«Нижнекамскнефтехим» предупреждает о фактах мошенничества

Фото: Максим Платонов

«Нижнекамскнефтехим» предупреждает об участившихся фактах мошенничества, осуществляемого путем рассылки неизвестными лицами фиктивных писем в адрес российских и зарубежных компаний с коммерческими предложениями по поставке продукции от имени акционерного общества. Мошенники высылают письма с адресов электронной почты: sales@nknh.org.ru, info@nknh.org.ru, nknh@nknh.org.ru, zakaz@nknh.com.ru, которые схожи с официальными адресами предприятия, а также звонят с абонентских номеров: 8 (8555) 24-47-67, 24-47-89, 40-64-39, в которых указан код Нижнекамска, используя IP-телефонию. В беседе злоумышленники всегда представляются именами реальных работников «Нижнекамскнефтехима».

Преступная схема довольно проста — мошенники делают компаниям неактуальное коммерческое предложение с ценами ниже рыночных, ведут переписку и в результате предлагают подписать дополнительное соглашение, в котором в качестве субпоставщика указана фирма-однодневка. На расчетный счет такой фирмы предлагается перевести 100%-ную предоплату. После перевода денежных средств в адрес мошенников все контакты с ними прекращаются.

В настоящее время расследованием подобных фактов занимаются правоохранительные органы.

Официальный сайт ПАО «Нижнекамскнефтехим»: https://www.nknh.ru/caution.

Телефонные номера Общества начинаются на 8 (8555) 37-ХХ-ХХ, домен электронной почты: @nknh.ru.

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