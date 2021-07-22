На ПГУ-ТЭС «Нижнекамскнефтехима» состоялся розжиг второй газовой турбины

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Спустя месяц после розжига первой газовой турбины новой ПГУ-ТЭС ПАО «Нижнекамскнефтехим» специалисты станции провели пуск второй такой же установки. В августе планируется синхронизация газовых турбин №1 и №2.

Параллельно с этим на ПГУ-ТЭС продолжается целый комплекс пусконаладочных работ основного и вспомогательного оборудования, среди которых испытания защиты системы аварийного энергоснабжения, газового компрессора, системы пожаротушения, вспомогательной системы охлаждения главного корпуса, системы охлаждения здания ЗУПГТ, главной системы циркуляционной воды, системы отвода конденсата, системы питательной воды КУ и системы охлаждения дожимной компрессорной станции.

Также в настоящее время на ПГУ-ТЭС идет набор персонала. Всего будет принято на работу 92 специалиста, около 80% штата сменного персонала уже укомплектовано.

Новая парогазовая установка «Нижнекамскнефтехима» мощностью 495 МВт станет надежной энергетической основой как действующих, так и новых нефтехимических производств. В качестве основного вида топлива будут использоваться продукты переработки попутных нефтяных газов с отдувок с производств ПАО «Нижнекамскнефтехим». Это станет важным конкурентным преимуществом для ПГУ-ТЭС как с экономической точки зрения, так и с точки зрения снижения воздействия на окружающую среду.

Для сравнения: на установках, где реализован классический паротурбинный цикл, электрический КПД составляет около 32%. А на ПГУ-ТЭС парогазовый цикл благодаря высокой эффективности обеспечивает более высокий электрический КПД — около 50%. Перейдя из паротурбинного в парогазовый цикл, энергетика сделала настоящий революционный рывок.

Ранее сообщалось, что на ПГУ-ТЭС «Нижнекамскнефтехима» состоялся розжиг первой газотурбинной установки.

