Строительно-монтажные работы на БОС «Нижнекамскнефтехима» выполнены на 95%

Фото: предоставлено НКНХ

Строительно-монтажные работы на биологических очистных сооружениях «Нижнекамскнефтехима» выполнены на 95%. Об этом журналистам сообщили во время пресс-тура. По словам специалистов, все строительно-монтажные работы будут завершены к концу мая и тогда на БОС начнутся пуско-наладочные работы.

Журналистам рассказали про систему очистки сточных вод и показали как проходят пуско-наладочные работы на преаэраторах. Это специальные сооружения, которые вместе с биофильтрами будут очищать стоки от газовых примесей и неприятных запахов. Биофильтрация считается одним из лучших методов очистки в Европе. Его адаптировали для НКНХ: московские специалисты и сотрудники научно-технологического центра «Нижнекамскнефтехима» смогли подобрать систему биофильтров с эффективностью очистки до 95%.

Второй этап реконструкции биологических очистных сооружений начался в прошлом году. За это время заменили физически устаревшие сооружения механической очистки стоков — песколовки, построили камеру переключения коллекторов, включили в технологическую схему дополнительные ступени очистки в виде бассейна для сбора ловушечного продукта и узла преаэрации стоков. Также в рамках реконструкции БОС была капитально отремонтирована лаборатория, которая отслеживает качество стоков. Ее оснастили современным оборудованием, средствами измерений и мебелью.

В ближайшее время на биологических очистных сооружениях появится видеопанель, на которой будет отображаться аналитический мониторинг стоков в режиме реального времени.