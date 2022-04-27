«Нижнекамскнефтехим» вручил новую технику пожарным

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В преддверии профессионального праздника — Дня пожарной охраны на территории нижнекамской ПСЧ №35 состоялось торжественное мероприятие с участием начальника Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан Рафиса Хабибуллина, генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Айрата Сафина, начальника отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений по Республике Татарстан Камиля Шигапова и начальника Управления договорных подразделений по Республике Татарстан Рафаиля Мотыгуллина.

Участники и гости мероприятия отдали дань памяти подвигу пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга, и возложили цветы к мемориалу, расположенному на территории пожарно-спасательной части.

Нижнекамский отряд пожарной охраны был создан в 1969 году. Одна из основных его задач все эти годы заключалась в обеспечении надежной противопожарной защиты предприятий нефтехимического комплекса Республики Татарстан. В настоящее время Нижнекамский филиал Управления договорных подразделений федеральной противопожарной службы по РТ состоит из 14 частей общей численностью более 800 человек личного состава.

Нефтехимические предприятия Татарстана являются объектами повышенной опасности и требуют от работников подразделений пожарной охраны специальной подготовки. Благодаря тесному сотрудничеству отряда с руководством ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) продолжается работа по замене техники, укреплению материально-технической базы. За последние два года пожарные части получили в подарок от предприятия несколько единиц специализированных автомобилей, и работа в обновлении автопарка продолжается и сейчас.

Айрат Сафин вручил ключи от двух новых автомобилей — пожарную автоцистерну и пожарный пеноподъемник.

— Мы очень внимательно следим за безопасным ведением рабочего процесса, а вы находитесь на последнем рубеже, когда могут происходить непредвиденные ситуации. Ваша основная роль — это в первую очередь сохранить человеческие жизни, сохранить производство, чтобы не было негативных ситуаций. Хотелось бы, чтобы вы максимально отрабатывали свои навыки на учебно-тренировочных занятиях и меньше использовали их в деле. «Нижнекамскнефтехим» в свою очередь прикладывает максимальные усилия, чтобы у вас была самая новая техника последнего поколения. Всем желаю успехов и здоровья, — сказал он.

За образцовое исполнение служебных обязанностей и в честь профессионального праздника были вручены награды сотрудникам пожарных частей Нижнекамска — ведомственные знаки отличия МЧС России «За заслуги», «Отличный пожарный», а также почетные грамоты ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В благодарность за плодотворное сотрудничество генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрату Сафину была вручена памятная медаль МЧС «Маршал Василий Чуйков». Эта почетная награда вручается за особые заслуги в укреплении гражданской обороны России.

В завершении торжественного мероприятия состоялась церемония открытия монумента пожарной бронетехники, некогда стоявшей в боевых расчетах подразделений, охраняющих объекты «Нижнекамскнефтехима».