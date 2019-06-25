В лагерях «Юность» и «Олимпиец» в первую смену отдохнули 650 детей

650 детей отдохнули в первую смену в лагерях «Юность» и «Олимпиец», которые находятся в Нижнекамске. В лагере «Юность» ребята занимались творчеством и спортом, а в «Олимпийце» состоялись учебно-тренировочные сборы юных представителей разных видов спорта, сообщается на сайте «Нефтехим Медиа».

Сейчас в лагерях стартовала вторая смена. В «Олимпиец» заехали 232 человека: это те, кто занимается единоборствами, а также легкоатлеты, футболисты и лыжники. Второй заезд начался и в лагере «Юность», где отдохнут более 400 детей.

— Детей, как обычно, ожидает новая программа, которая называется «Библиоглобус». Мы будем «летать», так скажем, из страны в страну по детской литературе, которую они будут вспоминать и изучать. Как обычно, их ждет множество кружков, начиная от английского языка, заканчивая спортивно-прикладным туризмом, и, конечно, отличная и вкусная еда от управления общественного питания «Нефтихима», — рассказал начальник детского оздоровительного лагеря «Юность» Александр Клипачев.