«Нижнекамскнефтехим» собрал заявки на облигации на 17,2 млрд руб. для финансирования инвестпрограммы
Как сообщает ИА «Интерфакс», сегодня с 11.00 до 12.00 мск «Нижнекамскнефтехим» собирал заявки на облигации серии 001Р-02 на 17,2 млрд рублей со сроком обращения 7 лет и офертой через 5 лет. Ориентир ставки 1-го купона — 8,2% годовых.
Премаркетинг данного выпуска эмитент не проводил. Организаторами выступают «Альфа-банк», «Райффайзенбанк». Техразмещение запланировано на 22 сентября.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций НКНХ объемом 15 млрд рублей с погашением в 2028 году.
Согласно утвержденному в 2018 году проспекту ценных бумаг (в рамках программы биржевых облигаций на сумму до 40 млрд рублей), средства второго выпуска биржевых облигаций, как и первого выпуска, будут направлены на финансирование инвестиционной программы.
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