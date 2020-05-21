«Нижнекамскнефтехим» передал детской городской больнице Нижнекамска более 2 тысяч масок
Сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим» передали врачам Детской городской больницы партию средств индивидуальной защиты. Медицинские маски выпущены на собственной производственной линии, закупленной предприятием в Китае. Объем выпущенной продукции позволяет обеспечивать масками работников ГК ТАИФ и участвовать в благотворительных акциях.
— Ваше внимание особенно ценно в этот непростой для всех медиков период. Спасибо вам за поддержку и понимание! — поблагодарил нефтехимиков главный врач ДГБ с ПЦ Рамиль Хамидуллин.
— Мы не можем за вас выйти на дежурство или вылечить ребенка, но можем хотя бы внести посильный вклад в защиту медиков и пациентов от инфекции, — сказал в ответ начальник отдела по работе с молодыми специалистами ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Шумков.
С начала пандемии коронавирусной инфекции сотрудники «Нижнекамскнефтехима» не раз оказывали поддержку медицинским работникам. Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница получила от нефтехимиков уже более 20 тысяч медицинских масок.
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