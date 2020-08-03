Новый медицинский центр, стадион и бассейн: НКНХ поделился планами миллиардных инвестиций в Нижнекамск

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

При поддержке Группы ТАИФ до 2026 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» готово вложить более 10 млрд рублей в развитие социальной сферы Нижнекамска. Это капитальный ремонт ДЮСШ и детского оздоровительного лагеря «Юность», ремонт и оснащение Совета ветеранов, строительство бассейна с чашей на 50 метров, возведение трех многоквартирных домов с детским садом и многопрофильного медицинского центра. И это только те проекты, где объем инвестиций уже просчитан. Ежегодно на содержание существующих спортивных объектов Нижнекамска компания выделяет почти по 400 млн рублей. А кроме этого, НКНХ планирует построить для горожан стадион с трибунами на 10 тыс. зрителей. О текущих и будущих социальных проектах Группы ТАИФ в Нижнекамске — в материале «Реального времени».

Медицина и соцобеспечение

Вопросам состояния здоровья и качество получаемой нижнекамцами медицинской помощи ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Группа ТАИФ в целом всегда уделяли повышенное внимание. В 2019 году по договоренности с Министерством здравоохранения Татарстана и городской администрацией НКНХ капитально отремонтировал два отделения, в том числе хирургическое отделение Нижнекамской ЦРМБ. Сумма инвестиций — 120 млн рублей.

В августе прошлого года в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице состоялось открытие ожогового отделения. «Нижнекамскнефтехим» с одобрения Группы ТАИФ выделил 113 млн рублей на создание и оснащение двух палат: в отделении реанимации и интенсивной терапии — на два койко-места с противоожоговыми кроватями и аппаратами ИВЛ, в хирургическом отделении — на четыре противоожоговые кровати. Специальные кровати оборудованы устройствами для аэрации воздуха, что помогает заживлению пораженных кожных покровов.

Символический ключ главврачу передал генеральный директор АО «ТАИФ», председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов. Нижнекамск получил возможность оказывать экстренную помощь и выхаживать пациентов даже с обширными ожогами.

В августе 2019 года в ЦРМБ благодаря поддержке «Нижнекамскнефтехима» появилось ожоговое отделение. Фото: Рината Назметдинова

В капитальный ремонт и переоснащение поликлиники №1 «Нижнекамскнефтехима» было вложено более 220 млн рублей. В том числе закуплено новейшее медицинское оборудование: универсальная цифровая рентгенологическая система Examion, аппараты УЗИ GE Logic S7 экспертного класса, IT-оборудование — аппаратное, программное и интеллектуальное обеспечение и многое другое. Все это позволяет проводить практически полное комплексное обследование и проводить качественное лечение пациентов. А их медучреждение обслуживает более 30 тыс. человек, в том числе более 11 тыс. ветеранов НКНХ. Совместно со страховой компанией «Согаз» приобретены и переданы поликлинике два реанимобиля и один автомобиль для врача общей практики.

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин подчеркивает, что на предприятии существует уникальная программа соцподдержки ветеранов:

— Неважно, как долго проработал человек на предприятии и когда вышел на пенсию. Он сохраняет за собой статус ветерана НКНХ и находится на нашем соцобеспечении, включая добровольное медицинское страхование, профсоюзные путевки и лечение. Мало какое предприятие даже из числа крупных обеспечивает своим ветеранам ДМС.

И уж точно мало какая компания готова взять на себя строительство и оснащение нового многопрофильного медицинского центра, предназначенного не только для 30-тысячной армии работников компаний Группы ТАИФ в Нижнекамске, в том числе ПАО «Нижнекамскнефтехим», но и для всех жителей Нижнекамска. Общая сумма капвложений в этот проект планируется на уровне 5 млрд рублей.

— К сожалению, в настоящий момент обеспеченность качественными медуслугами в Нижнекамске оставляет желать лучшего. Поэтому руководство Группы ТАИФ приняло решение о строительстве в Нижнекамске нового медицинского центра. Это — не альтернатива существующим медучреждениям. В Нижнекамске есть ЦРМБ, в Челнах скоро завершится строительство филиала республиканского клинико-онкологического диспансера. Все они будут работать, дополняя друг друга. Обсуждение проекта с Минздравом РТ и нижнекамским городским Управлением здравоохранения завершено. Определены количество койко-мест и направления деятельности — ранняя онкодиагностика, терапия, кардиология, профилактика и лечение профзаболеваний, неврология, хирургия, офтальмология, урология, ожоговое отделение. Это будет современный центр мирового уровня, оснащенный по самым последним стандартам мировой медицины. Уже прорабатывается медико-техническое задание с ведущими мировыми производителями медицинского оборудования. Руководство Нижнекамска уже определило участок для строительства медцентра по ул. Лесной и мы выходим на проектно-изыскательные работы. Кроме того, для привлечения в город специалистов планируется построить три многоквартирных дома с детским садом. На эти цели будет выделено еще около 2 млрд рублей, — конкретизировал звучавшие ранее планы Айрат Сафин.

Новый коллективный договор планируется расширить

Медицинская страховка — лишь часть социального пакета, полагающегося каждому работнику «Нижнекамскнефтехима». На защите прав сотрудников предприятия — крупнейшая профсоюзная организация нефтегазохимического комплекса страны. Профсоюз Группы ТАИФ в Нижнекамске насчитывает более 30 тыс. человек. Обязанности работодателя и права работников прописаны в коллективном договоре. В этом году на «Нижнекамскнефтехиме» будет подписана новая версия документа. Она сейчас прорабатывается и, как рассказал Айрат Сафин, договор не только сохранит все текущие социальные гарантии, но и значительно расширит их список.

Ежегодно новоселье празднуют до 200 работников НКНХ. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим», как и другие компании Группы ТАИФ, — активный участник жилищных программ. Тем более что 44% всего персонала комплекса — молодежь, люди в возрасте до 35 лет.

— В год новоселье празднуют по 150—200 работников НКНХ. Как только мы в феврале подняли зарплату, число желающих встать в очередь на улучшение жилищных условий выросло. Для каждой семьи, особенно молодой, возможность иметь свои квадратные метры очень важна. Банк «Аверс» сейчас предоставляет очень хорошие условия — ипотеку под 6,5%. Однако в Нижнекамске почти нет новостроек. Из новых домов — только дома ГЖФ. К сожалению, сейчас ситуация такова, что мы до сих пор не можем получить часть уже оплаченных нами Госжилфонду квартир, — рассказал генеральный директор НКНХ.

«Нижнекамскнефтехим» — активный участник всех программ и мероприятий города

Ни одна социальная, благотворительная акция или крупный проект в Нижнекамске не обходятся без участия НКНХ. Уже 20 лет поисковый отряд «Нефтехимик» работает на полях сражений Великой Отечественной войны, восстанавливая историю и возвращая из небытия пропавших без вести бойцов. Эта работа будет продолжена до тех пор, пока не будет обнаружен и с почестями захоронен последний павший герой. Сохранить память для следующих поколений помогает недавно открывшаяся штаб-квартира (музей) поискового отряда, где выставлены настоящие реликвии с мест боев.

С одобрения Группы ТАИФ ПАО «Нижнекамскнефтехим» ежегодно принимает участие в акции «Помоги собраться в школу». С учебными заведениями города у НКНХ давно выстроены деловые отношения:

— Мы являемся шефами, наверное, всех учебных учреждений Нижнекамска: школ, средних учебных учреждений, НХТИ. За каждым из наших структурных подразделений закреплено то или иное учебное заведение, и на постоянной основе оказывается помощь в закупке мебели, оргтехники, проведении ремонта. Эта работа ведется уже на протяжении десятилетий. Так было всегда и так будет дальше, потому что сам Нижнекамск был построен по титулу «Нижнекамскнефтехима», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В период пандемии ПАО «Нижнекамскнефтехим» взяло на себя миссию по дезинфекции улиц Нижнекамска. Фото Альберта Муклакова

Автотранспортное предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одно из крупнейших в республике. В его составе более тысячи единиц техники, в том числе 150 вахтовых автобусов. Они круглосуточно доставляют работников предприятий комплекса к месту работы и обратно. Маршруты охватывают практически весь Нижнекамск и промплощадку, чем пользуются работники и других предприятий.

Как рассказал Айрат Сафин, маршрут до санатория «Корабельная роща» востребован не только персоналом самого санатория и детских лагерей «Юность» и «Олимпиец», но и дачниками, которые пользуются вахтовыми автобусами, чтобы добраться до своих огородов. До пандемии со стороны руководства комплекса возражений не было. В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с эпидемией COVID-19, правила перевозки пришлось ужесточить, а сам транспорт до и после рейсов тщательно обрабатывать. «Нижнекамскнефтехим» добровольно взял на себя и заботу по дезинфекции более чем 40 остановочных павильонов в городе. И это — один из факторов, поспособствовавших снижению риска заболеваний. В период самоизоляции на постоянной основе развозили продуктовые наборы тем, кто в них нуждался.

— Наверное, мы не так сильно пиарились, но мы это делали на постоянной основе. И люди об этом знают. На базе профсоюза был создан кол-центр, который и сегодня работает. Ветераны ПАО и просто жители города звонили, обращались, спрашивали, обращались с просьбами. Мы помогали: советом — как обратиться к врачу, где лекарства в наличии. По просьбе привозили продуктовые наборы пожилым. Неважно — работали они у нас или нет. Это же наши люди, — поделился Сафин.

Когда было принято решение о завершении учебного года в режиме дистанционного обучения, при поддержке акционеров и руководства Группы ТАИФ, «Нижнекамскнефтехим» изыскал средства на то, чтобы купить планшеты и безвозмездно раздать их многодетным семьям, чтобы дети могли учиться.

Социальные и спортивные объекты

В юбилейном для Нижнекамска 2011 году был торжественно открыт заложенный еще в 2006-м «Парк нефтехимиков», сегодня это одно из любимых мест для прогулок и семейного отдыха. В 2017-м открыта площадь Н.В. Лемаева, в реконструкцию которой «Нижнекамскнефтехим» вложил 60 млн рублей. Еще за 40 млн компания привела в порядок пешеходные зоны возле ледового дворца «Нефтехим Арена». Вместе с обустройством преобразившейся набережной, реконструкцией магистралей и внутридворовых дорог с 2014 по 2019 годы на развитие социальной инфраструктуры, «Нижнекамскнефтехим» направил 525 млн рублей.

Уже в ближайшее время состоится торжественное открытие реконструированного стадиона. Построенный в 1987 году, он уже не отвечал современным требованиям. Тем более что футбольной команде «Нефтехимик», успешно выступающей в ФНЛ, нужна была собственная площадка для проведения тренировок и домашних матчей.

— Объем финансирования порядка 400 млн рублей. Сделан он по всем стандартам РФС. Принимает 3 100 зрителей. Такого стадиона у Нижнекамска не было никогда. После глубокой, масштабной, объемной реконструкции по техническому уровню он приблизился к стадиону «Казань Арена». Сегодня по качеству это второй стадион в республике. Центральный стадион, конечно, по количеству мест — больше, а вот по газону, трибунам, оснащению наш стадион — гораздо лучше. Газон искусственный. Он сделан по всем требованиям и технологиям мировых стандартов, — рассказал Айрат Сафин.

Реконструкция стадиона «Нефтехимик» обошлась ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 400 млн рублей. Фото: sk-neftekhimik.ru

Профессиональный рост нижнекамской команды, стремящейся в следующий дивизион, требует соответствующего отношения и со стороны генерального спонсора. «Нижнекамскнефтехим» планирует порадовать поклонников большого спорта еще одним объектом:

— Сейчас на стадии проработки концепции строительство нового, 10-тысячного стадиона. Нижнекамск — большой город, а «Нефтехимик» — клуб, активно стремящийся к новым победам. По стандартам РФС, для проведения матчей премьер-лиги, необходим стадион не менее чем на 10 тыс. мест. В настоящий момент администрация города подбирает площадку для строительства этого объекта. Стадион будет в себя включать академию футбола и всю необходимую инфраструктуру. Вопрос находится на особом контроле президента клуба — Тимура Шигабутдинова. Строить стадион планируется на условиях государственно-частного партнерства. Форма обсуждается на уровне республики и РФС, но уже сейчас известно, что его стоимость составит порядка 3 млрд рублей, — рассказал Айрат Сафин.

Строительство профессиональных площадок — задел для тех мальчишек, а вскоре, возможно, и девчонок, которые только учатся владеть мячом в нижнекамских ДЮСШ. К слову, их на попечении «Нижнекамскнефтехима» 18. В том числе футбольная школа «Нефтехимик», при которой в ближайшие дни откроется футбольный манеж и уже в конце августа торжественно откроется крытый футбольный манеж, возводимый по республиканской программе строительства спортивных объектов в рамках празднования 100-летия ТАССР. Площадь манежа превысит 5,5 тыс. кв. метров. Поле, подходящее для круглогодичных тренировок, будет размером 90 на 45 метров. Также будет построен административно-бытовой корпус с размещением четырех раздевалок.

На карте Нижнекамска уже определено место для еще одного масштабного спортивного проекта. Близ Вахитовского кольца планируется строительство нового бассейна с 50-метровой чашей.

— Вопрос строительства бассейна «Нижнекамскнефтехим» прорабатывает совместно с президентом казанского клуба водных видов спорта «Синтез» Иреком Зинуровым. Это проект федерального масштаба. Есть поддержка на уровне АИР Татарстана и Минспорта. И есть понимание, что мы подпадаем под требования Минспорта РФ и можем претендовать на софинансирование до 50% из федерального бюджета. Проектная стоимость объекта — почти миллиард, — рассказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».

На балансе ПАО «Нижнекамскнефтехим» — два ледовых дворца, футбольный и хоккейный клубы «Нефтехимик», футбольные и хоккейные ДЮСШ, являющиеся кузницей кадров для профессиональных команд. Половина игроков обоих «Нефтехимиков» — воспитанники местных школ. Молодые спортсмены, воспитанные в Нижнекамске, в дальнейшем востребованы и реализуют себя в других клубах. Причем не только в России. На попечении НКНХ единственный в городе 25-метровый бассейн, что расположен в спорткомплексе «Дружба». Спортивная лыжная база «Алмаш», где тренируются нижнекамские спортсмены, входящие в сборную России, — тоже поддерживается «Нижнекамскнефтехимом». Кроме того, на попечении нефтехимиков — спорткомплекс «Факел», где проходят занятия по тяжелой и легкой атлетике, волейболу, гимнастике, всем видам борьбы. НКНХ поддерживает секцию ММА и уже поддержал несколько крупных мероприятий российского масштаба, на которых нижнекамские спортсмены вполне успешно себя показали.

— Можно смело сказать, что практически весь спорт в Нижнекамске находится на попечении НКНХ, Группы ТАИФ, спортивного клуба «Нефтехимик». Когда кто-то говорит, что где-то во дворе построил коробку за 12 миллионов, мы говорим: молодцы! И не особо афишируя, продолжаем выделять почти по 400 млн рублей в год только на содержание существующих ДЮСШ спортивных объектов. А это — весь город практически. Весь детско-юношеский спорт. Кроме того, по поручению председателя Совета директоров, генерального директора ТАИФа Руслана Альбертовича старый заброшенный тир был отремонтирован, модернизирован и на его базе построен современный. По мнению некоторых экспертов, этот тир — лучший на сегодняшний день в Поволжье, — рассказал Айрат Сафин.

Системы жизнеобеспечения

Заложенные в 60-е годы прошлого века традиции строительства и благоустройства Нижнекамска на НКНХ сохранили и продолжают. Только во времена Советского Союза многоквартирные дома, социальные объекты, дороги, парки, скверы и многое другое возводились на государственные деньги, а сегодня в будущее родного города, в создание комфорта для каждого его жителя миллиарды рублей вкладывает при поддержке Группы ТАИФ сам «Нижнекамскнефтехим».

Водоснабжение третьего по величине города республики еще 20 лет назад осуществлялось по водоводам, тянущимся от соседних Набережных Челнов по трубам — ровесницам самого Нижнекамска. Старым, ржавым, изношенным. И именно «Нижнекамскнефтехим», несмотря на сложное для промышленности и экономики страны время, в 2001 году взял на себя основную тяжесть вопросов по обеспечению Нижнекамска чистой питьевой водой. В 2007 году было завершено строительство Станции очистки воды (СОВ НКНХ). Важность ввода в эксплуатацию такого объекта подчеркивает то, что на церемонию прибыли Минтимер Шаймиев (тогда президент Татарстана) и Сергей Иванов (в 2001 году — первый заместитель председателя правительства РФ).

Церемония ввода в эксплуатацию Станции очистки воды НКНХ. 2007 год. Фото: Михаил Козловский

Оснащенная с использованием самых современных технологий, станция обеспечивает высочайший уровень очистки воды. Обслуживание и поддержание в надежном, рабочем состоянии всего оборудования снова взяло на себя ПАО «Нижнекамскнефтехим». Недавно проведена замена угольных фильтров (их на станции — 12). Цена вопроса — почти 150 млн рублей. Но речь идет о здоровье нижнекамцев, и на этом ТАИФ не экономит.

— С вводом СОВ-НКНХ у нас в городе уровень кишечной инфекции снизился где-то на 30 процентов. Вода улучшилась не только по безопасности, но и по составу. Все полезные микроэлементы, которые в воде есть, — они сохранены. Те же фильтры (бытовые, — прим. ред.), которые сегодня предлагаются, они фактически выдают дистиллированную воду: там ни солей нет, ничего. Это плохо для организма. Эту же воду можно пить без кипячения. Она безопасна, — в одном из интервью «Реальному времени» высказал свое мнение начальник территориального отдела Роспотребнадзора РТ в Нижнекамском районе и Нижнекамске Рустем Изиятуллин.

Не менее важными являются отвод и качественная очистка сточных и канализационных вод. Биоочистные сооружения, принимающие стоки не только с промышленной площадки, но и со всего города, в Нижнекамске были построены еще в 1966 году. За это время оборудование устарело и уже не в полной мере справлялось с возложенными на него задачами. В 2016 году, с одобрения и при полной поддержке акционеров и руководства Группы ТАИФ, «Нижнекамскнефтехим» приступил к реализации одного из масштабнейших социальных проектов в истории Нижнекамска — реконструкции БОС. Работы шли в два этапа. Первый был завершен осенью того же 2016 года. Второй этап реконструкции — летом 2019-го. В торжественной церемонии ввода обновленных БОС в эксплуатацию приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Летом 2019 года Группа ТАИФ завершила второй этап реконструкции БОС НКНХ. Фото: Роман Хасаев

«В работе компаний Группы ТАИФ и ПАО «НКНХ» вопрос соблюдения экологических требований и нормативов всегда был одним из приоритетных. Не может быть даже сомнений в том, что затраты на экологию необходимы. Это первейшие задачи завода, акционеров — соблюдение всех экологических норм», — подчеркнул Руслан Шигабутдинов во время церемонии.

— В строительство и реконструкцию очистных сооружений Группа ТАИФ вложила более 3 млрд рублей, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. И это — оправданные инвестиции, так как БОСы работают на весь Нижнекамск. Замкнутая система и надежная рекуперация испарений, полностью исключили возможность образования на территории очистных сооружений неприятных запахов, на которые еще сравнительно недавно жаловались нижнекамцы. Интересный момент: вода, прошедшая очистку на БОСах, попадает в Каму даже гораздо более чистой, чем та, что забирается из водоема для производственных нужд.

Таким образом, за свою полувековую историю нефтехимическая компания, несмотря на разные времена, никогда не сдавала лидирующие позиции, не прекращала поддержку и социальное обеспечение многотысячного трудового коллектива и не останавливала реализацию глобальных проектов для всего города.