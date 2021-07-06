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19-й по счету: рейсом «Окского-56» завершились поставки оборудования для этиленника «Нижнекамскнефтехима» по воде

16:00, 06.07.2021 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 1
19-й по счету: рейсом «Окского-56» завершились поставки оборудования для этиленника «Нижнекамскнефтехима» по воде
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

217 единиц оборудования по воде

В Нижнекамский речной порт пришвартовалось судно с крупногабаритным оборудованием для строящегося завода ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима». Таким образом, «Окский-56» завершил поставки речным видом транспорта, доставив две компрессорные установки на борту.

— Компрессорная установка РА140-02 предназначена для подачи технического воздуха и воздуха КИПиА в коллекторную систему к потребителям. Вторая установка — РА142-01 — необходима для подачи сжатого воздуха в змеевики печей пиролиза для проведения процедуры декоксования, — отметил Ильнур Гамиров, механик цеха водоподготовки завода ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима».

Обе компрессорные установки были изготовлены в Южной Корее, откуда 14 марта на тихоокеанском лайнере были отправлены в Европу. Почти два с половиной месяца ушло на то, чтобы доставить оборудование в морской порт Санкт-Петербурга. Здесь оно было перегружено на судно «Окский -56».

В Нижнекамский речной порт пришвартовалось судно с крупногабаритным оборудованием для строящегося завода ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима»

— Максимальная длина нашего судна составляет 94 метра, ширина — 12 метров, грузоподъемность — 1900 тонн. В Нижнекамск пришел груз весом 132,5 тонны. Водным путем мы прошли более 2,2 тысячи километров. На дорогу ушло чуть больше недели. В Санкт-Петербурге попали на выпускной «Алые паруса». Пришлось сутки ждать, когда откроют канал, — рассказал корреспонденту «Реального времени» сменный капитан судна Андрей Давыдов.

«Окский-56» стал девятнадцатым и последним по счету судном, доставившим водным путем оборудование для нового олефинового комплекса ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим». Начиная с 2020 года было перевезено 217 единиц тяжеловесного и негабаритного оборудования.

Дальнейшие перевозки по проекту будут осуществляться наземным видом транспорта.

Силами «Нижнекамскнефтехима» и компанией «Линде» в намеченные сроки производятся поставки ТМЦ для строительства завода, — говорит Антон Ярема

— Силами «Нижнекамскнефтехима» и компанией «Линде» в намеченные сроки производятся поставки, позволяющие своевременно обеспечить генерального подрядчика всеми необходимыми ТМЦ для строительства завода, — говорит Антон Ярема, начальник отдела службы закупок и оборудования материалов для завода Этилен-600.

Строительство амбициозного проекта в разгаре

Напомним, проектом ЭП-600 «Нижнекамскнефтехим» занимается совместно с немецким концерном «Линде», базовое соглашение с которым было подписано в июне 2017 года в Санкт-Петербурге. Генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ стала турецкая компания ООО «Гемонт».

Монтаж крупногабаритного оборудования на строящемся олефиновом комплексе «Этилен-600» начался 22 июня 2020 года. В этот день на площадке будущего производства установили первую и самую крупногабаритную колонну первичного фракционирования весом 640 тонн, диаметром 8 м, высотой 78 м.

Монтаж крупногабаритного оборудования на строящемся олефиновом комплексе «Этилен-600» начался 22 июня 2020 года

Сейчас строительство этиленника в самом разгаре — ведутся работы по монтажу подземных сетей, продолжаются бетонные работы и монтаж металлоконструкций, оборудования, трубопроводов. На базах «Гемонта» изготавливают, красят трубные узлы, из которых впоследствии на площадке будут смонтированы трубопроводы. Продолжается строительство основных зданий — это контроллерные, электрические подстанции и операторная. Ведутся работы по монтажу факела, градирни.

На печах пиролиза сделано уже более трети от запланированного объема: ведется сборка не только металлоконструкций, но и внутренней футеровки. Начаты подготовительные работы для установки в проектное положение паробарабанов, после чего начнется обвязка трубопроводами. Четверть работ по прокладке подземных трубопроводов на площадке комплекса уже выполнена. Персонал подрядной организации устанавливает оборудование будущего завода «Этилен-600».

Драйвер для развития экономики Татарстана

Новый этиленник «Нижнекамскнефтехима» строят с использованием передовых технологий. Собственные локальные очистные сооружения позволят снизить потребление ресурсов Камы: технологическая вода будет очищена и повторно использована на заводе. Факел будет работать бездымно: углеводороды на выходе будут сжигаться, и в атмосферу будет попадать лишь углекислый газ.

На новом комплексе будет создано более 600 рабочих мест. Инженерно-технические работники уже набраны. Во второй половине текущего года будет набираться полевой персонал — аппаратчики, машинисты, слесаря. Основной упор будет сделан на специалистов, которые уже работают на ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Новый этиленник «Нижнекамскнефтехима» строят с использованием передовых технологий. Собственные локальные очистные сооружения позволят снизить потребление ресурсов Камы

Двери открыты и для выпускников нижнекамских учебных заведений — они смогут устроиться на ЭП-600 после стажировки на действующем заводе по производству этилена и получения первичных навыков.

Олефиновый комплекс станет драйвером для появления и развития множества производств по выпуску конечных товаров в Татарстане и России, которые будут использовать полимерную продукцию, получаемую на производствах комплекса. Это полностью соответствует реализуемой на федеральном уровне программе импортозамещения.

Здесь будет перерабатываться почти 1,8 млн тонн прямогонного бензина в год. Кроме 600 тыс. тонн этилена, планируется получать 273 тыс. тонн пропилена, 250 тыс. тонн бензола, 88 тыс. тонн бутадиена.

Партнерский материал

Лилия Егорова, фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»
ПромышленностьНефтехимия Татарстан Нижнекамскнефтехим
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