трудовая победа, одержанная в Нижнекамске, позволяла считать химкомбинат действующим производством с законченным циклом.

— Все происходило последовательно. Из поступающей по трубопроводу широкой фракции углеводородного сырья — попутного газа — на центральной газофракционирующей установке получали изопентан, затем огромный комплекс перерабатывал его в изопрен-мономер. Преодолев несколько цехов первого завода СКИ-3, изопрен наконец-то превращался в спрессованный брикет синтетического каучука, — говорится в книге «История. События. Люди», вышедшей к 50-летию «Нижнекамскнефтехима».

Большая трудовая победа, одержанная в Нижнекамске, позволяла считать химкомбинат действующим производством с законченным циклом

Важному историческому событию предшествовала большая работа, проведенная на заводе, называвшемся в ту пору СКИ-3 №1, который был одним из первых подразделений Нижнекамского нефтехимического комбината. Его трудовая биография писалась людьми, приехавшими на Нижнюю Каму в 1969—70 годах с родственных предприятий Казани, Красноярска, Уфы, Ефремова.

Завод стал для них творческой мастерской, где рабочие в полной мере проявили знания, упорство, находчивость и другие положительные качества в достижении поставленных задач. На их плечи легла нелегкая задача по монтажу, отладке, пуску сложнейшего импортного оборудования. Слесари-ремонтники, аппаратчики, мастера, механики, не щадя сил и не считаясь со временем, шли к намеченной цели — получению нижнекамского каучука.

Люди сутками не уходили с рабочих мест, отдыхали на раскладушках, расставленных в бытовых корпусах. Сложности возникли с агрегатами выделения каучука, изготовленными американской фирмой Andeгson. За дело взялись заводские рационализаторы. Поразмыслив, умельцы внесли изменения в заокеанскую технику. Они оказались настолько удачными, что даже спустя более десятилетия агрегаты работали без сбоев.

Эсфирь Лемаева — супруга первого генерального директора комбината Николая Лемаева — вспоминала, как в один из выходных дней утром муж ей сказал: «Пойду, посмотрю, как и что идет на работе». Он переживал, все ли хорошо на первой установке по производству синтетического каучука. Спустя сутки Лемаев зашел в комнату и положил ей в руку какой-то маленький, гуттаперчевый шарик. Это был крохотный кусочек первого нижнекамского каучука.

«Первенца», который весил 30 килограммов, торжественно встречали у заводского конвейера, где столпились сотни работников. Все, кто имел прямое отношение к этому пуску, оставили для истории свои автографы на брикете, который бережно хранится в музее. В марте 1974 года изопреновый каучук получил государственный Знак качества.

Новые производства и расширение ассортимента

Синтетический каучук, столь необходимое сырье для шинных производств, которое «Нижнекамскнефтехим» продолжает и поныне поставлять во многие страны мира, в те годы существенно изменил сырьевой баланс нашей страны, избавив от необходимости закупать натуральный каучук за рубежом.

За проектирование и строительство производства изопрена-мономера и СКИ-3 большая группа проектировщиков, строителей, монтажников и работников комбината была отмечена премией.

В последующие годы нефтехимиков ждали новые победы. 5 октября 1978 года была запущена вторая очередь изопренового каучука на новом производстве СКИ-3 №2. В августе 1979 года получена миллионная тонна каучука СКИ, в октябре 1984 года на заводе достигли двухмиллионной выработки.

В этом году, 27 июля, на заводе СК получили 11-миллионную тонну изопренового каучука СКИ-3. 50 лет назад, в день выпуска первого брикета, никто из рабочих и предположить не мог, что этот каучук получит всемирную известность и достигнет таких высот. Это стало возможным благодаря неимоверному трудолюбию, высокому профессионализму заводчан, а также решительности, дальновидности, мудрости руководства компании.

В этом году, 27 июля, на заводе СК получили 11-миллионную тонну изопренового каучука СКИ-3

Сегодня продукцию «Нижнекамскнефтехима» знают и ценят во всем мире. Уникальность свойств каучука СКИ-3 заключается в низком содержании геля, высокой однородности и стереорегулярности макромолекул. Он широко применяется в изготовлении шин грузового, легкового транспорта и сельскохозяйственной техники, а также в производстве резинотехнических изделий.

По словам нефтехимиков, каждый производитель заранее задает все требуемые характеристики каучука, при этом данные показатели разные. Но коллектив завода владеет всеми технологиями, чтобы выполнить различные требования потребителей.

Там, где нужны особенно прочные шины, применяют только синтетический каучук. В числе потребителей синтетических каучуков от НКНХ многие производители шин в России и СНГ.

Планомерное увеличение производственных мощностей

Несколько лет назад руководством компании «Нижнекамскнефтехим» была разработана стратегия дальнейшего поступательного увеличения мощности производства синтетического изопренового каучука до 330 тыс. тонн в год. Для этого была значительно усилена сырьевая база — на заводе ИМ были построены и введены в работу установки по выпуску формальдегида, изобутилена и изопрена. На производстве СКИ-3 расшили все «узкие места», ввели дополнительные мощности для полноценного выпуска «увеличенной порции» легендарного нижнекамского каучука.

Несколько лет назад была разработана стратегия дальнейшего поступательного увеличения мощности производства синтетического изопренового каучука до 330 тыс. тонн в год

Большое значение на производстве уделяют качеству производимой продукции. Контроль качества осуществляется на всех стадиях технологического процесса: от приема сырья до отгрузки готовой продукции. Целая система контроля функционирует на конечной стадии выпуска продукции, которая проверяет каждый без исключения брикет каучука на соответствие показателей качества, на наличие посторонних включений и отклонений по внешневидовым характеристикам. И только после этого, при соблюдении всех этих параметров, направляется на упаковку. Высокий уровень работы в области качества постоянно отмечается потребителями синтетических каучуков «Нижнекамскнефтехим» в ходе традиционных надзорных аудитов.

Пуск производства изопреновых каучуков послужил мощным толчком для развития каучукового направления ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Пуск производства изопреновых каучуков послужил мощным толчком для развития каучукового направления ПАО «Нижнекамскнефтехим». Учитывая высокую наукоемкость и многостадийность этого производства, специалистам компании в последующем было легче осваивать новые производства СК. В 2004 году был получен первый брикет бутадиенового каучука на неодимовом катализаторе (СКДН). В том же году освоено производство галобутилкаучуков (ХБК и ББК). С этого момента времени «Нижнекамскнефтехим» становится поставщиком широкого ассортимента каучуков для шинной отрасли.



В 2007 году компания расширяет сферу применения своих синтетических каучуков и начинает промышленный выпуск каучука для модификации полистирольных пластиков (СКДЛ), в 2013 году копилку «нешинных» марок пополняет бутадиен-стирольный блок-сополимер ДССК-2012, предназначенный для производства АБС-пластика. Сегодня ПАО «Нижнекамскнефтехим» готовится к важнейшему событию — к пуску производства растворного бутадиен-стирольного каучука (ДССК).



На сегодняшний день ДССК является одним из наиболее востребованных видов СК в шинной промышленности. Важно отметить, что до момента запуска производства ДССК ПАО «Нижнекамскнефтехим» будет производить все необходимые виды каучуков для изготовления шин, за исключением натурального каучука.

Партнерский материал