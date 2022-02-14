Айрат Сафин: «Мы уже видим первые успехи от объединения с СИБУРом»

На итоговой сессии в Нижнекамске генеральный директор НКНХ рассказал о рекордных показателях за 2021 год

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Нижнекамск — пятая часть объема экономики республики. Здесь перерабатывается 20 млн тонн татарстанской нефти, в 2021 году было отгружено продукции на 772 млрд рублей», — сообщил на отчетной сессии глава исполкома НМР Рамиль Муллин. По его словам, весомый вклад в развитие региона вносят градообразующие предприятия. Только «Нижнекамскнефтехим», входящий в СИБУР, в прошлом году перечислил в республиканский бюджет 11,4 млрд рублей, в местный — 1,3 млрд. Более подробно — в репортаже «Реального времени».

«Объединение имеет огромное значение для дальнейшего развития города»

В работе итоговой депутатской сессии в Нижнекамске принял участие президент РТ Рустам Минниханов. Выступая перед собравшимися, он подчеркнул, что Татарстан — один из промышленных регионов страны.

— Татарстан среди регионов России занимает 7-е место по обороту розничной торговли, 6-е — по объему ВРП и по инвестициям в основной капитал, 5-е место — по объему отгруженной продукции, который составил более 4 трлн рублей. Республика выглядит достойно, в том числе благодаря Нижнекамску, — сказал президент.

В работе итоговой депутатской сессии в Нижнекамске принял участие президент РТ Рустам Минниханов

В столице нефтехимиков перерабатывается 20 из 34 млн тонн всей татарстанской нефти.

В прошлом году в районе было отгружено продукции на 772 млрд рублей. Одним из ключевых событий стало вхождение «Нижнекамскнефтехима» и Нижнекамской ТЭЦ-1 ТГК-16 в крупнейшую нефтегазохимическую компанию России — «СИБУР Холдинг».

— Это объединение имеет огромное значение для дальнейшего развития города и промышленности, — уверен Рамиль Муллин.



21,5 млрд перечислено НКНХ в бюджеты всех уровней

О первых положительных результатах после объединения компаний СИБУРа и ТАИФа рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин. По его словам, 2021 год был самым продуктивным за всю историю предприятия. Произведены рекордные 2,7 млн тонн товарной продукции. Индекс промышленного производства составил 110,8%.

— Рекордных показателей достигли и по выручке компании — это максимальный показатель за всю историю. Во-первых, это благодаря слаженной работе всей команды, хорошей ценовой конъюнктуре. И мы уже видим первые успехи от объединения с СИБУРом. Это централизованные продажи и закупки, что дает определенный синергетический эффект, а также — централизация определенных функций. Поэтому в 2022 год мы входим с большим позитивом и больше раскроем наш потенциал, — подчеркнул он.

В 2021 году в бюджеты всех уровней «Нижнекамскнефтехим» вместе с дочерними предприятиями уплатил 21,5 млрд рублей налогов

Вместе с доходами увеличились и налоговые отчисления. В 2021 году в бюджеты всех уровней «Нижнекамскнефтехим» вместе с дочерними предприятиями уплатил 21,5 млрд рублей налогов. В федеральный — почти 9 млрд рублей, что на 2 млрд больше, чем в 2020-м, и на 1 млрд больше доковидного 2019 года.

На 9 млрд выросли платежи в республиканский бюджет и составили 11,4 млрд рублей. В местную казну уплачено на 124 млн больше предыдущего года, подрядные организации уплатили в городской бюджет 171 млн рублей. Всего по итогам 2021 года в местный бюджет «Нижнекамскнефтехим» перечислил 1,3 млрд рублей.

Глава исполкома НМР Рамиль Муллин подчеркнул, что доходная часть местного бюджета в прошлом году составила 4 млрд 57 млн рублей, 37% из них — доля градообразующих предприятий. «Мы надеемся, что город и промышленность и в дальнейшем останутся честными и равноправными партнерами», — выразил надежду градоначальник.

Экологичный ЭП-600

На итоговой сессии говорили об экологии региона. Президент Татарстана подчеркнул, что необходимо соблюдать баланс между развитием промышленности и сохранением природы. В Нижнекамске запускаются новые установки, расширяются производственные мощности. В качестве примера того, как надо бережно относиться к окружающей среде при строительстве завода, Рустам Минниханов привел новый олефиновый комплекс ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима».

— У нас большие планы для дальнейшего развития. Сейчас мы уже 20 млн тонн водородного сырья перерабатываем, в ближайшее время, с учетом запуска новых установок, должны выйти на 22—23 млн тонн. Большой проект сейчас реализуется на «Нижнекамскнефтехиме». Это еще плюс столько же этилена, сколько мы производим сейчас. ЭП-600 — современнейшее производство, отвечающее самым строгим требованиям как с точки зрения экологии, так и по экономическим показателям, — сказал глава республики.

Президент Татарстана подчеркнул, что необходимо соблюдать баланс между развитием промышленности и сохранением природы

В настоящее время на строительной площадке ЭП-600 выполнено более 34% работ: установлено все крупногабаритное оборудование, идет сборка металлоконструкций и монтаж трубопроводов.

— В проекте заложены жесткие экологические требования и низкие нормы выбросов. Предусмотрена установка бездымной факельной системы, будут действовать современные локальные очистные сооружения и замкнутая система водооборота. Образование отходов на тонну получаемого этилена составит всего 1,5 кг, что в 4 раза лучше показателей, достигнутых на предприятиях Европы, — отметил генеральный директор НКНХ Айрат Сафин.

Он также напомнил о недавно подписанном соглашении между Росприроднадзором и «Нижнекамскнефтехимом». Документ закрепляет программу реализации природоохранных мероприятий, нацеленных на снижение воздействия на окружающую среду, на сумму более 6 млрд рублей.

— Мы стабильно снижаем выбросы в атмосферу: с 2001 года выпуск продукции увеличен почти в 2 раза, а выбросы при этом снизились наполовину. В минувшем году мы приступили к реализации пятой экологической программы до 2025 года. Планируемые затраты — на сумму более 12 млрд рублей, — рассказал он.

Данные мониторинга воздуха в онлайн-режиме поступают в госорганы и доступны любому пользователю интернета в мобильном приложении «Мой нефтехим»

Спикер сообщил о круглосуточном мониторинге атмосферного воздуха. Данные в онлайн-режиме поступают в госорганы и доступны любому пользователю интернета в мобильном приложении «Мой нефтехим». В прошлом году нефтехимики высадили почти 200 тыс. деревьев. Для пополнения водных биоресурсов выпустили в Каму 125 тыс. мальков стерляди, усилили работу в области экологического просвещения.

— В рамках соглашения с Министерством энергетики России СИБУР принял на себя обязательства инвестировать в развитие производств в Татарстане не менее 285 млрд рублей уже в ближайшие несколько лет. Вместе мы создаем компанию мирового уровня. Развиваясь сами, мы развиваем экономику города и республики, — подытожил он.

Рамиль Муллин в свою очередь сообщил, что нефтегазохимия становится основным драйвером экономики страны.

— Когда компания заботится об экологии, растет и уровень доверия к предприятию, а его продукция на мировом рынке становится востребованнее. Во всем мире такую экономику называют «зеленой, — заметил он.

Рамиль Муллин в свою очередь сообщил, что нефтегазохимия становится основным драйвером экономики страны

Помимо экологии, большое внимание «Нижнекамскнефтехим» уделяет промышленной безопасности. Затраты на нее в прошлом году составили более 1,5 млрд рублей. Была реализована программа по улучшению условий труда. На предприятии отремонтировали и реконструировали 25 бытовых помещений. Была внедрена культура «нулевого травматизма».

Пятилетняя программа развития Нижнекамска

Зашла речь на сессии и о подготовке квалифицированных кадров. Директор молодежного центра «Ковер» Алия Миннуллина подняла вопросы отсутствия в районе современного молодежного центра и оттока талантливой молодежи из Нижнекамска.

— С такими же проблемами — оттоком молодых кадров — сталкиваются сегодня во многих городах республики, в том числе в Альметьевске, Набережных Челнах, — отметил президент. — Надо принимать серьезные решения, эта работа требует комплексного подход. Сегодня для молодежи в первую очередь важны хорошие учебные заведения, перспективы, комфортные условия для жизни и занятия спортом.

Много слов благодарности в этот день прозвучало в адрес медицинских работников, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с коронавирусом

Кадровая политика по привлечению молодежи создана на «Нижнекамскнефтехиме». Ежегодно предприятие принимает на работу около 300 выпускников. 1 сентября 2021 года в двух школах открылись профильные «Нефтехим-классы», в которых учатся будущие нефтехимики. Но несмотря это, предприятие может столкнуться с кадровым голодом в связи с реализацией инвестиционной программы «Нижнекамскнефтехима» до 2030 года. Генеральный директор НКНХ поддержал инициативу муниципалитета по созданию в Нижнекамске современного научного центра на базе НХТИ.

Много слов благодарности в этот день прозвучало в адрес медицинских работников, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. В городе активно продолжается прививочная кампания.

На «Нижнекамскнефтехиме» привито 97% сотрудников, коллективный иммунитет составляет 99%. Дочка НКНХ «Полиматиз» выпустила в прошлом году 19 млн масок и 3,5 тонны ткани для изготовления 7 млн медицинских изделий. В нижнекамскую больницу нефтехимики передали 50 компьютеров и принтеров, 6 тыс. защитных костюмов и халатов. В 2021 году в больницы отгружено порядка 7 тыс. тонн жидкого кислорода — четверть потребности РТ.

Итоги депутатской сессии по традиции подвел Рустам Минниханов. Он предложил разработать пятилетнюю программу социально-экономического развития Нижнекамского района. По его мнению, в программе должны быть задействованы и бизнес-структуры, так как город поставляет трудовые ресурсы для крупных промышленных предприятий.

