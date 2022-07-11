Супруги Паранины из «Нижнекамскнефтехима» стали победителями конкурса «Семья — гордость Нижнекамска»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Образцовые семьи Нижнекамска

В Нижнекамске тепло отметили День семьи, любви и верности. Праздничный фестиваль прошел в городском парке «СемьЯ». До начала официальной части работали мастер-классы по изготовлению венков и «февронек» — открыток с изображением символа праздника — ромашек.

На площадке амфитеатра состоялось главное событие фестиваля — вручение медалей «За любовь и верность». В этом году наград удостоились пять образцовых семей Нижнекамска. Среди них представители «Нижнекамскнефтехима» — Владимир Федорович и Любовь Ивановна Паранины. Супруги прожили вместе 42 года, воспитали сына и дочь, имеют четырех внуков.

— День семьи, любви и верности на нашем предприятии отмечается с 2008 года. «Нижнекамскнефтехим» — дружная семья. И этот праздник для нас очень важен. Семья — действительно основа нашей жизни, да и города, и предприятия. Когда видишь такие красивые, но в тоже время скромные и преданные семьи, это не может не радовать, — с чувством сказала заместитель руководителя профсоюзного комитета «Нижнекамскнефтехима» Елена Велик.

Трудовая деятельность главы семейства Параниных связана со службой Центра автоматизации «Нижнекамскнефтехима». Проработав на рабочей должности и получив профессиональный опыт слесаря КИПиА, повысил свою квалификацию до инженера-электроника. Выдвигал рационализаторские предложения, активно участвовал в процессе создания и внедрения автоматизированных систем на заводе по производству синтетических каучуков.

— По специальности я — инженер-электроник. Любовь к этой профессии привил мой старший брат. Электронику я люблю и до сих пор ей занимаюсь. Это для меня и хобби, и успокоение, — отмечает Владимир Паранин.

Супруга Владимира Паранина — Любовь Ивановна родилась, выросла в семье педагогов и продолжила династию. Ее трудовой стаж составляет 35 лет. Она — автор программы по экономическому образованию в начальной школе и соавтор учебника по экономике для начальных классов. Параллельно с работой педагога Любовь Ивановна была общественным инспектором по делам опеки и попечительства.

— Не надо искать мужа на стороне. Мы с Владимиром выросли в одной деревне. Когда я родилась, ему было 5 лет. Мы с ним никогда и не расставались, не считая службы в армии. Когда он вернулся со службы, сразу поженились. До сегодняшнего дня живем вместе, — делится своей историей Любовь Паранина.

— Секрет нашей долгой и счастливой совместной жизни простой — надо любить, уважать, ценить друг друга, а также уступать. Самое главное в жизни — любовь, — раскрывает секрет их семейного счастья Владимир Паранин.

Сын Иван и дочь Анна пошли по стопам отца и трудятся в «Нижнекамскнефтехиме». Общий трудовой стаж династии Параниных — более 400 лет.

— Мама еще в детстве говорила — ничего не бойся, иди до конца, у тебя все получится. Папа очень заботливый, всегда помогал и оберегал нас, — вспоминая свое детство, рассказывает Анна Паранина.

Тепло о бабушке с дедушкой отзываются и внуки Владимира и Любови Параниных.

— Наша бабушка заботливая, работящая. Дедушка часто чинит разные бытовые приборы и технику. Я их очень люблю, — сказал Алексей Володавин.

Его младший брат Арсений отмечает кулинарные способности бабушки:

— Она очень вкусно готовит, особенно пирожки с мясом и блинчики.

«Вы для нас пример, нам есть к чему стремиться»

Поздравить образцовые семьи в парк «СемьЯ» приехал заместитель руководителя Исполкома НМР по социальным вопросам Айзат Махмутов. Он отметил, что День семьи, любви и верности — один из самых трогательных и светлых праздников.

Айзат Махмутов поблагодарил супружеские пары за положительный пример, которые они демонстрируют молодым семьям.

— Вы для нас пример, нам есть к чему стремиться. В нашем городе таких крепких семей должно быть больше, — подчеркнул он.

Айзат Махмутов также наградил медалями «За любовь и верность» супружеские пары, которые прожили в браке более 30 лет. Украшением праздника стала торжественная церемония имянаречения двойняшек, родившихся в семье Сабировых.

Новоиспеченных родителей Ильдара и Алину поздравили специалисты ЗАГСа и вручили им первый документ малышей — свидетельство о рождении. На свет первенцы появились 2 июня. Дочку родители назвали Элина, а сына — Эмир.



В это же день прошел и парад близнецов «Ты и я — мы так похожи». Заявки подали порядка 60 нижнекамцев. Самым маленьким участникам всего шесть месяцев, а самым взрослым — 40 лет.



Лилия Егорова, фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»