Нефтехимики в период пандемии доставляют на дом продуктовые наборы ветеранам ВОВ и труженикам тыла

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Во время самоизоляции руководство «Нижнекамскнефтехима» приняло решение оказать помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, состоящим на учете в Совете ветеранов войны и труда предприятия.



В настоящее время из числа представителей профкома предприятия, а также волонтеров-нефтехимиков сформированы инициативные группы. В течение двух дней они обеспечили продуктовыми наборами 120 ветеранов, трое из которых — участники Великой Отечественной войны.

Ветераны с радостью приняли помощь от нефтехимиков и выразили благодарность за оказанные внимание и заботу.

В продуктовые наборы, собранные управлением общественного питания «Нижнекамскнефтехим», вошли подсолнечное масло, сахар, крупы, мясные и колбасные изделия, сыр и бакалея.