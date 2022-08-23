Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» помогли собраться в школу детям из малообеспеченных семей

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Любое хорошее дело должно проходить коллективно»



Яркие удобные ранцы, канцелярские принадлежности, школьную и спортивную форму подарили работники «Нижнекамскнефтехима» будущим первоклассникам из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Необходимые средства на приобретение товаров сотрудники предприятия собрали во время благотворительной акции «Скоро в школу». Акция проходила в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа. Нефтехимики принимали в ней участие впервые.



Вручение подарков состоялось в центре социальной помощи семье и детям «Веста». Личные средства для будущих первоклассников собрали работники 25 подразделений «Нижнекамскнефтехима», еще 10 ранцев предоставил партнер СИБУРа — «Нефтехимическая транспортная компания».



— Мы с большим удовольствием приняли участие в благотворительной акции «Скоро в школу». Сотрудники нашего завода даже обрадовались, когда узнали, что можно сделать доброе дело, собрать ребят в школу. Дети — наше будущее, мы живем ради них. Пусть новый учебный год принесет только хорошее настроение, — говорит Владимир Волченков, аппаратчик, председатель профкома завода изопрена мономера «Нижнекамскнефтехима».



Не остались в стороне и сотрудники завода олигомеров и гликолей. Буквально за несколько дней они собрали необходимую сумму для покупки спортивной формы и рюкзака — того, чего не хватало будущей первокласснице.



— Любое хорошее дело должно проходить коллективно. Откликнулись все. Акция «Скоро в школу» очень добрая, семейная, настоящая. Сегодня мы будем вручать подарки Амалии Туктаровой и хотим пожелать ей хорошей учебы — сказал Михаил Мешалкин, председатель профкома завода олигомеров и гликолей «Нижнекамскнефтехима».



«В нашей семье пятеро детей, каждая копейка на счету»



Всего на праздник в центр «Веста» пришли более 30 детей из малообеспеченных и многодетных семей. Школьные принадлежности в этот день получил семилетний Саша Меретяков. В его семье пятеро детей, трое из них идут в школу. Мама Татьяна говорит, что собрать каждого ребенка в школу очень дорого.



— Мы заранее откладывали средства на покупку школьной формы, только на одного ребенка ушло более 7 тысяч рублей. В эту сумму вошли жилет, брюки и две рубашки, не считая канцтоваров. Когда нам позвонили из «Весты» и пригласили на вручение подарков, мы очень обрадовались. Эта очень значимая для нас помощь, — с волнением в голосе сказала Татьяна Меретякова.



Большую благодарность нефтехимикам выразила и многодетная семья Миннихановых. Будущий первоклассник Карим — третий школьник в семье.



— В нашей семье пятеро детей, поэтому каждая копейка на счету. Благотворительная акция «Скоро в школу» нас очень выручила. Мы благодарны за проявленную помощь, милосердие, для нашей семьи это очень важно и ценно, — сказала Екатерина, мама Карима.

Атмосферу праздника в этот день создавали известные персонажи из сказки «Золотой ключик». Буратино, кот Базилио и лиса Алиса рассказали ребятам, как нужно вести себя в школе, учиться на одни четыре и пять. Дети в свою очередь поблагодарили гостей за проявленную заботу и пообещали слушаться учителей и родителей.



— Сегодня у многих навернулись слезы на глазах. Мы сделали очень доброе дело — помогли детям, чьи семьи находятся в достаточно затруднительном положении. Мы купили для ребят школьную, спортивную форму, обувь, канцтовары и ранцы. Эта волонтерская акция впервые проходит на «Нижнекамскнефтехиме» в рамках программы «Формула хороших дел». Надеюсь, что она станет традиционной для нашего предприятия, — подытожила помощник генерального директора по работе с муниципальными органами «Нижнекамскнефтехима» Эльвира Долотказина.

Лилия Егорова