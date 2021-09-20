«Нижнекамскнефтехим» и СИБУР объявили о реализации совместных проектов

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Совместная деятельность в области устойчивого развития и экономики замкнутого цикла предполагает обмен опытом и лучшими практиками, реализацию экологических инициатив, просветительских и образовательных проектов, направленных на повышение экологической культуры и осознанности.

В частности, одним из направлений станет развитие вторичной переработки пластика. Так, «Нижнекамскнефтехим» в этом году запустил пилотный проект по установке фандоматов для сбора использованной пластиковой и алюминиевой упаковки. Первые устройства установили в шести подшефных учебных заведениях, еще два фандомата появились на территории промышленной зоны.



Благодаря участию СИБУРа собранный пластик будет передаваться на вторичную переработку, после чего подготовленное вторичное сырье отправится на предприятие «ПОЛИЭФ» в Башкирии для производства «зеленой» ПЭТ-гранулы Vivilen rPET. Из этого экологичного материала с содержанием вторсырья можно будет произвести новые бутылки, товары народного потребления и упаковку для них — с меньшим углеродным следом.

С работой одного из фандоматов, расположенных в поликлинике ООО «СОГАЗ «ПРОФМЕДИЦИНА-НК», руководители компаний ознакомились сегодня.

— Из года в год «Нижнекамскнефтехим» демонстрирует высокие результаты масштабной природоохранной работы. Новая, принятая в этом году V экологическая программа на 2021—2025 годы является главной составляющей деятельности в области устойчивого развития. Это целенаправленная системная работа, организованная на «Нижнекамскнефтехиме», в ходе которой впервые в Нижнекамске наша компания начала реализацию пилотного экологического проекта по раздельному сбору мусора. В своих подшефных учебных заведениях — школах №25, 32, 36, 37, лицее №35, колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева мы установили шесть фандоматов, предназначенных для сбора и первичной переработки алюминиевой и пластиковой тары, — рассказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Он отметил, что практически все учащиеся подшефных школ включились в процесс раздельного сбора мусора и научились сдавать пластиковую тару.

— В рамках повестки ESG, мы продолжим эту работу уже совместно с СИБУРом. Наша общая цель — научить молодое поколение нижнекамцев собирать мусор раздельно и возвращать его во вторичный оборот, спасая планету от загрязнения бытовыми отходами, — заявил Айрат Сафин.

— Проект «Нижнекамскнефтехима» по установке фандоматов в школах и выстроенная СИБУРом эффективная цепочка возврата пластиковой тары в производство — яркий пример проекта в области устойчивого развития. По итогам сбора, транспортировки, переработки пластиковой бутылки во флексу и вовлечения в производство ПЭТ-гранулята пищевого качества — ПЭТ-бутылка получит новую жизнь! Школьники Нижнекамска, участвующие в сборе, а также в образовательных программах, проводимых с участием СИБУРа и «Нижнекамскнефтехима», получат возможность сделать осознанный вклад в экологию нашей страны, — сказал член правления, управляющий директор СИБУРа Александр Петров.