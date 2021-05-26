В День химика работники «Нижнекамскнефтехима» возложили цветы к бюсту Николая Лемаева
В Нижнекамске отмечают республиканский День химика. Для города праздник особенный — своим рождением он обязан в первую очередь химкомбинату.
Утром представители руководства, профсоюзного комитета, молодежной организации ПАО «Нижнекамскнефтехим» вместе с ветеранами компании возложили цветы к бюсту первого директора химкомбината Николая Лемаева. Традиция отдавать дань памяти и уважения легендарному первостроителю в знаменательные даты появилась у нефтехимиков в 2001 году, когда был открыт памятник.
— Празднование Дня химика мы начинаем с возложения цветов к бюсту Николая Васильевича Лемаева, легендарного руководителя «Нижнекамскнефтехима», который создал это предприятие — «жемчужину» Республики Татарстан. «Нижнекамскнефтехим» — это бренд, который знают во всем мире. Мы с гордостью здесь работаем и несем имя Николая Васильевича в сердцах, потому что являемся продолжателями его деятельности. Мы не только должны сохранить «Нижнекамскнефтехим», но и приумножить его, чтобы Нижнекамск и Республика Татарстан процветали, — обращаясь к присутствующим, сказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.
Возложить цветы к бюсту Николая Лемаева пришел его соратник, первостроитель, общественный деятель, ветеран нефтехимического предприятия Рафаил Глянц. Он был правой рукой первого директора химкомбината. Вместе они возводили дома, библиотеки, магазины, аптеки, объекты культуры и не только.
— Я очень рад присутствовать здесь. Николай Васильевич Лемаев сделал очень многое, придя сюда. Коллектив тогда был — 45 человек, а уже через четыре года было запущено первое производство ЦГФУ. Очень хорошо, что традиции, заложенные Лемаевым, сохраняются на предприятии и передаются новым поколениям. Мы помним выдающиеся заслуги первого руководителя, создавшего основу для дальнейшего развития химической отрасли. Поздравляю всех с праздником, — торжественно сказал Рафаил Глянц.
На посту генерального директора Николай Лемаев проработал с 1963 года по 1985 год. Был удостоен звания Героя Социалистического Труда за большой вклад в создание крупного не только в Советском Союзе, но и во всей Европе нефтехимического комплекса.
Позднее был приглашен в состав правительства СССР на должность министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени.ОбществоПромышленностьНефтехимия Татарстан Нижнекамскнефтехим
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