«По-домашнему»: на «Нижнекамскнефтехиме» открылись обновленные заводские столовые

Фото: Александр Ильин

После масштабной реконструкции перед сотрудниками «Нижнекамскнефтехима» предстанут в новом формате и дизайне СИБУРа четыре из 10 отремонтированных заводских столовых. «Первыми ласточками» такой трансформации стали пункты питания на заводе пластиков и заводе олигомеров. Единым оператором для всей системы питания на предприятии с июня стала татарстанская группа компаний «Бахетле». О новой концепции и меню — в репортаже «Реального времени».

«Эволюция идет в лучшую сторону»



В этом году «Нижнекамскнефтехим» отметит свое 55-летие. Масштабная поэтапная реконструкция столовых не только подарок к юбилею предприятия, это в первую очередь создание новых, комфортных условий для всех его работников.



— Мы ведем плановую работу по улучшению бытовых условий труда для работников предприятия. Первые изменения затронули корпоративный транспорт — мы вывели на линии новые экологичные автобусы на метане. Начата модернизация административно-бытовых и санитарно-бытовых корпусов, медицинских объектов, на аутсорсинг переводится ряд других вспомогательных функций, — говорит Марина Медведева, член правления — управляющий директор СИБУРа.



В столовых можно покушать, посмотреть телевизор, послушать новости, пообщаться и расслабиться

Также она отметила, что модель аутсорсинга, которая применена и к организации питания сотрудников, при работе с надежным партнером позволяет обеспечивать занятость людей — создавать новые рабочие места, концентрироваться на основном виде деятельности компании, выводить сам сервис на качественно новый уровень оказания услуг.



— Сегодня мы открываем одну из четырех столовых первой волны. Планов много. Мы планируем сделать обновление по всем объектам на территории «Нижнекамскнефтехима». Цель — создание благоприятных, располагающих условий, чтобы людям здесь было вкусно и гигиенично. Я бы даже сказала: по-домашнему. Здесь можно покушать, посмотреть телевизор, послушать новости, пообщаться, расслабиться и, заряженными энергией, идти работать дальше, — добавила Марина Владимировна.



В столовых обновили не только интерьер, но и меню. Теперь оно будет соответствовать стандартам компании — с фокусом на предпочтениях потребителей, предоставлением блюд здорового и лечебно-профилактического питания. Сотрудникам предприятия предложат не только свежие овощи и фрукты, но и кисломолочную продукцию, диетические мясо и рыбу, каши.



В столовых обновили не только интерьер, но и меню

— Первые столовые на предприятии появились 55 лет назад. За это время они прошли и эпоху Советского Союза, и перестройку. Раньше общественное питание было в составе «Нижнекамскнефтехима», потом преобразовалось в дочернюю компанию. Сейчас мы сотрудничаем с «Бахетле». Эволюция идет в лучшую сторону. «Нижнекамскнефтехим» начинает работать по тем стандартам, которые приняты в большой объединенной компании СИБУР, — отмечает главный инженер «Нижнекамскнефтехима» Ирек Аглямов.



Открытие столовой на территории завода пластиков проходило в торжественной обстановке. Масштаб изменений впечатляет.



— В столовых полностью обновлена концепция. Акцент сделан на увеличение ассортимента, добавлены национальные и более современные блюда. Изменился и обеденный зал. Если раньше он вмещал только 40 посадочных мест, то сейчас — 100. Это сделано для того, чтобы посетители могли комфортно и вкусно обедать, получить хорошие впечатления, — подчеркнула Гузель Ананьева, исполнительный директор «Бахетле».



Значительно расширятся ассортимент блюд и состав ежедневных меню, более 50% из которых составят блюда здорового питания

По словам директора «Бахетле», в дополнение к привычным домашним блюдам в меню появятся знакомые посетителю городских кафе лапша вок, паста болоньезе и прочее, а также традиционные и любимые блюда татарской кухни. Значительно расширятся ассортимент блюд и состав ежедневных меню, более 50% из которых составят блюда здорового питания.

Также для обеспечения качественным питанием были полностью модернизированы цеха готовки пищи, зоны обслуживания и раздачи.



— Для реконструкции столовых мы использовали отечественные материалы, которые не уступают по технических характеристикам и не отличаются по качеству от импортных. Проблема с импортозамещением благополучно была решена: все использованные в обновлении столовых материалы и оборудование произведены в России, — с гордостью отметил руководитель направления по управлению линейными службами капитального строительства и реализации проектов СИБУРа Сергей Захаров.



«Чисто, эстетично. Блюда очень вкусные»

После церемонии открытия нефтехимики смогли в полной мере оценить глобальные перемены в общественном питании. Несмотря на большое количество посетителей, работники столовой оперативно обслужили каждого. Приятно удивили качество и стоимость блюд.



После церемонии открытия нефтехимики смогли в полной мере оценить глобальные перемены в общественном питании

— Все очень культурно и красиво. Я заказал салат и второе, все очень вкусно. Приятно обедать в таких комфортных условиях, — поделился впечатлениями Александр Кустандинченко, слесарь КИПиА «Нижнекамскнефтехима».



С ним согласна и его коллега Гульназ Газизова.



— Очень красивый дизайн. Чисто, эстетично. Разнообразное меню, можно выбрать лечебное питание, мне все очень нравится. Повара встретили нас с улыбкой, что тоже приятно, — сказала она.



Всего на территории «Нижнекамскнефтехима» будет отремонтировано 10 столовых, в настоящее время процесс трансформации завершается еще в двух. Во всех обеденных залах будет увеличено число посадочных мест. Будет изменен на более удобный график работы, столовые будут открыты для сотрудников ночных смен.



Всего на территории «Нижнекамскнефтехима» будет отремонтировано 10 столовых, в настоящее время процесс трансформации завершается еще в двух

Запуск новых столовых находится в ряду новых проектов СИБУРа по улучшению условий труда на «Нижнекамскнефтехиме».



— В Нижнекамске вышли на линию первые автобусы под брендом СИБУРа, работающие на экологичном топливе. В планах обновить весь автопарк. В приоритете — безопасность перевозок. Все автобусы оснащены ремнями безопасности, есть Wi-Fi, видеокамера, кондиционер. Сегодня состоялось открытие первых обновленных столовых. Мы очень хотим, чтобы наши сотрудники чувствовали заботу и комфорт. Таким образом, компания выражает уважение к их труду, — подытожила руководитель функции сервиса и хозяйственного обеспечения СИБУРа Наталья Морозова.

