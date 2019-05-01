Главный инженер «Нижнекамскнефтехима»: «Когда возникла авария, через 3 минуты подъехали спасатели»

Через считанные минуты после аварии, которая произошла 19 апреля на заводе НКНХ, был создан штаб по ликвидации ЧП. Благодаря оперативным действиям работников предприятия и спасателей, ситуацию удалось быстро локализовать, и она не получила дальнейшего развития. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильфат Шарифуллин.



«Первоочередными действиями были охлаждение оборудования и постепенное тушение самого очага возгорания»



ЧП на заводе изопрена-мономера произошло вечером 19 апреля — во время проведения ремонтных работ на установке БК-3 началось возгорание.



— Когда возникла авария, то по нашему регламенту через 3 минуты подъехали газоспасатели — это наша собственная служба. В течение 5 минут приехала пожарная охрана. А когда я сам прибыл в течение 7—10 минут на место происшествия, то руководство завода уже было там и занималось локализацией аварийной ситуации. Был создан штаб по ликвидации аварии. И силы пожарной охраны развернули средства пожаротушения. Первоочередными действиями были охлаждение оборудования и постепенное тушение самого очага возгорания. Как таковая локализация в этом случае не потребовалась, поскольку это было локальное возгорание, — рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильфат Шарифуллин.



В аварии пострадали 17 человек — все они сотрудники подрядных организаций, которые проводили ремонтные работы на заводе. Позднее один из пострадавших, 55-летний Юрий Мартемьянов, скончался в больнице.



Троих пациентов на сегодня выписали из больницы, на 7 мая запланирована выписка еще одного. Семьям пострадавших оказывается всемерная поддержка. Не дожидаясь итогов расследования, «Нижнекамскнефтехим» по согласованию с акционерами Группы компаний ТАИФ, принял решение о выплате семьям материальной помощи до 1 млн рублей, в зависимости от тяжести нанесенного ущерба здоровью. Это благотворительная помощь компании для семей, так как многие родные были вынуждены взять административные отпуска для ухода за близкими. Кроме того, в соответствии с федеральным законом «Нижнекамскнефтехим» застраховал свою гражданскую ответственность при эксплуатации производственных объектов. Все необходимые выплаты, а именно до двух миллионов рублей на каждого пострадавшего, в обязательном порядке будут произведены всем пострадавшим в зависимости от тяжести ущерба, нанесенного здоровью.

Многих пострадавших транспортировали в РКБ. Фото предоставлено НКНХ

Для родственников пострадавших, которые находятся в РКБ, «Нижнекамскнефтехим» решил вопрос с размещением — в Казани для них организовано проживание и предоставляется транспорт. Для близких пострадавших, которые были в БСМП Набережных Челнов, также решался вопрос с дорогой из Нижнекамска.

Пятеро пострадавших являются жителями Башкирии, из татарстанских больниц они были переведены в Республиканский ожоговый центр Уфы. Всех их 26 апреля посетили представители компании. Ситуацию по состоянию здоровья пострадавших и оказанию им всего спектра необходимых медицинских услуг ежедневно на контроле держит руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим». Также окажут помощь пациентам, которым будет назначено реабилитационное лечение, в том числе санаторно-курортное.



Пятеро пострадавших являются жителями Башкирии, из татарстанских больниц они были переведены в Республиканский ожоговый центр Уфы. Фото предоставлено НКНХ

Сейчас на «Нижнекамскнефтехиме» продолжает работать комиссия по расследованию ЧП. Когда она завершит проверку, будет подписан акт, в котором укажут все технические и организационные причины аварии, а также предшествовавшие ей нарушения. В комиссию входят представители Ростехнадзора, «Нижнекамскнефтехима», сотрудники надзорных ведомств, подрядных организаций, которые проводили ремонт.

В данный момент на месте аварии поработали эксперты, которые осмотрели место происшествия и составили протокол. Сейчас там приступили к восстановительным работам.



«Ростехнадзор не выявил нарушений, которые могли бы привести к серьезным авариям»



Ростехнадзор озвучил предварительную причину аварии — это совмещение огневых и газоопасных работ на опасном производственном объекте. При этом ведомство привело статистику: с 2014 года на предприятии было проведено 235 проверок, выявивших 2,6 тыс. нарушений.



— Если говорить об этой цифре — 2 тыс. 600 нарушений, то давайте поговорим и о масштабах нашего предприятия. Это 8 заводов, 5 управлений, 158 цехов, 163 технологические установки, 106 тыс. единиц технологического и энергетического оборудования, 425 тыс. единиц средств автоматизации и измерения, более тысячи зданий и сооружений, 4,4 тыс. км технологических трубопроводов и так далее. На предприятии работает 15 тыс. сотрудников. Каждое нарушение анализируется и устраняется в обязательном порядке. В то же время за период указанных проверок Ростехнадзор не выявил нарушений, которые могли бы привести к серьезным авариям, — объяснил Ильфат Шарифуллин.



У «Нижнекамскнефтехима» 39 опасных производственных объектов, поэтому обеспечение безаварийной работы и повышение надежности оборудования являются главными задачами на предприятии. В 2018 году на реализацию мероприятий промышленной безопасности «Нижнекамскнефтехим» направил более 500 млн рублей. На них было проведено 395 мероприятий: это замена и модернизация оборудования, а также обследование зданий и сооружений. Промышленная безопасность является основной на всех производствах предприятия, поэтому на ее реализацию ежегодно выделяются значительные средства. Так, с 2014 по 2018 гг. на «Нижнекамскнефтехиме» было выполнено почти четыре тысячи мероприятий промышленной безопасности на сумму 1,9 млрд рублей. Средства пошли на замену и доведение до норм насосного оборудования и сливо-наливных эстакад, проведение экспертиз промышленной безопасности технических устройств зданий и сооружений, оснащение технологических блоков быстродействующими отсекающими устройствами, а также мероприятия по ранее выданным предписаниям Ростехнадзора.



На контроль состояния оборудования и зданий — 240 млн рублей в год



В программе промышленной безопасности большое внимание на предприятии уделяют состоянию оборудования и зданий. В компании эксплуатируется около 106 тыс. единиц энергетического и технологического оборудования, 425 тыс. единиц средств автоматизации и измерений, а также 1000 зданий и сооружений. Их состояние регулярно проверяется во время экспертиз, на которые «Нижнекамскнефтехим» ежегодно выделяет около 240 млн рублей. На эти средства в год проводится около 4 тыс. экспертиз промышленной безопасности сосудов и трубопроводов, печей, насосов и компрессоров, грузоподъемных механизмов, лифтов, зданий и сооружений, вентиляционных и промышленных труб. И если экспертиза выдала отрицательное заключение, то оборудование заменяется.

Для того, чтобы все оборудование на предприятии работало исправно, его регулярно проверяют — во время экспертизы проверяют ресурс и продолжительность эксплуатации. Для того, чтобы продлить срок жизни техники, на НКНХ ежегодно проводят капитальный ремонт.



— По состоянию оборудования у нас проводится большая работа. Например, если говорить о капитальном ремонте оборудования, у нас за период с 2014 по 2018 год вложен 21 млрд рублей на эти цели. Заменено оборудования в количестве 46 297 единиц на сумму 4 млрд 748 млн рублей. Кроме того, на модернизацию и реконструкцию оборудования у нас за этот период вложено 83 млрд 783 млн рублей, — рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильфат Шарифуллин.



Состояние оборудования регулярно проверяется во время экспертиз, на которые НКНХ ежегодно выделяет около 240 млн рублей. Фото Олега Тихонова

Регулярное обучение работников



По мировой статистике, основная причина аварий — это «человеческий фактор». Лишь одна авария в НКНХ связана с состоянием оборудования. Причиной ее было то, что оборудование прошло экспертизу промышленной безопасности, но эксперт выдал неверное заключение о работоспособности оборудования. По остальным авариям причина — в основном человеческий фактор. К сожалению, уровень образования устраивающихся молодых людей оставляет желать лучшего. И эта проблема по всей России.

Поэтому в компании на первом месте стоит вопрос подготовки персонала. Так, в 2018 г. учебу и предаттестационную подготовку по вопросам промышленной и энергетической безопасности прошли 8 834 работника. В марте 2019 г., перед плановым капитальным ремонтом было проведено масштабное обучение 2,5 тыс. специалистов производственного персонала и линейных руководителей подразделений предприятия.



В соответствии с требованием законодательства на предприятии организована работа по обучению и подготовке работника по всем направлениям, необходимым в рамках занимаемой должности, в том числе по вопросам промышленной безопасности и охраны труда. Для этих целей функционирует учебный центр. За период 2014—2018 гг. там прошли обучение 50 016 работников.

Руководящие работники нашего предприятия проходят аттестацию в области промышленной безопасности в комиссиях центрального аппарата Ростехнадзора в Москве, специалисты проходят аттестацию в комиссиях ПАО «Нижнекамскнефтехим».



Каждый год на предприятии проводится более 200 тыс. огневых, газоопасных и ремонтных работ.

Деятельность предприятия как в области промышленной безопасности, так и по другим направлениям, систематизирована. Порядок его деятельности определяется в разработанных общезаводских инструкциях, положениях, стандартах, техрегламентах. Всего на предприятии разработано 277 локальных нормативных актов, 2 226 должностных инструкций, 399 положений об отделах, руководителях и специалистах. Все документы находятся как в цехах подразделений, так и в свободном электронном доступе на корпоративном портале предприятия.



На НКНХ каждый год проходит около 5 000 учебных тревог и учебно-тренировочных занятий. Фото nknh.ru

Для обеспечения безопасности во всех цехах предприятия каждый месяц проводятся учебно-тренировочные занятия и учебные тревоги. Это необходимо, чтобы персонал был готов к возможным аварийным ситуациям. В целом на НКНХ каждый год проходит около 5 000 учебных тревог и учебно-тренировочных занятий. Во время них проверяют качество ликвидации возможных аварий, готовность персонала, аварийно-спасательных формирований и других служб к спасению людей, находящихся в опасной зоне. Также под контроль попадает обеспеченность производств соответствующими индивидуальными средствами защиты и средствами ликвидации аварий.



— Если говорить про аварию 19 апреля, то производственный персонал, технические и аварийно-спасательные службы действовали согласно разработанному плану ликвидации ситуаций, как раз на основе навыков, приобретенных на учебных тревогах. Благодаря этому аварийная ситуация была своевременно локализована и не получила дальнейшего развития. Генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняты беспрецендентные меры по усилению контроля за особо опасными работами, направленные на предотвращение таких случаев, приняты решения по начальнику управления по производственному контролю за промышленной безопасностью и охране труда, — сказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильфат Шарифуллин.

