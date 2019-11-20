«Когда на сцене появляется эта команда, зритель может быть уверен — его ждет качественное зрелище»

Команда «Нижнекамскнефтехима» завоевала первое общекомандное место в VII ежегодном открытом республиканском фестивале творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман»

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Работники «Нижнекамскнефтехима» в очередной раз доказали, что являются не только профессионалами своего дела, но и талантливыми артистами. В суперфинале телевизионного проекта «Наше время — Безнен заман», проходившего в Казани с 13 по 16 ноября, они одержали уверенную победу, завоевав первое общекомандное место. На грандиозном гала-концерте побывал президент Татарстана Рустам Минниханов. Глава республики отметил, что это лучший фестиваль в стране среди рабочей молодежи. Подробности — в материале «Реального времени».

Каждый вечер готовились, обсуждали новые идеи

Готовиться к масштабному фестивалю команда «Нижнекамскнефтехима» начала задолго до его финала. Несмотря на сменный график, ребята каждую свободную минуту посвящали репетициям, где полностью погружались в мир творчества и актерского мастерства.

— Подготовка шла усиленно, сразу после работы освобождаться не получалось, но мы все равно находили время, каждый вечер готовились, обсуждали предложенные идеи. Все прошло очень хорошо, организация хорошая. Спасибо руководству «Нижнекамскнефтехима» за поддержку. Мы гордимся тем, что нам выпала честь представлять предприятие на фестивале, — поделился впечатлениями участник команды Алексей Бреднев, ведущий инженер-технолог завода БК.

Республиканский фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман» был основан 7 лет назад. С тех пор «Нижнекамскнефтехим» является его постоянным участником. К слову, в первый же год нефтехимики громко заявили о себе, завоевав Гран-при.

— Наша команда — это представители разных подразделений «Нижнекамскнефтехима». Все ребята творческие, с активной жизненной позицией. Мы принимаем участие во всех номинациях. Если на первом зональном этапе показываем вокальные номера, танцы, то уже в финале добавляем малую форму и «визитку», где славим наше предприятие, коллектив, — рассказала Надежда Абдуллина, художественный руководитель объединенной профсоюзной организации Росхимпрофсоюза «Нижнекамскнефтехим».

«Ваша команда совершенно потрясающая! Это титаны, не побоюсь этого слова, столпы и основа фестиваля»

В этом году фестиваль был посвящен Году рабочих профессий и вызвал небывалый интерес к проекту. Всего на участие в VII республиканском фестивале «Наше время — Безнен заман» подали заявки представители 174 предприятий, организаций и учреждений республики. Команда «Нижнекамскнефтехима» состояла из 21 человека.

— Команда у нас очень талантливая. В этом году мы ее обновили, взяли молодых ребят. А новые люди — это новые идеи. Наше предприятие очень помогло, своевременно предоставляло костюмы, реквизит. Это же очень удобно, когда возникла идея и ты ее сразу можешь реализовать, — не без гордости рассказал капитан команды Айнур Хафизов, начальник смены завода СПС.

Гала-концерт фестиваля, почетным гостем которого стал президент Татарстана Рустам Минниханов, открыла команда «Нижнекамскнефтехима». Сначала нефтехимики показали «визитку», затем оригинальную хореографическую постановку. Танцоры разыграли юмористическую сценку из жизни сельского торговца, который, увлекшись красивыми барышнями, потерял весь товар. Следующий номер был не менее насыщенным. Одетые в костюмы русских богатырей, в «чешуе, как жар горя», нефтехимики со сцены и впрямь выглядели как черноморские витязи: статные, они красиво в унисон затянули песню о Родине.

— Ваша команда совершенно потрясающая! Это титаны, не побоюсь этого слова, столпы и основа фестиваля. В первый год они стали обладателями Гран-при, затем первыми победителями, и с тех пор не уронили планку. Когда на сцене появляется «Нижнекамскнефтехим», зритель может быть уверен: его ждет качественное зрелище. Ка-чест-вен-ное! — дал красноречивую оценку выступлению нефтехимиков Александр Фельдман, член жюри фестиваля «Наше время — Безнен заман», актер, режиссер и худрук Казанского камерного театра «Сдвиг».

Сердца зрителей покорили певцы «Нижнекамскнефтехима». Голос слесаря по обслуживанию тепловых систем Дмитрия Матвеева заворожил весь зал.

— Песня, которую мы выбрали для выступления, тяжелая, но красивая. Что может быть лучше поющего мужчины? Только много поющих мужчин. Думаю, мы произведем должный эффект, — шутя сказал Дмитрий Матвеев.

«Вы люди производства, но вы такие же мастера на сцене, в творчестве»

В этот вечер со сцены прозвучало много теплых слов в адрес талантливой рабочей молодежи Татарстана. Своими впечатления от увиденного поделился глава республики Рустам Минниханов.

— Нет никакого сомнения, что это лучший фестиваль нашей страны среди рабочей молодежи, а это очень важно, — заявил он. — Человек труда — это самая главная единица, составная часть любой страны, республики, района, предприятия. Вы представляете предприятия нашей республики, вы — люди производства, но вы такие же мастера на сцене, в творчестве — это очень важно.

Президент республики напомнил, что 2019 год был объявлен в Татарстане Годом рабочих профессий. Он поблагодарил руководителей предприятий, которые поддерживают свои коллективы на фестивале. «Мы и дальше будем поддерживать это движение, — обратился Рустам Минниханов к участникам. — Мы гордимся вами. Вы золотой фонд нашей республики, наше будущее!».

Добиться таких высоких результатов в открытом республиканском конкурсе рабочей молодежи «Наше время — Безнен заман» нефтехимикам удалось благодаря активной работе по поддержке талантливой молодежи, которая ведется на «Нижнекамскнефтехиме» со времен первого генерального директора Николая Лемаева.

— Это победа далась не просто так. Была проведена очень большая работа внутри коллектива. Костюмы, номера — все было продумано до мелочей, — отметила заместитель председателя профсоюзного комитета «Нижнекам­скнефтехима» Елена Велик. — Жюри на конкурсе «Наше время — Безнен заман» очень серьезное. Например, в этом году все отборочные туры смотрела директор театра Сергея Безрукова, которая сказала, что наших ребят надо в Москву в театр забрать!

По словам Елены Велик, «Нижнекамскнефтехим» уделяет особое внимание развитию культуры и пропаганде здорового образа жизни на предприятии.

— Ежегодно мы проводим много разноплановых культурных, спортивных мероприятий, конкурсов профессионального мастерства. Это делается для того, чтобы молодежь нашла себе не только производственные интересы, но могла заниматься творчеством и спортом, — рассказала она.

За победу в фестивале «Наше время — Безнен заман» нефтехимики получили кубки, дипломы, подарки, денежные премии от правительства Татарстана. Награду победителям вручили заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ, солистка Госоркестра народных инструментов РТ Татгосфилармонии им. Габдуллы Тукая, председатель жюри фестиваля Резеда Галимова.