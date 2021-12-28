Гендиректор СИБУРа Михаил Карисалов возглавил совет директоров «Нижнекамскнефтехима»
В ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялось внеочередное собрание акционеров, на котором избрали членов совета директоров в новом составе. Председателем совета директоров стал генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов, его заместителем — генеральный директор НКНХ Айрат Сафин.
Ранее сообщалось, что акционеры НКНХ избрали совет директоров компании из 10 человек. В его состав наряду с Карисаловым и Сафиным вошли директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ООО «СИБУР» Анас Гайнуллин, управляющий директор по эффективности производства ООО «СИБУР» Игорь Климов, исполнительный директор по логистике ООО «СИБУР» Олег Макаров, управляющий директор дирекции пластиков, эластомеров и органического синтеза ООО «СИБУР» Александр Петров, генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по экономике и финансам Сергей Гринько, управляющий директор дирекции синтетических каучуков ООО «СИБУР» Тимур Шигабутдинов, генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев. В совет также вошел министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.ПромышленностьНефтехимия Татарстан Нижнекамскнефтехим
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