Нефтехимики написали «Диктант Победы»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Профсоюзные лидеры и молодежный актив ПАО «Нижнекамскнефтехим» присоединились к международной исторической акции «Диктант Победы».

В здании профсоюзной организации ПАО «Нижнекамскнефтехим» собрались порядка полусотни нефтехимиков. Хоть мероприятие и носит название «Диктант», в действительности он проводится в форме тестирования. Состоит из 25 заданий, 15 из которых с выбором варианта ответа и 10 заданий с кратким ответом.

— Интересно было проверить свои знания истории Великой Отечественной войны, — рассказал председатель профкома завода СК Радик Зарипов. — Думаю, справился хорошо. Сказывается уровень советского образования.

Вопросы были построены так, чтобы каждый смог найти ответы в области, с которой хорошо знаком. Кинофильмы, советские полководцы, памятники, города-герои, подводные лодки, даже живопись — нужно было вспомнить бой Пересвета с Челубеем.

Результаты участники смогут узнать, указав индивидуальный идентификационный номер, на сайте диктантпобеды.рф.

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