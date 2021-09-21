СИБУР и «Нижнекамскнефтехим» провели первый совместный проект — открытый экологический урок

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

23 дня — 11 городов



В 15 нижнекамских школах, подшефных образовательных учреждениях ПАО «Нижнекамскнефтехим», состоялся экологический урок на тему ответственного потребления и раздельного сбора отходов. Занятие организовано в рамках автопробега «Чистая страна», который проходит в 11 городах России с 6 по 29 сентября под эгидой и для популяризации национального проекта «Экология». Образовательным партнером проекта выступает СИБУР.

— Мы считаем, что это один из самых важных блоков программы автопробега, — говорит исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. — Дети впитывают знания как губки и, что особенно важно, передают их родителям. Мы имеем дело с новым поколением, от которого будет зависеть, какой станет наша страна в будущем. И наша задача сегодня — сформировать у них правильные экопривычки. Продолжить знакомство с культурой ответственного потребления и раздельного сбора отходов можно на сайте втораяжизньпластика.рф — на нем собраны бесплатные методические материалы к интерактивным занятиям, которые учителя могут проводить в классе самостоятельно.

В Нижнекамске экологический урок состоялся на базе лицея №37. Ученики других школ принимали активное участие в мероприятии в режиме онлайн-трансляции. Занятие проходило в игровой форме и было представлено в виде прохождения секретной миссии по спасению человечества от грядущей экологической катастрофы. Учащиеся школ узнали о важности рационального потребления, сортировки отходов и о том, что пластик — это не мусор, а ценное вторичное сырье для производства новых полезных вещей.



Во время урока ребятам нужно было разобраться, что стоит изменить в своих привычках уже сейчас и как начать грамотно обращаться с отходами. Также школьников познакомили с экочемоданчиком «Вторая жизнь пластика», в котором собраны примеры повседневных вещей из переработанных материалов.



Шесть фандоматах в подшефных школах, еще два — на предприятии

Экоурок в рамках автопробега «Чистая страна» стал первым совместным проектом «Нижнекамскнефтехима» и СИБУРа в области экологического просвещения.



В этом году ПАО «Нижнекамскнефтехим» впервые в Нижнекамске приступило к реализации пилотного проекта по раздельному сбору мусора. В подшефных учебных заведениях нефтехимики установили шесть фандоматов. Сдавая в устройство пластиковую или алюминиевую тару, в ответ каждый школьник может получить талончик, с помощью которого ребята участвуют в соревновании между классами по сбору тары и получают призы.



— Сегодня среди защитников природы почему-то принято отрицательно говорить о пластиках, но мы прекрасно понимаем, что мир не может существовать без полимеров и без функциональных материалов, предметов, изготовленных из пластиков. Не пластик виноват в том, что планета им засорена, а люди. Если мы научимся собирать пластик, перерабатывать, то загрязнения планеты не произойдет, — подчеркнула помощник генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Эльвира Долотказина.



По словам Эльвиры Долотказиной, «Нижнекамскнефтехим» активно сотрудничает с подшефными школами города. Для учащихся организуют обзорные экскурсии на предприятие. Ребятам рассказывают о нефтехимическом производстве, видах выпускаемой продукции и о том, какие в конечном итоге из нее можно получить изделия.



«Наша школа чувствует колоссальную поддержку «Нижнекамскнефтехима»

К слову, в 2020—2021 учебном году шефские связи вышли на новый уровень. В октябре 2020 года были заключены соглашения с директорами подшефных школ, обозначившие взаимный интерес в проведении профориентационной работы.



В этом году сразу в двух подшефных учебных заведениях города «Нижнекамскнефтехим» открыл профильные «Нефтехим-классы». В качестве своеобразной экспериментальной площадки выступили 36-я школа и лицей №37. Начиная с 9-го класса учащиеся профильных классов будут посещать дополнительные занятия по предметам в соответствии с профилем работы «Нижнекамскнефтехима».



— Наша школа чувствует колоссальную поддержку «Нижнекамскнефтехима». В этом году у нас открылся нефтехимический класс, чему мы очень рады. Наши шефы — новый строящийся завод ЭП-600 — помогают с благоустройством территории, проведением акции «Зеленая волна», конференции «Дети в теме. Мысли вслух». На первом этаже в школе также установлен фандомат, дети с удовольствием соревнуются между собой, собирая пластиковые бутылки и сдавая их на переработку, — говорит директор лицея №37 Динара Котляр.

Бережное отношение к окружающей среде учеников 37-го лицея было не раз отмечено на республиканском и муниципальном уровнях. В школе создан экологический отряд, в который вошли активисты-эковолонтеры. Ребята собирают макулатуру, батарейки, наводят порядок на улицах города, призывают сверстников последовать их примеру.



— Наша школа делает очень многое для сохранения окружающей среды. Этим летом мы участвовали в акции «Эко-весна», в ее рамках мы убирали в лесу. Считаю, что каждый должен сортировать мусор, экономить природные ресурсы. И тогда наша планета скажет нам спасибо, — заключил Владислав Николаев, ученик 8-го класса лицея №37.

Партнерский материал



Лилия Егорова, фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»