«Нижнекамскнефтехим» запустит в производство новую марку каучука

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На заводе БК ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляется производство уникальной марки бромбутилового каучука ББК 246. В прошлом году выпущена небольшая партия. Продукцию отправили одному из потребителей для омологации. После положительных испытаний в лабораторных условиях потребитель запросил более объемную партию каучука для проведения испытаний в промышленных условиях.

Для выпуска каучука марки ББК 246 потребовались изменения в технологии практически на всех этапах производства. Основная сложность — это подбор технологического режима узла галогенирования с учетом высокой вязкости полимера.

Также были разгружены агрегаты выделения, чтобы выдержать качественные характеристики. Окончательные планы по количеству продукции данной марки сформируются после производственных испытаний со стороны потребителя.

На данный момент весь каучук отгружен потребителю, и от него ждут положительных заключений. При успешном прохождении промышленных испытаний у потребителя ББК 246 может стать весомым конкурентом основным маркам, выпускаемым на заводе — бромбутилкаучуку 232 и хлор-бутилкаучуку 139.