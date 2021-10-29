Более 85 тысяч мальков стерляди выпустил «Нижнекамскнефтехим» в Куйбышевское водохранилище

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим

ПАО «Нижнекамскнефтехим» вновь пополнило водные биоресурсы. 85 тысяч 616 мальков стерляди выпустили специалисты управления экологической безопасности в Куйбышевское водохранилище вблизи села Бетьки Тукаевского района.



Мальки стерляди были доставлены из московского рыбоводного центра на специальном транспорте, оборудование которого позволяет поддерживать в контейнерах необходимые условия для жизнеобеспечения рыбы. Дорога до места зарыбления заняла более 10 часов.





— Стерлядь — один из видов осетровых, занесенных в Красную книгу. Ловить ее запрещено, — отметил Александр Нуждин, коммерческий директор рыбоводного комплекса ООО «Главрыба». — Малькам около 50 дней. В этом возрасте их можно спокойно выпускать в водоемы. Погодные условия позволяют. Прежде чем выпустить рыбу в Каму, мы доводим температуру воды в контейнере до той, что в реке. Это делается для того, чтобы у рыбы не было климатического шока. Вся процедура занимает примерно 1,5—2 часа.



К слову, это второй этап работ по зарыблению Куйбышевского водохранилища «Нижнекамскнефтехимом». Первый проходил в сентябре 2021 года. Тогда нефтехимики выпустили 40 тысяч штук стерляди. Общее количество выпущенных мальков в 2021 году составило 125 тысяч 616 штук. Это более 4 тонн рыбоводной продукции.



— Это экологическое компенсационное мероприятие входит в нашу новую пятую экологическую программу, которую мы приняли на 5 лет. Цель выпуска рыбы — сохранение водных биологических ресурсов и среды обитания, — пояснила начальник отдела охраны окружающей среды управления экологической безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим» Светлана Ямкова.





По словам Светланы Ямковой, на балансе предприятия находится водозабор, который расположен в поселке Красный Ключ и предназначен для забора воды для технических нужд «Нижнекамскнефтехима», а также обеспечения хозпитьевой водой жителей Нижнекамска. В 2010 году здесь было установлено эффективное рыбозащитное устройство, позволяющее минимизировать вред биоресурсам, но это не исключает вероятности попадания личинок и молоди рыб, кормовой базы — фитопланктона, зоопланктона и зообентоса — в водозаборное устройство. Поэтому предприятие ежегодно восполняет водные биоресурсы. Количество выпускаемой рыбы зависит от объемов забранной воды из водоема.



— Мы совместно, с привлечением федерального научного учреждения и Росрыболовства, проводим работу по определению, какой объем рыбы и каких сортов наше предприятие должно выпустить в водоем. Если в предыдущие годы мы выпускали мальков сазана, в этом году впервые выпускаем стерлядь. На тендерной основе определяется прудовое хозяйство, которое выращивает для нас мальков рыбы, место для их выпуска определяет Росрыболовство. Для этого учитываются благоприятные природные условия, кормовая база, чтобы рыба прижилась, — рассказала Светлана Ямкова.





Процедуру выпуска молоди контролировали специалисты управления экологической безопасности компании совместно с представителями Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Комиссия подтвердила удовлетворительное состояние мальков перед выпуском и соблюдение всех требований к условиям его проведения.



Восполнение биоресурсов для «Нижнекамскнефтехима», входящего в объединенную компанию СИБУР, является важной составляющей природоохранных мероприятий, проводимых на предприятии.

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