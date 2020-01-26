«Нижнекамскнефтехим» подтвердил звание самого спортивного химпредприятия РТ

Фото: ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Команда «Нижнекамскнефтехима» вновь стала победителем II зимней Спартакиады Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза. Соревнования стартовали накануне и шли в течении двух дней. За первое место боролись сотрудники 7 химических предприятий РТ — ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Аммоний», АО «Кварт», АО «Химический завод им. Л.Я Карпова», АО Холдинговая компания «Татнефтепродукт».

В программу вошли 8 видов спорта — шашки, шахматы, лыжные гонки плавание, стрельба из пневматической винтовки, настольный теннис. В общем командном зачёте в результате упорной борьбы абсолютным лидером стал «Нижнекамскнефтехим», вторые места разделили «Казаньоргсинтез» и «Аммоний». Бронза досталась команде «Кварт».

По словам нефтехимиков, лозунг «Главное не победа, а участие» для них давно не актуален. На каждые соревнования они едут только за победой, постоянно оттачивая свою спортивную форму.

Партнерский материал.

